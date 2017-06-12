«Вот что безвиз животворящий делает» – из крымских сетей

Украина празднует начало действия безвизового режима с Евросоюзом. Вместе со всеми гражданами страны радуются и крымчане.

КРЫМский бандеровец

Всех с безвизом! Наш путь становления Украины как европейского гос-ва далек от завершения. За наш выбор мы платим большую цену! СЛАВА ГЕРОЯМ!

Валентина Самар

Я знаю, як остаточного рішення по безвізу чекав український Крим! не тільки для того, щоб вільно їздити, а щоб і собі, і тим, хто поруч впевнено сказати: так, ми не звертаємо зі шляху свободи. Особливо радію за наших дітей/ Мої вам щирі вітання, земляки, таки дочекались!..

Liza Bogutskaya

...Безвиз- это замечательно. Это здорово хотя бы потому, что тот, кто еще не был- увидит, как можно жить. Правда, адаптация после культурного шока будет болезненной. Это точно. Поздравляю всех, кто поедет. Сочувствую всем, у кого нет возможности…

Крымский Хахол‏

Судя по первым комментам про без виз теперь из Украины проще проехать в ЕС чем из Крыма в россию... (паспортный контроль досмотр...)

Участники обсуждения призывают не забывать о Крыме и крымчанах – ведь многие из них оказались заложниками ситуации не по своей воле.

Некоторые комментаторы предположили, что «безвиз» сыграет свою роль в вопросе возвращения Крыма под контроль Украины. Но это мнение разделяют не все. Разгорелась дискуссия.

Julia Kazdobina

І, головне, вони змушені будуть сюди їхати, і будуть знати, що їм брешуть.

Olexiy Dryomov

і тисячі кримнашів та лугандонів поїдуть по ЄС розповідати про про те як круто жити в умовах руського міру, свято наближається…

Ksenia Fesik

очень гуманистично)) то есть людей, продавших на референдуме Крым за пряники, мы привлекаем пряником побольше. В принципе, должно сработать, но система ценностей от этого у них вряд ли изменится. Вот с Донбассом может будет лучше, они знают что такое война. Крым знает только пряник пока что.

Сергій Костинський

Не треба з усіх мешканців окупованих територій, в тому числі - Криму, робити зрадників... ...я бачив як відбувався "референдум" в Криму. Значна більшість людей його проігнорувала. Не створюйте міфи на пустому місці. Тим більше, так званий референдум ні на що не впливав. Крим на цей момент вже було окуповано.

Олександр Янковський

Насправді є приклад Придністров'я. Вони так само можуть їздити без віз, оформлюють паспорти і т.д. Але Придністров'я навряд чи коли-небудь повернеться під контроль Молдови. А минуло вже 25 років.

Iryna Gerashchenko

...зараз час не святкувати, а , навпаки, не розслаблятися. Ключові пріоритети, над чим ми зосередимося і за що будемо жорстко боротися і битися: це повна імплементація Угоди про асоціацію , включно з адаптацією законодавства і впровадження стандартів НАТО в оборонному і безпековому секторі, в сфері захисту прав людини і екології…. Членство - це мета. Але так само, як і з безвізом, це не мрія про блюдечко з кайомочкою, на якому принесуть біопаспорт. Це план змін країни . Цілком реальний. І він так само слугуватиме серйозним аргументом і фактором для реінтеграції Криму і Донбасу. Бо там вже виросло молоде покоління, яке точно в ці дні ностальгує за свободою, і знає, що європейська Україна краще " страны рабов". Ми сумуємо за тобою, Крим, і ми думаємо про тебе, Донбас. Ми за вас боротимемося. А ви допоможіть нам в цьому, там- вашою позицією, що ви частина України…

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В соцсетях пишут, что уже сейчас многие крымчане, которые раньше радовались приходу России, спешно делают биометрические паспорта.