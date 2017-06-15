Специально для Крым.Реалии

Более трех лет Украина пытается организовать возможность для детей из аннексированного Крыма получать образование на материке. Этот путь прошел все отрезки ‒ от практически полного игнорирования до создания определенных условий. Уже сейчас для крымских учеников есть различные технологии ‒ от экстерната до дистанционного образования.

Больше внимания все же уделяют выпускникам – чтобы они могли получить украинский аттестат и поступить в высшие учебные заведения. И в этом году Украина сделала революционный шаг ‒ уже второй год работает «Порядок приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины».

А что же остальные? Что делать ученикам девятых классов – ведь российское образование в оккупированном Крыму не пользуется спросом? Здесь поможет все тот же «Порядок приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины», а именно Раздел V – «Прием в профессионально-технические учебные заведения».

Крымские ученики после 9 класса могут продолжить образование на территории материковой Украины

Согласно предлагаемому Порядку, крымские ученики после 9 класса имеют право продолжить образование на территории материковой Украины ‒ в гимназиях и лицеях, колледжах и техникумах, профессионально-технических и средне-специальных заведениях.

Что же для этого нужно сделать? Получить документ о базовом среднем образовании украинского образца и поступить в избранное заведение. Порядок получения свидетельства о базовом среднем образовании аналогичен порядку получения аттестата. Для этого нужно в одном из образовательных центров «Крым-Украина», которые находятся в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Николаеве, Харькове и Херсоне, подать заявление (лично или от родителей) и свидетельство о рождении.

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий добавляет образовательную декларацию с наклеенной на нее фотографией.

В образовательной декларации указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя; документ, удостоверяющий личность и гражданство; место жительства; полное наименование учебного заведения, в котором учился заявитель, полученный образовательный уровень; образовательный уровень, на который претендует заявитель; количество полных лет обучения в учебных заведениях на временно оккупированной территории, а также информация об освоенных, по его мнению, предметах школьной программы.

Образовательная декларация заполняется на основе результатов обучения – при этом оценки не имеют значения

Образовательная декларация заполняется на основе результатов обучения в учебных заведениях оккупированного Крыма – желательно подтвердить их документами, полученными в крымских учебных заведениях (табель, аттестат о базовом образовании (9 классов), личное дело и другие), – при этом оценки не имеют значения. После чего нужно сдать государственную итоговую аттестацию по двум предметам (украинский язык и история Украины).

Государственная Итоговая Аттестация (ГИА) в 9 классе проходит в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации учеников (воспитанников) в системе общего среднего образования (Приказ МОН №1547 от 30.12.2014 года) и Письмо МОН № 1/9-149 от 13.03.17 года «О проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учебных заведениях, в 2016/2017 учебном году».

Согласно с Письмом МОН № 1/9-149,

Ученики (воспитанники), проживающие на временно оккупированной территории, проходят аттестацию в Международной украинской школе или другом учебном заведении системы общего среднего образования Украины, расположенных вне временно оккупированной территории или в учебных заведениях, которые переместились с такой территории. Гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, предоставляется право пройти аттестацию экстерном. При этом аттестацию имеют возможность пройти лица, зачисленные на экстернатную форму обучения.

Также

Аттестация в общеобразовательных учебных заведениях... II ступеней проводится по месту учебы в письменной форме. Задания для проведения аттестации создают учителя учебного заведения, согласно утвержденным министерством ориентировочным требованиям к содержанию аттестационных заданий, и утверждает руководитель учебного заведения.

После сдачи ГИА представители Центра направляют заказ на изготовление свидетельства о базовом среднем образовании, а выпускник получает справку установленного образца. И уже имея справку, выпускник 9 класса выбирает путь, где продолжить обучение. Каждый из предлагаемых путей имеет свои особенности.

Поступление в колледжи и техникумы (высшие учебные заведения I-II степеней) регламентируется Условиями приема на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2017 году (Приказ МОН №599 от 14.04.2017 года).

Поступление в профессионально-технические заведения обуславливается Типовыми правилами приема в профессионально-технические учебные заведения Украины» (приказ МОН №499 14.05.2013 года).

Поступление в лицеи и гимназии регламентирует Инструкция о порядке конкурсного приема детей (учеников, воспитанников) в гимназии, лицеи, коллегиумы, специализированные школы (школы-интернаты).

Каждое учебное заведение имеет собственные условия поступления, разработанные на основе типовых, и выпускнику нужно ознакомиться с этими условиями.

Например, в Типовых правилах приема в профессионально-технические учебные заведения Украины» (приказ МОН № 499 14.05.2013 года) предлагается:

4.1. Прием в профессионально-техническое учебное заведение проводится путем конкурсного отбора поступающих на обучение:

по рейтинговым спискам поступающих;

по результатам собеседования;

по результатам среднего балла свидетельства о базовом общем среднем образовании или среднего балла аттестата о полном общем среднем образовании (в нашем случае это средний балл двух оценок ‒ результатов ГИА по украинскому языку и истории Украины);

по результатам вступительных испытаний.

А для поступления в 10 класс общеобразовательной школы нужно подать следующие документы:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

копия свидетельства о рождении ребенка;

медицинская справка установленного образца;

документ о соответствующем уровне образования (в данном случае ‒ справку).

Кроме того Министерство образования и науки Украины утвердило Условия приема на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2017 году. Приказ МОН № 599 от 14 апреля 2017 года был зарегистрирован Минюстом 13 мая 2017 года, а появился только в начале июня. Однако этим интересны эти Условия. Рассмотрим их с точки зрения детей с временно оккупированного Крыма.

Но с начала разберемся, кто же такие «младшие специалисты». Младший специалист ‒ это образовательно-квалификационный уровень высшего образования лица, которое на основе полного общего среднего образования получило неполное высшее образование. В соответствии с Законом Украины «Об образовании» (Статья 43. Высшие учебные заведения), «3. Высшие учебные заведения осуществляют подготовку специалистов по таким образовательно-квалификационным уровням: младший специалист ‒ обеспечивают техникумы, училища, другие высшие учебные заведения первого уровня аккредитации».

Что же предлагают вновь поступившие Условия крымчанам? Условия приема на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2017 году в вопросе временно оккупированных территорий практически повторяют пункты Условий приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2017 году (см. сравнения в Приложении).

К тематике временно оккупированных территорий Условия обращаются 6 раз – в основном, это определение, кто же такие дети с временно оккупированных территорий и ссылки на Порядок приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 24 мая 2016 № 560. Условия определяют:

квота-2 относится к гражданам с временно оккупированных территорий;

особенности приема в учебные заведения лиц, проживающих на временно оккупированной территории или переселившихся с нее после 1 января 2017 года, определяются Порядком приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;

специальные условия на участие в конкурсном отборе при поступлении для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста имеют лица... граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселившиеся с нее после 1 января 2017 года;

лица, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта (граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселившиеся с нее после 1 января 2017 года), имеющих право на участие в конкурсном отборе на обучение на основе базового или полного общего среднего образования по результатам вступительных экзаменов и/или внешнего независимого оценивания в учебные заведения в структуре уполномоченных высших учебных заведений, определенных в соответствии с Порядком приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, пребывающих на временно оккупированной территории Украины;

абитуриенты, которые проживают на временно оккупированной территории Украины или переселившиеся с из нее после 1 января 2017 года... подают документы с учетом особенностей, определенных абзацами... четырнадцатым пункта 3 раздел III настоящих Условий (см. предыдущий пункт).

Напоминаю, что Образовательные центры будут действовать с 19 июня до 20 сентября!

Олег Охредько, эксперт и аналитик ЦГП «Альменда»

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