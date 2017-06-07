Севастопольские ловцы муниципальных душ

Специально для Крым.Реалии

10 сентября в Севастополе состоятся выборы российского губернатора. Однако прежде чем принять в них участие, потенциальным кандидатам необходимо будет пройти муниципальный фильтр. Без особых трудностей это сможет сделать только назначенный Москвой исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников. Что касается остальных возможных соискателей, то у них могут возникнуть серьезные проблемы еще на этапе выдвижения кандидатур.

Фильтр для неугодных

Нет никаких сомнений, что закон о губернаторских выборах, подготовленный в канцелярии Дмитрия Овсянникова и одобренный депутатским большинством, писался под одного человека – действующего градоначальника, летом прошлого года прибывшего из Москвы. В Севастополе запрещено участие в выборах самовыдвиженцев. Выдвигать кандидатуры могут только политические партии, а право голоса предоставлено не только горожанам, но и тем, кто временно проживает на территории города, включая военнослужащих срочной службы. Кроме того, здесь введен самый высокий, из возможных по российскому законодательству, муниципальный фильтр.

​Муниципальный фильтр – специальный механизм «управляемой демократии», позволяющий не допустить к выборам кандидатов, независимых от партийной и чиновничьей номенклатуры. Законодательство требует, чтобы для регистрации кандидата его поддержало своими подписями определенное количество депутатов муниципальных советов – системы власти нижнего, третьего уровня. В Севастопольских реалиях определенный местным законом фильтр в 10% для ¾ муниципальных образований означает, что претенденту необходимо собрать 12 депутатских подписей не менее чем в 8 из 10 муниципальных советов города. А количество депутатов в них колеблется от 10 до 15 человек.

Нет никаких сомнений, что закон о губернаторских выборах писался под одного человека – действующего градоначальника

Учитывая партийную принадлежность депутатов-муниципалов, самостоятельно преодолеть этот барьер может кандидат только от одной политической силы – партии власти «Единая Россия», которая контролирует 75 из 120 депутатских мандатов. Кандидат от ЕДРа еще не определен – об итогах внутрипартийных праймериз будет объявлено на днях. Впрочем, сюрпризов от этой процедуры никто не ждет. Чтобы избежать неожиданностей, подобных тем, что постигли местную ячейку «единороссов» в прошлом году, когда согласованный на высшем уровне космонавт Антон Шкаплеров проиграл бывшему «регионалу» Дмитрию Белику, праймериз в этом году решено было проводить по закрытой модели. Голосовать на них имели право только активисты партии, а список претендентов заранее отфильтровали таким образом, чтобы у Дмитрия Овсянникова не было никаких реальных альтернатив.

Таким образом, предложенный сценарий выборов наиболее приближен к пожеланию серого кардинала городской политики Алексея Чалого, высказанному в конце прошлого года в интервью изданию «Клуб регионов».

«Лично я бы предпочел неконкурентные выборы», – заявил тогда Чалый, добавив, что «лучший сценарий» – это когда избиратели «приходят и голосуют за Овсянникова», и никто не задает лишних вопросов.

​Перечитываем Гоголя

Для остальных кандидатов остается лишь один выход – приобретение муниципальных голосов либо путем челночных переговоров, либо попросту за деньги

Для остальных кандидатов остается лишь один выход – приобретение муниципальных голосов либо путем челночных переговоров, либо попросту за деньги. Их попытки пройти фильтр напоминают похождения Чичикова из поэмы «Мертвые души».

​Пожалуй, в самой непредсказуемой ситуации оказался предприниматель Олег Николаев, недавно заявивший о своих губернаторских амбициях. Николаев – один из фронтменов карликовой «Партии Роста», политического проекта российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Она не представлена в местных муниципалитетах и это означает, что у Николаева нет, так сказать, стартового капитала.

Главная «фишка» стратегии Николаева – жесткая критика Генплана, затрагивающего интересы тысяч севастопольцев, что может привлечь к нему «рассерженный» электорат

​Если на прошлых выборах бизнесмен аккумулировал голоса оптимистов – тех, кто еще верил в сказочные «концепции развития», а также россиян, кто прибыл в Севастополь после 2014 года в поисках своего Эльдорадо, то спустя год его стратегия изменилась. Теперь он делает ставку на разочарованных местных, а связанные с ним медиапроекты активно критикуют десантированных из России чиновников, не делая исключения для врио губернатора. Главная «фишка» стратегии Николаева – жесткая критика Генплана, затрагивающего интересы тысяч севастопольцев, что может привлечь к нему «рассерженный» электорат.

​Для муниципалов ставить подписи в поддержку его кандидатуры опасно – можно вдрызг разругаться с властью. Ресторатору остается уповать лишь на «чаловский резерв» в муниципалитетах – группу депутатов, непосредственно связанных с «народным мэром», в надежде, что тот захочет перед выборами разложить яйца в разные корзины, а также на человеческую жадность некоторых избранников.

Критика Генплана может стать коньком другого потенциального кандидата – Евгения Дубовика.

Дубовик – в прошлом глава партии Натальи Витренко, затем вице-губернатор при Сергее Меняйло, а сейчас глава ячейки «Справедливой России» – выражает интересы части старых элит. Однако его стратегия противоположна стратегии Николаева. Если ресторатор громит Овсянникова, всячески выгораживая второго, теневого участника властного тандема Алексея Чалого, то стрелы эсеров летят прямо в Заксобрание, где находится подконтрольное Чалому большинство. Тем самым многоопытный Дубовик пытается позиционировать себя в качестве подходящего – и главное безопасного! – спарринг-партнера для врио, получить неформальную поддержку которого ему сейчас крайне важно. Дело в том, что «Справедливая Россия» располагает штыками только в четырех муниципалитетах, тогда как в четырех других ей необходимо найти доноров для своего кандидата.

Эту роль могли бы сыграть коллеги эсеров по левому флангу – коммунисты, которым тоже не хватает муниципальных депутатов для самостоятельного преодоления фильтра (КПРФ контролирует 12 мандатов в 7 муниципалитетах). Однако попытка выдвижения единого кандидата от СР и КПРФ в ходе «народных праймериз» провалилась. Коммунисты по традиции заявили, что они не предадут интересов «трудового класса» и выдвинут своего соискателя на должность губернатора – бывшего депутата Севгорсовета Романа Кияшко. Конечно, никаких шансов на победу у него нет, но поизображать оппозицию кандидат-коммунист вполне в состоянии.

Заявил о своем желании пройти муниципальный фильтр и руководитель местной ячейки ЛДПР Илья Журавлев. Правда, у «соколов Жириновского» всего 4 мандата в муниципальных советах. Добрать недостающие голоса они могут за счет «партии власти». Бизнес семьи Журавлева завязан на госзаказы по уборке мусора и таким образом сильно зависит от правительства Овсянникова. Более подходящего кандидата на роль спойлера для, например, Николаева не найти.

​Двое из ларца

Впрочем, российские политтехнологи, привлеченные Овсянниковым, уже нашли для него как минимум двух подставных кандидатов.

Один из них –​ Денис Меркулов –​ представляет Интернациональную партию России. В Севастополе он никому не известен, но уже в первом же интервью одному из местных новостных ресурсов, не таясь, агитировал за Овсянникова и делился надеждой, что врио поможет ему преодолеть муниципальный фильтр.

Сомнительные кандидатуры превращают саму процедуру выборов в Севастополе в фарс

​Второй потенциальный спойлер –​ Роман Худяков. В 2014 году он курировал в Севастополе избирательную кампанию ЛДПР. Будучи депутатом Госдумы России, Худяков прославился тем, что потребовал приравнять к детской порнографии изображение Аполлона с мужским половым органом на 100-рублей купюре. Впоследствии со скандалом вышел из ЛДПР и примкнул к другой партии – «Родина», от которой стал депутатом Тамбовской областной Думы. В апреле 2017 года Худякова лишили депутатского мандата за то, что он вовремя не представил декларацию о доходах. После этого он заявил, что намерен выдвигаться кандидатом в губернаторы Севастополя.

Разумеется, сомнительные кандидатуры превращают саму процедуру выборов в Севастополе в фарс. Однако для российской политической жизни, организованной в формате постановочного шоу, это вполне нормальное явление.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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