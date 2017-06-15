Специально для Крым.Реалии

Последние несколько дней в Абхазии главной новостью стала истерика. Не столько из-за политических распрей и многочисленных заявлений сторонников бывшего президента Александра Анкваба и нынешнего Рауля Хаджимба, сколько из-за рухнувшего туристического бизнеса. Еще несколько лет назад руководители марионеточного правительства говорили о миллионах туристов, теперь признают, что в Абхазию от силы приезжают сотня-другая россиян.

Информация из Абхазии стала напоминать сводки с фронтов. Посещение Рицинского заповедника туристами значительно уступает прошлогодним показателям и составляет 38 процентов, сказала директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа. Директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз рассказал о том, что показатели посещаемости в пещере значительно отстают по сравнению с прошлым годом. Некоторые говорят, что случились «неблагоприятные погодные условия», но на деле туристический бизнес Абхазии переживает тяжелейший кризис. Абхазский союз туризма провел заседание, посвященное проблемам летнего туристического сезона. Руководители отелей Абхазии заявили, что несмотря на снижение цен на гостиничные номера на 20 процентов, их заполняемость упала от 30 до 80 процентов. А руководители абхазских турфирм признали снижение уровня продаж не только на путевки, но и на экскурсионные маршруты.

В советские времена Грузия и, в первую очередь, Абхазия была самой курортной республикой, «большой шашлычницей». С первых альпинистских походов Гиорги Николадзе начался советский туризм в Грузии, который благодаря огромному количеству минеральных вод и климатических лечебниц превратился в популярное времяпровождение для советских людей. За 70 лет советской власти трудно было найти семью, в которой кто-либо не побывал в Пицунде, Цхалтубо или Гагре. Как и во время Российской империи в Грузию приезжали, чтобы лечиться у источников Боржоми или воздухом Бешуми и Бакуриани. После распада СССР Абхазия в 1993 году с помощью российской армии стала «независимой», ей были обещаны различные блага, в том числе и благополучная и сытая жизнь. Развитие курортов большей части Грузии началось после «революции роз» в 2003 году и сейчас они намного опережают оккупированные абхазские.

Еще в конце существования СССР абхазские сепаратисты говорили о своих мечтах, о том, как будет «возрождена» республика, как все будут говорить на абхазском языке и наслаждаться абхазской культурой

Еще в конце существования СССР абхазские сепаратисты говорили о своих мечтах, о том, как будет «возрождена» республика, как все будут говорить на абхазском языке и наслаждаться абхазской культурой, некоторые уже строили планы насчет развития туризма. Напоминало это рассказ Остапа Бендера о будущем Нью-Васюков, но на самом деле у Абхазии огромный туристический потенциал. Когда-то благоустроенные и переполненные пляжи Гагры и Сухуми, высокогорное озеро Рица, новоафонские пещеры – это лишь часть самых известных и популярных мест, которые теперь, как жалуются чиновники, не заполнены, как бы им хотелось. Еще в 2015 году «министр по курортам и туризму Абхазии» Автандил Гарцкия хвалился: «За три прошедших месяца лета абхазско-российскую границу перешли 3,5 миллиона человек. Эта цифра на 700 тысяч человек выше прошлогодних показателей». Реальны были цифры или нет, сейчас уже трудно проверить, учитывая советские традиции приписок и бравурных рапортов о доблестно проделанной работе.

Теперь сайт Apsnylife пишет о причинах снижения количества туристов в несколько раз: «Необоснованный рост цен на товары и услуги, а также несоответствие цены и качества являются главной проблемой в абхазской туристической отрасли». На этом сайте в качестве свидетельств опубликованы пустые пляжи, улицы популярных мест. Ощущение запустения передает уныние туроператоров и отельеров, разводящих руками и не понимающих, что происходит. Официальный сайт «министерства» дает разнообразную информацию, но вряд ли туристам даже из дружественной России интересен, к примеру, музей Боевой Славы им В.Г. Ардзинба, того самого сепаратиста, благодаря кому Абхазия оказалась в такой ситуации.

Директор туристического агентства «Апсуа-тур» Елизавета Малания в отчаянии констатировала: «Все турфирмы отметили, что объем туристического потока резко упал. В мае туров не было. В июне очень мало. В прошлом году по турам отправили около 270 человек, в этом году 70 человек». Директор «Alex Beach Hotel» Вячеслав Чернышев сообщил о ситуации в Гагре: «Загрузка гостиниц в Гагре упала почти на 100%. Сейчас в моем отеле 50 человек, тогда как в прошлом году в это время было 130 человек. Другие работники сферы сетуют на то, что новая миграционная политика в период курортного сезона приносит больше вреда, чем пользы для туристического сектора. Оформить иностранного работника в Абхазии обходится теперь более чем в 20 тысяч рублей. При том, что 3 года назад это стоило 6 тысяч рублей. Чтобы соответствовать высоким стандартам, небольшой гостинице необходимо 150 человек персонала». Директор отеля «Интер-Сухум» Лев Павлов: «Сегодня каждый частник, начиная от торговца на рынке и заканчивая таксистом, пытается обокрасть туриста. Надо пресекать подобную практику». Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина отметила, что туристы, желающие отдохнуть в Абхазии, в первую очередь сталкиваются с дорогостоящим авиаперелетом: «Например, если вылететь вдвоем из Самары в Сочи в июле, это обойдется людям в 30 тысяч рублей».

Однако и это не все проблемы туристического бизнеса в Абхазии. Среди них и нехватка обычной водопроводной воды, плохое медицинское обслуживание, от которого местные жители едут через оккупационную линию вглубь Грузии, где получают квалифицированную помощь. Но что делать туристам? Ко всему прочему вырос уровень преступности, увеличилось число грабежей не только местных жителей, но и туристов, происходили жестокие убийства и изнасилования. Туристы в своих отзывах на специализированных сайтах пишут о взяточничестве и коррупции, об изношенном транспорте и полном игнорировании безопасности на дорогах. На сайтах можно встретить много снятых туристами из России видео, на которых показаны номера гостиниц со старой советской мебелью и допотопной сантехникой.

Есть туристы, которым нравятся экстремальные условия, но отвратительный сервис, «обдираловка» во всем – от такси до продавцов – вынудили людей отказываться от Абхазии

Туристический контингент в основном российский – романтики, малообеспеченные семьи, раньше было много пожилых людей, ностальгирующих по советским временам и сухумскому пляжу, описанному Фазилем Искандером времен ловеласа Марата – шумный, веселый, яркий. Иногда приезжают из Казахстана и Беларуси, бывают туристы из Армении и других постсоветских стран. По большей части их выбор был обоснован рекламой российского телевидения и настроением, приданным российским президентом Путиным, который всячески обещал новое благополучие для своих соседей, а тем более сепаратистам из ненавистной им Грузии. Наверное, есть туристы, которым нравятся экстремальные условия, но отвратительный сервис, «обдираловка» во всем – от такси до продавцов – вынудили людей отказываться от Абхазии.

Вероятно, главная причина спада интереса к Абхазии – это банальная конкуренция. 29 февраля 2012 года президент Саакашвили отменил визовый режим с Россией в одностороннем порядке, а до этого был упрощенный режим, когда россияне могли получить визу прямо в аэропорту. Это решение резко увеличило приток туристов, но с тех пор начались проблемы у Абхазии. Разница в обслуживании, безопасность, упрощенное ведение бизнеса, желание населения зарабатывать, бурное строительство новых гостиниц, легкие коммуникации, удобные аэропорты. В Грузии много развлечений, когда и прежние и нынешние власти привлекают туристов концертами мировых звезд – от Андреа Бочелли до Deep Purple и Scorpions.

Большинство людей, собравшихся на отдых, мало интересует политическая подоплека давних событий, к которым они или совсем никак не относятся, или очень косвенно. Абхазия им обещана как территория всяческих возможностей – от моря до кухни, а на деле туристы сталкиваются с хамством, высокими ценами и советским сервисом. К тому же при падении уровня жизни в России туристы учатся экономить, а не отдавать столько, сколько требует таксист из Сочи до Сухуми.

Ситуация очень похожа на ту, с которой столкнулся оккупированный Крым. Была бы у Грузии такая же поддержка, как сейчас у Украины, наверное, и власти не стали бы зарабатывать на оккупантах. Но для малюсенькой Грузии это еще и шанс на прорыв информационной блокады: российские туристы, несмотря на свою, мягко говоря, экстравагантность, своими глазами видят страну и чего она достигла. Умирающий туристический бизнес в Абхазии – только часть проблем, которые ожидают в будущем сепаратистов, впереди экономические проблемы и финансовые, поскольку все государственные чиновники получают зарплаты из российского бюджета. Но туризм в географическом раю – хороший показатель: если он умирает, значит, там живут не такие люди, которые способны что-либо развивать.

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