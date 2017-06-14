В центре внимания колумнистов, которые пишут об Украине для западной прессы ‒ реформы в сфере энергетики, в частности судьба крупнейшей в стране компании. Energetyka24 публикует аналитический материал о неудачной попытке деолигархизации. Авторы Bloomberg отмечают успех реформ «Нафтогаза Украины» и дальнейшие препятствия, с которыми имеет дело новый менеджмент компании. Forbes ставит акцент на том, что Россия, несмотря на санкции Запада, может нанести серьезный ущерб Украине, проложив новую трубу в обход ее территории.

Одно из главных требований Майдана ‒ деолигархизация ‒ остается невыполненным, пишет блогер Павел Кост для польского специализированного сайта Energetyka24, и доказательством этого он называет торможение реформ на рынке электроэнергии и газа.

Кост замечает, что «семья» ‒ группа вокруг Александра Януковича (старшего сына украинского беглого президента Виктора Януковича) ‒ в результате революции почти полностью потеряла в Украине влияние, несколько ослабли и политические рычаги украинских олигархов Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа, но, по мнению блогера, это было обусловлено прежде всего экономической стагнацией в стране. Впрочем, олигархическая система продолжает формировать повестку дня через тактический союз с властью.

«Проведение деолигархизации неизбежно приведет к ухудшению внутренней ситуации из-за реакции крупного бизнеса, учитывая влияние олигархов на ключевые секторы экономики и средства массовой информации, что для официального Киева было бы рискованно, особенно на фоне российской агрессии. (...) Кроме того, дополнительным аргументом предпринимателей была (и есть) хрупкая политическая конфигурация в парламенте ‒ без поддержки олигархов способность контролируемых ими парламентских групп «Возрождение» и «Воля народа» сформировать большинство будет под вопросом», ‒ отмечает Кост и обращает внимание на поддержку империей Ахметова протестных настроений в Украине через «принудительные» перебои в ДТЭК при подаче электроэнергии в зимний период, что, по его словам, прекрасно вписывается в планы официальной Москвы.

Позиции Фирташа, который на протяжении длительного времени назначал на ключевые должности в газовом секторе своих людей, ослабли после того, как «Нафтогаз Украины» возглавил молодой реформатор Андрей Коболев, говорится в статье. Но Фирташ использует ресурсы, которые у него есть в распоряжении, и сейчас его Group DF пока преобладает на рынке распределения газа с контрольным пакетом акций более чем 70%.

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Битва внутри «Нафтогаза Украины» олицетворяет борьбу за перестройку Украины, пишут колумнисты международного агентства Bloomberg Дарья Краснолуцкая и Владимир Вербяный, ведь компания длительное время задавала тон украинской политике и экономике и во времена президентства Виктора Януковича была воплощением всех болезней советской эпохи ‒ от неэффективности до панибратства и отмывания средств, но проевропейская революция, утверждают авторы, сделала возможными изменения.

«Состояние компании начало увеличиваться после того, как правительство премьер-министра Владимира Гройсмана отменило губительные ценовые субсидии и вновь назначенная команда менеджеров начала работать на увеличение финансовых показателей. Но недавние попытки внедрить строгое корпоративное управление встретили сопротивление со стороны должностных лиц, стремящихся сохранить доступ к деньгам. Завязался спор с иностранными кредиторами. От того, кто победит, во многом зависит будущее нации», ‒ говорится в материале.

Как отметил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, в ЕС в целом довольны усилиями Украины относительно реформ, но наследство времен коммунизма все еще остается серьезным препятствием. Несмотря на это, председатель Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти предупредил украинское правительство, что «одна из самых весомых реформ, внедренная при их лидерстве, оказалась на грани коллапса» из-за коррупции.

«Команда, управляющая «Нафтогазом», сделала вещи, о которых никто и не мечтал три года назад, но они постоянно наталкиваются на препятствия на своем пути», ‒ сказал в комментарии Bloomberg исполнительный директор инвестиционного банка SP Advisors в Киеве Ник Пиацца.

Россия настаивает на строительстве новой трубы в обход Украины, а европейцы не перечат, пишет колумнист американского делового издания Forbes Кеннет Рапоза: «Украинцы это дело ненавидят. Европейские политики и исполнительные директора энергетических компаний нисколько по этому поводу не переживают».

Европейская комиссия в воскресенье получила поручение вести переговоры с Россией относительно так называемого «Северного потока-2» ‒ газопровода, который пройдет через Балтийское море в направлении Германии рядом с «Северным потоком-1». Строительство планируют начать в 2019 году. Общая стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составит около 10 млрд евро.

Партнерами российского «Газпрома» в этом проекте выступят французская компания Engie, австрийская OMV, британско-голландская Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Украинские бизнесмены, в частности глава «Навтогаза Украины» Андрей Коболев, убеждены, что проект может нанести серьезный ущерб Украине, и некоторые даже рассматривают его как попытку России наказать Украину за ее желание сблизиться с содружеством европейских государств, рассказывает Рапоза и добавляет, что европейские санкции не распространяются на энергетические компании и «не запрещают прокладку труб в направлении Европы».

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