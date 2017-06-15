«Безвиз» не для всех?

C 11 июня все граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, без виз могут путешествовать в страны Евросоюза. Между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим, которого Киев добивался девять лет. Безвизовым режимом уже воспользовались около пяти тысяч украинцев. EC накануне призвал украинские власти выдавать биометрические паспорта и гражданам, проживающим в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Почему этот вопрос поднимают в Брюсселе? И какие требования предъявляют крымчанам и жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, претендующим на получение биометрических паспортов?

В конце мая украинский президент Петр Порошенко предложил жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Россией Крыма, вместо биометрических выдавать загранпаспорта старого образца, то есть документы, требующие получения виз для поездок в страны Евросоюза. При этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, когда граждане временно оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизовым режимом, глава государства заявил: "Смогут, после того как эти территории будут возвращены Украине".

Такую позицию Петра Порошенко назвали контрпродуктивной в Брюсселе. "Право на безвизовые путешествия должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают", – заявил в Киеве посол Евросоюза Хюг Мингарелли. Раскритиковали соответствующие слова украинского президента правозащитники и эксперты.

– Когда прозвучали на пресс-конференции дискриминационные высказывания в отношении жителей Крыма и Донбасса, Крымская правозащитная группа опубликовала на нашем сайте публичное обращение к Порошенко, в котором отметила, что такие его слова и заявления как гаранта Конституции Украины – недопустимы, – говорит координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. – Во-первых, это не соответствует Основному закону, гарантирующему равенство прав всех украинских граждан.

Если мы посмотрим постановление Кабинета министров и другие документы, регламентирующие выдачу загранпаспортов гражданам Украины, в том числе и биометрических, то никаких дополнительных ограничений или требований для жителей Крыма и Донбасса там нет

– Во-вторых, если мы посмотрим постановление Кабинета министров и другие документы, регламентирующие выдачу загранпаспортов гражданам Украины, в том числе и биометрических, то никаких дополнительных ограничений или требований для жителей Крыма и Донбасса там нет. Они должны предоставлять тот же перечень документов, и главное, чтобы был действующий внутриукраинский паспорт. Если проблемы и могут возникнуть, то они связаны не с особыми требованиями к безвизовому режиму, а в связи с тем, что граждане, проживающие на оккупированной территории, сталкиваются с тем, что их внутренние паспорта утеряны, испорчены, украдены и возникают проблемы при восстановлении. Если же у них есть паспорт гражданина Украины, идентификационный номер, они заполнили анкету и все, что требуется по списку, включая опечатки пальцев, то никаких ограничений для них не должно быть, и это четко записано в законе. Однако, действительно, после заявления президента Порошенко в некоторых Центрах предоставления административных услуг рекомендуют переселенцам или жителям оккупированных территорий также брать с собой дополнительные документы. Но это лишь рекомендация, а не обязанность. Я сама являюсь жителем Крыма, у меня крымская регистрация, и я на общих основаниях в "Паспортном сервисе" в Киеве сдала документы на получение биометрического паспорта, никаких дополнительных документов у меня не требовали, – говорит Ольга Скрипник.

В отличие от Ольги Скрипник, у автора этого материала, имеющего киевскую прописку, при оформлении биометрического паспорта потребовали дополнительные документы, включая военный билет, свидетельство о рождении и диплом о высшем образовании, поскольку паспорт гражданина Украины в свое время был мне выдан в Автономной Республике Крым.

Вот что по этому поводу говорит пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук:

​– В связи с тем, что Государственная миграционная служба Украины и подчиняющееся ей предприятие "Документ" и его центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" не могут в данный момент проверить и идентифицировать человека по форме №1, поэтому у тех, кто получал ранее паспорт на не подконтрольной сейчас Украине территории Донбасса или в аннексированном Крыму, просят дополнительные документы – водительское удостоверение, обычный загранпаспорт или свидетельство о рождении, свидетельство о браке, дипломы о получении высшего образования или другие. Это необходимо для дополнительной идентификации человека при оформлении биометрического загранпаспорта.

Власти неподконтрольных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым, как правило, не предоставляют эти документы

Поскольку картотеки подразделений Государственной миграционной службы в Крыму или в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по понятным причинам недоступны, то для идентификации лиц, получавших там паспорта, приходится искать информацию о человеке в других реестрах – в МВД, Национальной полиции, министерстве и в органах фискальной службы. Владимир Полищук продолжает:

– Форма №1 – это такая картонная карточка с вклеенной фотографией, с точно таким же фото, как и в паспорте гражданина Украины, и личными данными человека. И процедура оформления загранпаспорта требует сверки с этой формой №1. К сожалению, власти неподконтрольных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым, как правило, не предоставляют эти документы. У одного из моих друзей сын из Донецка, он потерял паспорт, и уже на четвертый запрос в Донецк ответ не приходит. Поэтому, чтобы обеспечить эту категорию людей, которым выдали общеукраинский паспорт на тех территориях, загранпаспортами, и просят предоставить дополнительные документы. И это предусмотрено специальным постановлением украинского правительства.

Впрочем, в Государственной миграционной службе, по словам ее представителя Сергея Гунько, неизвестно о каком-либо специальном постановлении по этому вопросу Кабинета министров:

– На сегодняшний день правила оформления паспорта для выезда за границу одинаковы для всех граждан Украины. Но действительно у нас возникают определенные сложности с гражданами, зарегистрированными на оккупированных территориях, и мы используем всю информацию, которую они предоставляют для своей идентификации, – сказал Сергей Гунько.

В посольствах европейских стран в Киеве, открывших свои двери для украинцев, "отмирает" визовая функция

Для получения биометрического паспорта дополнительные документы сейчас требуют как от переселенцев, так и от граждан с пропиской в Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Последним, как отмечает аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая, необходимо приехать на подконтрольную территорию Украины и обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы. Отделение может быть необязательно в Херсонской, Луганской или Донецкой области, это может быть любой регион и город Киев. Идентификация может длиться долго. В этом случае, по словам Кульчицкой, заграничные биометрические паспорта могут оформлять не 20 дней, и не 7 – как по стандартной и ускоренной процедуре, а гораздо дольше – 1–2 месяца.

Руководитель украинской общественной организации "Сила права", крымчанин Андрей Сенченко, как и многие правозащитники, называет абсурдной прозвучавшую ранее из уст Петра Порошенко идею выдавать жителям аннексированного Крыма и неподконтрольного Украине Донбасса загранпаспорта старого образца:

– Я удивлен, что наше Министерство иностранных дел не проконсультировало Порошенко и не объяснило ему, почему идея о выдаче старых паспортов абсурдна, – говорит Андрей Сенченко. – И дело даже не в том, что с этим не соглашается Европейский союз. В посольствах европейских стран в Киеве, открывших свои двери для украинцев, "отмирает" визовая функция. И если гражданину выдадут паспорт старого образца, ему в диппредставительстве просто не поставят визу и скажут прийти в следующий раз с биометрическим паспортом. То есть заявление нашего президента – глупость, ну а то, что у нас не работают службы, которые должны готовить идеи для президента, это очевидно. Что же касается процедуры получения биометрического документа для заграничных поездок жителями Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), то, на мой взгляд, есть большая проблема. Во-первых, большое количество бланков внутренних паспортов были захвачены три года назад оккупантами на Крымском полуострове и на территории Донбасса, и эти бланки использовали российские спецслужбы, в том числе для незаконного оформления паспортов для своей агентуры. Во-вторых, то, что среди тех, кто будет сейчас претендовать на получение биометрического паспорта Украины для безвизовых поездок в страны ЕС, будут откровенные сепаратисты, совершившие преступления, подпадающие в том числе под коллаборационизм, на оккупированных территориях, это тоже очевидно. И я не думаю, что Украина должна всем этим гражданам давать возможность без виз въезжать в ЕС от имени Украины и с ее паспортом. Но вместе с тем, нормальные украинские граждане, которые волею судьбы оказались на оккупированных территориях, пострадать не должны. И для решения этой задачи существуют самые разнообразные методы. Вопрос лишь в интеллектуальной готовности власти к созданию такого режима, который бы отсеял российскую агентуру и преступников, но не создавал дополнительные проблемы нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

Безвизовый режим с ЕС был одним из главных предвыборных обещаний нынешнего украинского президента Петра Порошенко. Брюссель признал выполнение Украиной всех условий визовой либерализации еще в 2015-м, но кризис с беженцами несколько затянул введение безвизовых поездок для граждан Украины. С 11 июня, когда стартовал безвизовый режим с Евросоюзом, им воспользовались около пяти тысяч украинцев. Биометрические паспорта начали выдавать в стране более двух лет назад, и за этот период их получили почти 4 миллиона граждан (это примерно около десяти процентов населения Украины). Среди них, по данным Государственной миграционной службы на конец весны, биометрические паспорта оформили около 40 тысяч жителей Крыма.

Безвизовый режим для украинцев распространяется на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Также можно ездить в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС. С момента введения безвизового режима Украина поднялась на 68-е место в рейтинге паспортов мира. Это самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии. Украинский паспорт отныне позволяет въехать без визы в 119 стран мира. Россия занимает 84-е место, ее гражданам разрешен въезд без виз лишь в 106 стран.