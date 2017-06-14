Специально для Крым.Реалии

Аннексируя Крым в 2014 году, Россия обещала полуострову золотые горы с молочными берегами. Если верить известной пословице, то ждать обещанного нужно было три года. Однако по их истечении вместо гор из злата – разобранные на щебень Крымские горы, а молочная промышленность региона на грани исчезновения.

Несмотря на то, что российский глава Крыма Сергей Аксенов регулярно отчитывается о достижениях полуострова под контролем России, крымская статистика свидетельствует об обратном.

Промышленность

Оккупационные власти остаются непреклонными, уверяя, что в Крыму будет столько карьеров, сколько нужно для потребностей строительства

​Среди всех производственных отраслей Крыма лучше всего обстоят дела в сфере добычи полезных ископаемых, где в 2016 году был зафиксирован прирост на 22,6% в сравнении с 2015 годом. Такой бурный рост обеспечила разработка новых карьеров – добыча строительных материалов увеличилась на 30%. А вот добыча нефти и газа, напротив, сократилась на 8%. Оно и понятно: скважины, которые начали эксплуатировать при Украине, уже выработаны, а на новые нужны финансы, которых, по словам российского премьер-министра Дмитрия Медведева, в стране просто нет. Местные власти, тем временем, решили превратить Крым в пустыню, увеличив число карьеров в 2 раза. При этом добычу полезных ископаемых ведут и вблизи археологических памятников (городище Артезиан) и в непосредственной близости от природных заказников, что грозит уничтожением уникальных экосистем на полуострове. Несмотря на робкие протесты крымчан, оккупационные власти остаются непреклонными, уверяя, что в Крыму будет столько карьеров, сколько нужно для потребностей строительства.

Если добывающая промышленность демонстрирует рост за счет безудержной эксплуатации природных богатств Крыма, то в обрабатывающей сфере зафиксировано снижение индекса производства в среднем на 6%. При этом наиболее существенное падение характерно для изготовления электронных и оптических изделий (59%), неметаллической минеральной продукции (42%), электрического оборудования (27%). А это означает, что крымские предприятия остались в России без заказов, а их сотрудники – без зарплаты.

Крымские предприятия остались в России без заказов, а их сотрудники – без зарплаты

​Некоторые крымские заводы россияне забирают в федеральную собственность или же попросту банкротят, чтобы затем включить в состав своих холдингов. Против такой политики выступает директор крымского завода «Фиолент» Александр Баталин, который в 2014 году с радостью встретил «крымскую весну». «Я видел, что происходит с заводами на материке (имеется в виду Россия – авт.), я был на тех заводах. Они передаются каким-либо концернам, а потом становятся заводами-спутниками, которые делают то, что им дадут. В то время как мы сейчас разрабатываем изделия, которые соответствуют мировым стандартам. Если нас передадут кому-то, то просто уберут конкурента», – подчеркивает он.

В пищевой промышленности ситуация сложилась просто катастрофическая: только за год производство мяса крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 82,6%, круп – на 33%, кисломолочной продукции – на 32%, масла сливочного – на 29%, молока – на 25%, мяса птицы – на 15%, рыбы – на 13%. Возросло только производство муки (на 12%) и хлебобулочных изделий (на 7%).

Сельское хозяйство

В условиях безводья заниматься сельским хозяйством крымчанам стало крайне проблематично

​Местные статистики отчитываются о росте числа посевных площадей в Крыму на 5,5%. Но это увеличение связано с расширением посевов технических культур на 46%. В остальных сферах, напротив, количество обрабатываемых земель снижается: на 15% под овощебахчевые культуры, на 23% – под кормовые и на 27% – под картофель. При этом наибольшее сокращение посевных площадей зафиксировано в крымских крестьянских хозяйствах – на 38%. Оно и понятно: в условиях безводья заниматься сельским хозяйством крымчанам стало крайне проблематично.

По данным крымской статистики, за три года производство зернобобовых выросло на 14%, подсолнечника – на 50%. А вот картофеля собрали на 34% меньше, винограда – на 20%, овощей – на 12%.

Если сравнить эти данные с 2013 годом, то получится еще более негативная картина. Так, производство овощей сократилось на 22,6%, картофеля – на 36%, а винограда – на 45%.

За годы российского владычества в Крыму сократилось и количество скота. В сравнении с 2013 годом на полуострове овец и коз стало на 31% меньше, КРС – на 30%, свиней – на 16%. Количество голов птицы даже в сравнении с 2014 годом сократилось на 24% (более, чем на 2 тысяч). Общее производство мяса в живом весе упало на 19%, молока и шерсти – на 13%, яиц – на 6%.

Строительство и инфраструктура

Несмотря на то, что строительство остается, пожалуй, единственной прибыльной отраслью, темпы ввода жилья в эксплуатацию в Крыму за три года сократились в 2,2 раза – с 634 кв.м до 285 кв. м. В сравнении с 2013 годом объем введенного в строй жилья сократился в 3,4 раза.

Еще более интересно обстоит дело с прокладкой разного рода сетей – газопроводных, водопроводных и прочих. Так, самым масштабным для Крыма оказался 2014 год, когда в строй было введено 192 км местных газопроводов. Но это заслуги отнюдь не российской власти – сети были проложены еще при Украине на средства из украинского бюджета, а россиянам осталось их только ввести в строй под прицелами телекамер. А вот в 2016 году, когда прокладкой сетей занимались уже новые хозяева, они осилили всего 14,7 км газопроводных сетей.

Транспорт

Российский дорожный ремонт, о котором неустанно трубят крымские власти, имеет прямо противоположные результаты – дороги в Крыму стали значительно хуже

​Пассажирооборот на автомобильном транспорте за три года аннексии сократился на 10%, а грузооборот – на 7%. В сравнении с 2013 годом темпы падения еще более весомые: грузооборот упал в 4 раза (с 1,1 млрд тоннокилометров до 266 млн), а пассажиропоток снизился на 17%.

Интересно, что за 3 года оккупации в Крыму количество дорог, не соответствующих требованиям, возросло в 3,7 раза, достигнув 30,6% их общего количества. А это значит, что российский дорожный ремонт, о котором неустанно трубят крымские власти, имеет прямо противоположные результаты – дороги в Крыму стали значительно хуже. Не удивительно, что аварийность на полуострове выросла за три года на 15%.

Финансы

Крым для России остается одним из наиболее дотационных регионов – дотации из федерального бюджета составили порядка 65% крымской казны в 2016 году. При этом дефицит бюджета полуострова вырос в сравнении с минувшим годом в 3,5 раза, а госдолг Крыма увеличился за год почти в 10 раз.

Львиную долю всех налогов, которые собираются на полуострове, составляет налог на доходы физлиц – порядка 60%. При этом налоговые поступления от прибыли предприятий (вторая по объемам наполнения статья бюджета) сократились за год на 18%, что свидетельствует о снижении их объемов производства.

Инвестиции и внешняя торговля

Российский бизнес не готов вкладывать средства в территорию с сомнительным статусом, да еще и под санкциями Запада

​Согласно данным российской статистики, в Крыму зафиксирован рост инвестиций в 2 раза (с 26446,8 млн рублей до 52964,5 млн рублей). Однако в общем объеме инвестиций 82,5% приходится на российские средства. При этом доля частных инвестиций на полуострове неуклонно снижается: с 61,4% в общем объеме в 2014 году до 22,9% в 2016 году. А это означает, что российский бизнес не готов вкладывать средства в территорию с сомнительным статусом, да еще и под санкциями Запада.

Доля иностранных инвестиций составила в 2016 году всего 9,4% от общего количества средств (порядка 5 млрд рублей). Напомним, что в 2013 году прямые иностранные инвестиции в экономику полуострова достигли $1,6 млрд.

Кстати, соседи полуострова по Южному федеральному округу, куда после аннексии отнесли Крым и Севастополь, значительно опережают регион по уровню инвестирования. Например, Адыгея получает в 1,7 раза средств больше Крыма, Калмыкия – в 2,4 раза, Ростовская область – в 3,1 раза, Краснодарский край – в 3,8 раза, а Астраханская область – в 6,6 раза.

Еще более печальной выгладит ситуация с внешней торговлей, оборот которой ежегодно снижается. Если в 2015 году внешнеторговый оборот Крыма составил $179,6 млн, то в 2016 – только $114,2 млн (падение на 36%). С 2013 годом просто несопоставимо: тогда оборот внешней торговли превысил 2 млрд долларов.

Таким образом, вместо ожидаемого экономического бума крымчане получили существенное падение производства в целом ряде отраслей, катастрофическое снижение инвестиций и полный упадок внешней торговли. Ожидаемая дальнейшая экономическая стагнация в России приведет к еще большей деградации крымской экономики.

(Продолжение следует)

Евгения Горюнова, крымский политолог

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