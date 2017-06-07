Севастопольские ловцы муниципальных душ

Специально для Крым.Реалии
10 сентября в Севастополе состоятся выборы российского губернатора. Однако прежде чем принять в них участие, потенциальным кандидатам необходимо будет пройти муниципальный фильтр. Без особых трудностей это сможет сделать только назначенный Москвой исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников. Что касается остальных возможных соискателей, то у них могут возникнуть серьезные проблемы еще на этапе выдвижения кандидатур.
Фильтр для неугодных
Нет никаких сомнений, что закон о губернаторских выборах, подготовленный в канцелярии Дмитрия Овсянникова и одобренный депутатским большинством, писался под одного человека – действующего градоначальника, летом прошлого года прибывшего из Москвы. В Севастополе запрещено участие в выборах самовыдвиженцев. Выдвигать кандидатуры могут только политические партии, а право голоса предоставлено не только горожанам, но и тем, кто временно проживает на территории города, включая военнослужащих срочной службы. Кроме того, здесь введен самый высокий, из возможных по российскому законодательству, муниципальный фильтр.
Муниципальный фильтр – специальный механизм «управляемой демократии», позволяющий не допустить к выборам кандидатов, независимых от партийной и чиновничьей номенклатуры. Законодательство требует, чтобы для регистрации кандидата его поддержало своими подписями определенное количество депутатов муниципальных советов – системы власти нижнего, третьего уровня. В Севастопольских реалиях определенный местным законом фильтр в 10% для ¾ муниципальных образований означает, что претенденту необходимо собрать 12 депутатских подписей не менее чем в 8 из 10 муниципальных советов города. А количество депутатов в них колеблется от 10 до 15 человек.
Нет никаких сомнений, что закон о губернаторских выборах писался под одного человека – действующего градоначальника
Учитывая партийную принадлежность депутатов-муниципалов, самостоятельно преодолеть этот барьер может кандидат только от одной политической силы – партии власти «Единая Россия», которая контролирует 75 из 120 депутатских мандатов. Кандидат от ЕДРа еще не определен – об итогах внутрипартийных праймериз будет объявлено на днях. Впрочем, сюрпризов от этой процедуры никто не ждет. Чтобы избежать неожиданностей, подобных тем, что постигли местную ячейку «единороссов» в прошлом году, когда согласованный на высшем уровне космонавт Антон Шкаплеров проиграл бывшему «регионалу» Дмитрию Белику, праймериз в этом году решено было проводить по закрытой модели. Голосовать на них имели право только активисты партии, а список претендентов заранее отфильтровали таким образом, чтобы у Дмитрия Овсянникова не было никаких реальных альтернатив.
Таким образом, предложенный сценарий выборов наиболее приближен к пожеланию серого кардинала городской политики Алексея Чалого, высказанному в конце прошлого года в интервью изданию «Клуб регионов».
«Лично я бы предпочел неконкурентные выборы», – заявил тогда Чалый, добавив, что «лучший сценарий» – это когда избиратели «приходят и голосуют за Овсянникова», и никто не задает лишних вопросов.
Перечитываем Гоголя
Для остальных кандидатов остается лишь один выход – приобретение муниципальных голосов либо путем челночных переговоров, либо попросту за деньги
Для остальных кандидатов остается лишь один выход – приобретение муниципальных голосов либо путем челночных переговоров, либо попросту за деньги. Их попытки пройти фильтр напоминают похождения Чичикова из поэмы «Мертвые души».
Пожалуй, в самой непредсказуемой ситуации оказался предприниматель Олег Николаев, недавно заявивший о своих губернаторских амбициях. Николаев – один из фронтменов карликовой «Партии Роста», политического проекта российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Она не представлена в местных муниципалитетах и это означает, что у Николаева нет, так сказать, стартового капитала.
Главная «фишка» стратегии Николаева – жесткая критика Генплана, затрагивающего интересы тысяч севастопольцев, что может привлечь к нему «рассерженный» электорат
Если на прошлых выборах бизнесмен аккумулировал голоса оптимистов – тех, кто еще верил в сказочные «концепции развития», а также россиян, кто прибыл в Севастополь после 2014 года в поисках своего Эльдорадо, то спустя год его стратегия изменилась. Теперь он делает ставку на разочарованных местных, а связанные с ним медиапроекты активно критикуют десантированных из России чиновников, не делая исключения для врио губернатора. Главная «фишка» стратегии Николаева – жесткая критика Генплана, затрагивающего интересы тысяч севастопольцев, что может привлечь к нему «рассерженный» электорат.
Для муниципалов ставить подписи в поддержку его кандидатуры опасно – можно вдрызг разругаться с властью. Ресторатору остается уповать лишь на «чаловский резерв» в муниципалитетах – группу депутатов, непосредственно связанных с «народным мэром», в надежде, что тот захочет перед выборами разложить яйца в разные корзины, а также на человеческую жадность некоторых избранников.
Критика Генплана может стать коньком другого потенциального кандидата – Евгения Дубовика.
Дубовик – в прошлом глава партии Натальи Витренко, затем вице-губернатор при Сергее Меняйло, а сейчас глава ячейки «Справедливой России» – выражает интересы части старых элит. Однако его стратегия противоположна стратегии Николаева. Если ресторатор громит Овсянникова, всячески выгораживая второго, теневого участника властного тандема Алексея Чалого, то стрелы эсеров летят прямо в Заксобрание, где находится подконтрольное Чалому большинство. Тем самым многоопытный Дубовик пытается позиционировать себя в качестве подходящего – и главное безопасного! – спарринг-партнера для врио, получить неформальную поддержку которого ему сейчас крайне важно. Дело в том, что «Справедливая Россия» располагает штыками только в четырех муниципалитетах, тогда как в четырех других ей необходимо найти доноров для своего кандидата.
Эту роль могли бы сыграть коллеги эсеров по левому флангу – коммунисты, которым тоже не хватает муниципальных депутатов для самостоятельного преодоления фильтра (КПРФ контролирует 12 мандатов в 7 муниципалитетах). Однако попытка выдвижения единого кандидата от СР и КПРФ в ходе «народных праймериз» провалилась. Коммунисты по традиции заявили, что они не предадут интересов «трудового класса» и выдвинут своего соискателя на должность губернатора – бывшего депутата Севгорсовета Романа Кияшко. Конечно, никаких шансов на победу у него нет, но поизображать оппозицию кандидат-коммунист вполне в состоянии.
Заявил о своем желании пройти муниципальный фильтр и руководитель местной ячейки ЛДПР Илья Журавлев. Правда, у «соколов Жириновского» всего 4 мандата в муниципальных советах. Добрать недостающие голоса они могут за счет «партии власти». Бизнес семьи Журавлева завязан на госзаказы по уборке мусора и таким образом сильно зависит от правительства Овсянникова. Более подходящего кандидата на роль спойлера для, например, Николаева не найти.
Двое из ларца
Впрочем, российские политтехнологи, привлеченные Овсянниковым, уже нашли для него как минимум двух подставных кандидатов.
Один из них – Денис Меркулов – представляет Интернациональную партию России. В Севастополе он никому не известен, но уже в первом же интервью одному из местных новостных ресурсов, не таясь, агитировал за Овсянникова и делился надеждой, что врио поможет ему преодолеть муниципальный фильтр.
Сомнительные кандидатуры превращают саму процедуру выборов в Севастополе в фарс
Второй потенциальный спойлер – Роман Худяков. В 2014 году он курировал в Севастополе избирательную кампанию ЛДПР. Будучи депутатом Госдумы России, Худяков прославился тем, что потребовал приравнять к детской порнографии изображение Аполлона с мужским половым органом на 100-рублей купюре. Впоследствии со скандалом вышел из ЛДПР и примкнул к другой партии – «Родина», от которой стал депутатом Тамбовской областной Думы. В апреле 2017 года Худякова лишили депутатского мандата за то, что он вовремя не представил декларацию о доходах. После этого он заявил, что намерен выдвигаться кандидатом в губернаторы Севастополя.
Разумеется, сомнительные кандидатуры превращают саму процедуру выборов в Севастополе в фарс. Однако для российской политической жизни, организованной в формате постановочного шоу, это вполне нормальное явление.
Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове
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