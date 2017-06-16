Второй старт курортного сезона в Севастополе сопровождается ростом протестной политической активности. Если в прошлом году – в канун думских выборов – объектом нападок оппонентов был непопулярный губернатор Сергей Меняйло, то сегодня пришла очередь второй ветви власти – непарламентские партии собирают голоса за отставку российского Законодательного собрания города.

Антипарламентская акция началась в Севастополе 4 июня. В этот день с утра в некоторых частях города расставили ярко-желтые палатки с символикой партии «Справедливая Россия», в которых волонтеры предлагали горожанам поставить подпись в бланке под названием «Подписной лист с требованием отставки Заксобрания г. Севастополя». Индикатором, предоставляющим право подписи, служила севастопольская регистрация, сообщали волонтеры в комментарии местным СМИ.

Видео с YouTube-канала ИНФОРМЕР

На агитационных листовках, распространяемых активистами, изображен портрет депутата, бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого с подписью «#надоели» на желтом фоне. Именно так стали называть акцию за последние пять дней проведения. Следует отметить, что это название совпадает с одноименной всероссийской акцией, которую 29 апреля проводило общественное движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским.

Депутаты нынешнего Законодательного собрания Севастополя сдержанно отрицательно реагируют на подобную общественную инициативу. К примеру, Сергей Кравченко заявил о том, что сбор подписей является попыткой раскачивания ситуации в городе.

Данная инициатива – это раскачивание ситуации

«Мое отношение таково: данная инициатива – это раскачивание ситуации. Как только устанавливается стабильность – ее нужно обязательно раскачать. Такие инициативы безосновательны», – сказал он.

Коллега Кравченко Татьяна Вусатенко посоветовала местным «эсэрам» во главе с Евгением Дубовиком собирать подписи депутатов, а не горожан.

Акцию считаю чистой воды политическим популизмом

«Считаю эту акцию чистой воды политическим популизмом. Если бы Дубовик хотел добиться самороспуска заксобрания, ему потребовалось бы собрать две трети подписей депутатов. Роспуск законодательного органа власти не может осуществить даже врио губернатора – для этого ему нужно быть губернатором. Для достижения данной цели существуют другие легитимные механизмы, но для Дубовика есть только один вариант – собрать две трети голосов депутатов», – заявила Вусатенко.

Через пять дней после начала протестной кампании организаторы отрапортовали о собранных 13 тысячах подписей севастопольцев. Они предположили, что в случае удовлетворения их требований, выборы депутатов Законодательного собрания следует проводить параллельно с губернаторскими – 10 сентября 2017 года.

Политически острое лето

Российский политик и общественный активист Владимир Гарначук заявил, что, по его мнению, перспектив у этой кампании нет, поскольку отправлять парламент в отставку за год до выборов бессмысленно.

За год до выборов требовать отставки депутатского корпуса не имеет смысла

«В следующем году будут выборы, поэтому за год до выборов устраивать популистские акции и требовать отставки депутатского корпуса не имеет смысла. Разумеется, эта акция предполагает аккумуляцию Дубовиком собственного электората накануне выборов губернатора, в которых он, с высокой долей вероятности, примет участие. Но очевидно и другое – шансов Дубовик никаких не имеет. Вся эта деятельность – это демонстрация политической силы, которой на самом деле нет», – заявил Крым.Реалии Гарначук.

Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев в комментарии Крым.Реалии также назвал инициативу неактуальной:

Это политический пиар, который не заслуживает серьезного внимания

«По сути, Законодательное собрание на управленческие решения, которые принимаются в городе, может влиять очень условно. Оно может контролировать исполнительную власть, которая и принимает все решения. Именно поэтому я считаю, что данная акция неактуальна. Законодательное собрание – далеко не главная проблема, которая сегодня наблюдается у нас в городе. Я считаю, что это очередная фейковая инициатива Дубовика, название которой, ко всему прочему, является плагиатом акции Михаила Ходорковского. Это политический пиар, который не заслуживает серьезного внимания».