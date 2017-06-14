Российские власти перекроют Керченский пролив для судоходства в августе-сентябре

Керченский пролив перекроют для судоходства на время транспортировки и монтажа арок моста через пролив, сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на проект приказа министерства транспорта России, опубликованного на российском портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается, работы назначены на август-сентябрь 2017 года.

«Установить 3-6, 8-10, 14-21, 28-31 августа и 1-4 сентября 2017 года с 00.00 до 24.00 местного времени запретный для плавания кораблей и судов район в акватории Керченского пролива», – говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что закрытие судоходства по Керчь-Еникальскому каналу будет проходить с интервалом два раза по 12 часов и два раза по 72 часа.

Как сообщается, точные даты проведения операций будут определены за двое суток до их начала, в зависимости от погодных условий.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.