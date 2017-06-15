«Перемога над маразмом» – из крымских сетей

У крымских переселенцев появился повод для радости. Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным пункта 1 постановления Кабмина №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из Крыма. Но проблем при пересечении админграницы между полуостровом и материком у крымчан по-прежнему хватает.

О судебной победе сообщил в фейсбуке юрист Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко.

Сергій Мокренюк

Нарешті!!!...

Постанова забороняла кримчанам вивозити особисті речі з Криму. Лише перелік речей з 24 пунктів.

Наприклад, ви не могли привезти свого собаку, але могли друкарську машинку. Кавоварку або чайний сервіз не можна, але можна магнітофон бабінний, лижи та два пейджери.

Такое...

Постанова була прийнята Урядом як легалізація блокади, яку затіяли Чубаров та Іслямов восени 2015 року...

Молодість та професіоналізм перемогли популізм та упередженність.

Яке значення?

Це судове рішення для кримчан має таке ж значення (якщо не більше), як #безвіз для всіх українців... Ми - громадяни своєї Країни!

Сумно за чиновників та радісно за колег.

Треба визнати, що Максим та Ганна зробили вдвох більше, ніж всі виконавчі органи влади разом узяті:

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (два з половиною роки існування), Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (рік та місяць існування), Мінсоц та Уряди Яценюка та Гройсмана вцілому.

Дякую, Друзі!

Maria Tomak

Перемога над маразмом.

Ирина Седова

Это #перемога крымчан над бессовестными представителями нашего правительства, которые дискриминировали крымчан своей позорной постановой 1035. Теперь я наконец-то смогу из Крыма забрать часть своих вещей, которые там лежали три года из-за наших чиновников-идиотов.

Елена Лысенко

Теперь можно наконец-то крымчанам вывезти из Крыма холодильник и микроволновку, а бинокль и лыжи можно и не брать)) Поздравляю коллег с такой важной победой!

Слава Масонский

Телевизор заберу! :-)

Маша Ветрова

Ви створили чудо! Дякую! Мої рідні саме зараз готуються до вивозу речей. Й зараз можно буде забрати все! Це неймовірно! :-)

Чоловік та його брат стрибали (чи скакали) від щастя!!!

Наталія Олюч

Ура! Бо цією постановою людей зробили абсолютно бідними.Як воно : починати життя з ложки-виделки в шістдесят років?!..

Анна Андриевская

Як добре у наш непростий час отримувати хороші новини! Вітаю правозахисників! Вітаю земляків!

Валентина Самар

Усьому на світі приходить кінець - включно із падлючими рішеннями нашої корумпованої влади.

аж не віриться, але факт: дискримінаційна Постанова КМУ 1035, проти якої правозахисники+ кримські ЗМІ та журналісти інших видань воювали півтора року, - всьо! Дякуємо усім, та найперше - юристам УГСПЛ за цю перемогу. І дякуємо суддям, які винесли єдино законнне і справедливе рішення, яке зупиняє дію ганебної постанови, яка принесла багато проблем, болю і принижень нашим людям

Олег Хакназаров

Еще бы суд постановил публично настучать по голове тому, кто это постановление кабмина в свое время подписал и возместить материальный и моральный ущерб тем, кто из-за этого идиотизма не мог вывезти свое же имущество.

Roman Romanov

Триває боротьба наших кримських співгромадян за повагу до себе з боку держави, від якої вони не відмовилися навіть в умовах іноземної окупації.

Некоторые комментаторы нашли в этой бочке меда ложку дегтя. Но их тут же заверили, что опасения напрасны.

Максим Иващенко

Да список действительно теперь шире, но все те же 50-60 кг на человека так и остались. Но все-равно- это победа…

Александр Олещук

Норми нагадаю тепер такі - 50 кілограмів речей різних і 35 кілограмів якщо це наприклад невеликий холодильник (неподільна річ)... Нормальна сімя виїзжаючи з Криму вивозить тон 5 ,а це не 85 а 5000 кілограмів !!!

Анна Рассамахина

Правовий режим перевезення товарів не розповсюджується на особисті речі. ТКУ тут ні до чого, ми кажемо про перевезення речей особистого вжитку, щодо яких ці норми не діють.

И все же проблем при пересечении админграницы у крымчан по-прежнему хватает. Как на украинском, так и на российском КПП.

Сергей Боженко

Это постоянно там. Просто бесконечный позор Украины. Звонки на горячую линию СБУ, написание заявлений ничем не помогают

Давид Григорян

Сначала запустили аккупантов , теперь можно заработать!

Сергій Вікарчук

Є спеціальні служби в сбу, вони шукають такі випадки, скажіть щоб ця жіночка звернулася із офіційним зверненням, щоб вказала час, прізвище і ситуацію.

Мій друг в сбу з Криму який каже, що всі тільки говорять і ніколи не фіксують првопорушення.

Може час діяти?

Сергей Груздов

...Тарганяча територія. Шлагбаум до зони огляду. Перед ним автоматник: "Адін?" - "Один", демонструю свій синій паспорт. "Гдє прапісан?" - "На материку" - "На каком?"

Вмикаю самоконтроль, як завжди, коли шуткувати треба обережно: "На отому (показую назад). Отам материк, а там (показую вперед) півострів".

- "Мєня нє інтєрєсуєт, что там! Я спрашіваю, гдє Ви прапісані!"

- "Я ж кажу - на материку."

- "На каком? Может в Краснодарє ілі Саратовє?", помітно нервує вчорашній школяр.

- "Хіба на якомусь іншому материку, як не на цьому (показую назад), може бути прописана людина з українським паспортом?", я вперто не застосовую терміни "Україна" і "Росія" і з цікавістю спостерігаю за функціонером при шлагбаумі.

Він тицяє мені бланк міграційної картки і відкриває шлях...

Все.

Лидия Жадан

Когда ты заезжаешь в Крым и заполняешь миграционную карту и потом пишешь объяснительную к кому и по какому адресу будешь находятся, а ты едешь к себе домой в свою квартиру, вот это психика должна как-то выдержать!!!!

Инна К.

Меня трясло пока мой дом, действительно , оставался в Крыму. Ребенок как-то спросил, почему мы едем домой, а нас обыскивают? И что ты ей 10-летней ответишь? А сейчас , слава богу, мой дом в другом месте. Езжу крайне редко, НЕ ХОЧУ.

Eugenia Korotych

...А у меня одна мысль: как же невыносимо больно должно быть сейчас украинцем в Крыму. Когда ты не поддался пропаганде, пошёл против системы, потерял всех друзей. Когда ты приходишь в школу на уроки в вышиванке, пытаешься разговаривать с детьми на уроках о том, что правда, а что нет. Когда ты всеми силами держишься за мысль о том, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант, временно, не навсегда.

И старательно зажмуриваешь глаза на то, что Украине на тебя наплевать. Что украинский пограничник будет раздумывать, разрешить ли тебе провезти сувенирную чашку или собаку с оформленными документами. Что решение пожениться и зарегистрировать брак по украинским законам - суровое испытание. Что попытка оформить банковскую карточку "на материке" упирается в крымскую прописку. Что никакого вменяемого месседжа, никакой информационной политики по Крыму за три года Украина так и не выработала... И вот это "Украине мы не нужны" - оно ведь страшнее, чем "Зачем мы нужны России"...