«Вот что безвиз животворящий делает» – из крымских сетей

Украина празднует начало действия безвизового режима с Евросоюзом. Вместе со всеми гражданами страны радуются и крымчане.
Всех с безвизом! Наш путь становления Украины как европейского гос-ва далек от завершения. За наш выбор мы платим большую цену! СЛАВА ГЕРОЯМ!
Я знаю, як остаточного рішення по безвізу чекав український Крим! не тільки для того, щоб вільно їздити, а щоб і собі, і тим, хто поруч впевнено сказати: так, ми не звертаємо зі шляху свободи. Особливо радію за наших дітей/ Мої вам щирі вітання, земляки, таки дочекались!..
...Безвиз- это замечательно. Это здорово хотя бы потому, что тот, кто еще не был- увидит, как можно жить. Правда, адаптация после культурного шока будет болезненной. Это точно. Поздравляю всех, кто поедет. Сочувствую всем, у кого нет возможности…
Судя по первым комментам про без виз теперь из Украины проще проехать в ЕС чем из Крыма в россию... (паспортный контроль досмотр...)
Участники обсуждения призывают не забывать о Крыме и крымчанах – ведь многие из них оказались заложниками ситуации не по своей воле.
Некоторые комментаторы предположили, что «безвиз» сыграет свою роль в вопросе возвращения Крыма под контроль Украины. Но это мнение разделяют не все. Разгорелась дискуссия.
І, головне, вони змушені будуть сюди їхати, і будуть знати, що їм брешуть.
і тисячі кримнашів та лугандонів поїдуть по ЄС розповідати про про те як круто жити в умовах руського міру, свято наближається…
очень гуманистично)) то есть людей, продавших на референдуме Крым за пряники, мы привлекаем пряником побольше. В принципе, должно сработать, но система ценностей от этого у них вряд ли изменится. Вот с Донбассом может будет лучше, они знают что такое война. Крым знает только пряник пока что.
Не треба з усіх мешканців окупованих територій, в тому числі - Криму, робити зрадників... ...я бачив як відбувався "референдум" в Криму. Значна більшість людей його проігнорувала. Не створюйте міфи на пустому місці. Тим більше, так званий референдум ні на що не впливав. Крим на цей момент вже було окуповано.
Насправді є приклад Придністров'я. Вони так само можуть їздити без віз, оформлюють паспорти і т.д. Але Придністров'я навряд чи коли-небудь повернеться під контроль Молдови. А минуло вже 25 років.
...зараз час не святкувати, а , навпаки, не розслаблятися. Ключові пріоритети, над чим ми зосередимося і за що будемо жорстко боротися і битися: це повна імплементація Угоди про асоціацію , включно з адаптацією законодавства і впровадження стандартів НАТО в оборонному і безпековому секторі, в сфері захисту прав людини і екології…. Членство - це мета. Але так само, як і з безвізом, це не мрія про блюдечко з кайомочкою, на якому принесуть біопаспорт. Це план змін країни . Цілком реальний. І він так само слугуватиме серйозним аргументом і фактором для реінтеграції Криму і Донбасу. Бо там вже виросло молоде покоління, яке точно в ці дні ностальгує за свободою, і знає, що європейська Україна краще " страны рабов". Ми сумуємо за тобою, Крим, і ми думаємо про тебе, Донбас. Ми за вас боротимемося. А ви допоможіть нам в цьому, там- вашою позицією, що ви частина України…
В соцсетях пишут, что уже сейчас многие крымчане, которые раньше радовались приходу России, спешно делают биометрические паспорта.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: