Первые украинские граждане с биометрическими паспортами отправятся в страны Шенгенской зоны без виз 11 июня текущего года. «Безвиз» доступен и крымчанам, сохранившим украинское гражданство. Украина находится в схожей ситуации, как в Молдове и Грузии: обе получили безвизовый режим и в обеих в результате инспирированных извне конфликтов есть непризнанные территории.

Как сказался «безвиз» на реинтеграции оккупированных территорий в Молдове и Грузии? Способствует ли безвизовый режим сближению Украины и аннексированного Крыма? Доступно ли получение украинских биометрических паспортов для крымчан и какие при этом могут возникнуть трудности? Об этом в эфире Радио Крым.Реалии говорили с главой украинской общественной организации «Шторм» Еленой Антоновой, корреспондентом издания «Коммерсант» в Молдове Владимиром Соловьевым и политологом Тарасом Березовцом.

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– С нами на связи глава общественной организации «Шторм» Елена Антонова. Елена, насколько активно крымчане обсуждают возможности безвизового режима?

В Крыму многие верят, платят за посреднические услуги. А паспорт обходится втрое дороже, чем стоит на самом деле

​Антонова: Конечно, разговоры об этом идут. И дело не в том, что все хотят завтра в Европу. Это скорее на всякий случай, на будущее. Конечно, есть дезинформация со стороны посредников, наводнивших Крым. На каждом дереве – объявление о предоставлении помощи при оформлении документов. А чем страшнее и недоступнее процедура получения документа, тем выше цена на посреднические услуги. Последний миф, который очень хорошо прорабатывается после слов президента Украины о том, что крымчане не смогут ездить в Европу до деоккупации – «вам паспорт не дадут, но у нас есть схемы, мы получим». Многие верят, платят за посреднические услуги. А паспорт обходится примерно втрое дороже, чем стоит на самом деле.

– Есть ли реальная помощь со стороны посредников – возможность обойти очередь, сократить бюрократическую процедуру?

Антонова: Единственная существенная помощь – они помогают людям доехать. И предоставляют информацию, хоть часто и искаженную. Но они не делают ничего, что человек не может сделать самостоятельно в паспортном столе. Посредники имеют успех лишь потому, что Украина не делает ничего, чтобы информировать граждан в Крыму правильно и в нужном объеме. Людям сложно пересекать две административные границы, если что-то пошло не так, вся поездка насмарку.

– Каков алгоритм действий для крымчан, желающих получить биометрический загранпаспорт?

Антонова: Нужно выезжать из Крыма рано утром или даже ночью – очень много времени занимает пересечение админграницы. С собой нужно взять все документы, которые есть, и их оригиналы: паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, свидетельство о браке, о расторжении брака, если идет речь об оформлении детских документов. Выписка из реестра о том, что родитель является одиночкой – это в большей степени касается мам. Все документы, подтверждающие право на опеку, если ребенок под опекой. Нужны также копии. Детей до 12 лет для оформления документов вывозить на материк не нужно – нужно иметь фото 10 на 15 и все документы, подтверждающие родство с ребенком. Человеку нужно знать, в какой конкретно паспортный стол он едет. Это не обязательно Херсон – любой город материковой Украины. Хотя крымчане в основном едут на Херсонщину, это ближе.

– Сколько времени занимает процедура?

Антонова: Если сильно постараться, за день можно сдать все документы. Плюс дорога. У нас каждый раз поездка занимает сутки или чуть больше.

– Какова стоимость паспортов?

Антонова: От 570 до 810 гривен – это официальная цена. В сервисном центре дороже: 1200-1400 гривен. Однако посредники берут намного больше, от 7 до 15 тысяч рублей. Но это отсутствие гарантий и реальной помощи. Если, к примеру, зависла база данных, случился еще какой-то форс-мажор, гарантировать сдачу документов они не могут. А люди платят именно за сдачу документов без проблем.

– С нами на связи корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове Владимир Соловьев. Владимир, сказался ли, на ваш взгляд, безвизовый режим в Молдове на отношения между официальным Кишиневом и столицей непризнанного Приднестровья Тирасполем?

Позиции официального Кишинева и непризнанного Тирасполя остаются полярными, безвизовый режим это не изменил

​Соловьев: Отношения между Кишиневом и Тирасполем «безвиз» как раз не затронул. Позиции официального Кишинева и непризнанного Тирасполя остаются полярными, безвизовый режим это не изменил. Тирасполь по-прежнему настаивает на независимости, Кишинев – на возвращении Приднестровья. При этом видения путей урегулирования конфликта нет. Безвизовый режим как фактор урегулирования не сработал. Но, когда в 2014 году Молдова получила «безвиз» с ЕС, жители непризнанной республики стали массово обращаться за получением биометрических паспортов. При этом Кишинев проводит либеральную политику. Житель Приднестровья может бесплатно первый раз получить молдавский паспорт . Биометрические – платны, но получать их никто не мешает. В Приднестровье вообще у одного человека может быть гражданство Украины, России, Молдовы, Болгарии и Румынии одновременно. Из прагматичных соображений люди используют такие возможности. Я знаю приднестровцев, работающих в местных так называемых госструктурах, которые сделали себе молдавские биометрические паспорта просто для выезда за границу. Многие из них благодаря этому впервые побывали в Европе. И я нахожу это нормальным. Это хорошо, что люди могут поехать, увидеть что-то иное, избавиться от некоторых стереотипов.

– Стал ли «безвиз» бонусом, который способствует интеграции приднестровцев в молдавский государственный проект?

Главный плюс от беспрепятственного получения приднестровцами биометрических паспортов – просвещение

​Соловьев: Я бы не сказал, что безвизовый режим сразу сделал Молдову привлекательной. В последнее время Молдова – поставщик плохих новостей, хоть она и не в такой сложной ситуации, как Украина. Там нет войны, но остальные проблемы такие же: коррупция, несвободные суды, бедность. Так что для приднестровцев Молдова – не история успеха, на которую стоит ориентироваться. Пока Кишинев не смог построить такую модель – в отличие от Грузии, которая за короткий срок провела реформы и преобразилась. Там хватает проблем, но все же при Михеиле Саакашвили страна осуществила рывок. В Молдове этого нет. И главный плюс от беспрепятственного получения приднестровцами биометрических паспортов – просвещение. Быстро это не сработает, но это важно. И для Кишинева паспортизация населения непризнанной республики – в любом случае хорошо.

– С нами на связи украинский политолог, крымчанин Тарас Березовец. Тарас, как вы думаете, позволит ли «безвиз» Украине реинтегрировать оккупированные территории?

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Говорить, что «безвиз» – это путь к реинтеграции Крыма, наивно. Реинтегрировать Крым может лишь его полная деоккупация

​Березовец: Не вижу оснований для такого оптимизма. Не вижу, чтобы безвизовый режим приблизил аннексированный Крым к Украине. Он лишь облегчает жизнь небольшой части крымчан, которые выезжают за границу – а до 2013 года всего 10% крымчан когда-либо выезжали за пределы Крыма. За границу ездило 5-6%, и чаще – в Турцию и Египет. Так что для части населения «безвиз» важен. Но говорить о том, что это путь к реинтеграции Крыма, наивно. Реинтегрировать Крым может лишь его полная деоккупация. А она не может произойти без гражданского конфликта в самой России – или без утопичного прихода к власти некоего демократического президента.