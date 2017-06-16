Встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже согласована, но интригой остаются точная дата и темы обсуждения. Эксперты прогнозируют, что лидеры государств затронут заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Украина и Россия могут искать пути решения вопроса Донбасса в обход Минска. А также почти единогласное голосование Сената США за расширение санкции в отношении Москвы. Какое значение будет иметь встреча Порошенко и Трампа?

Источники Радіо Свобода в дипломатических кругах сообщили, что встреча президентов может состояться уже на следующей неделе. Если Администрация президента Украины подтвердит это официально ‒ получится, что разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдет уже после переговоров с Петром Порошенко.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина «прекрасно понимает основные вопросы».

«Это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями – и с американскими друзьями, и с Европейским союзом, и с «Большой семеркой», – чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности, каким образом, мы будем держать наш фронт в отношении оккупированного Крыма», ‒ сказал Климкин.

Имеет ли значение, кто первый встретится с Трампом?

Ряд экспертов убеждены, что расставив так приоритеты, Трамп стремится противостоять упрекам, что имеет пророссийский вектор.

В частности, директор Института мировой политики Алена Гетьманчук в блоге на «Украинской правде» отмечает: «Президент США вынужден если не учитывать, то по крайней мере создавать убедительную видимость учета интересов Украины. Встреча с Порошенко ‒ прекрасная визуализация такого полувынужденного под давлением внутренней американской конъюнктуры учета интересов Киева».

В подготовленном аудите отношений Украины с США Гетьманчук также пишет, что Соединенные Штаты воспринимают Украину не как самостоятельного игрока, а в более широком европейском контексте. А российская агрессия против Украины, в свою очередь, воспринимается Вашингтоном как «угроза для европейской архитектуры безопасности», а не прямая угроза для США.

Украина играет невероятно важное значение – только она может противостоять России

С этими тезисами не согласен экс-посол Украины в США, один из основателей и член Совета по внешней политике и политике безопасности Юрий Щербак. По его мнению, встреча американского и украинского лидеров может иметь историческое значение, независимо от того, останется ли в дальнейшем Трамп президентом (демократы Палаты представителей США заявляют, что готовят процедуру импичмента). Порошенко должен использовать время, оставшееся до визита, чтобы направить Трампу четкие месседжи, говорит экс-посол.

«Украина является стратегическим союзником США, начиная с 1996 года, когда мы заключили специальное соглашение с правительством Клинтона. Украина играет невероятно важное значение – только она может противостоять России, согласно формуле Бжезинского. Трамп, очевидно, не знает эту формулу, но Порошенко, конечно же, знает. Россия без Украины империей никогда не станет», ‒ говорит Щербак.

Во время встречи важно донести Дональду Трампу, что ни одна страна в Европе после Второй мировой войны не должна быть доминирующей силой – ведь это угрожает и безопасности США, говорит экс-посол.

Альтернативы Минску?

Обсуждение президентами российско-украинского конфликта может оживиться недавним заявлением государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Он предположил, что Украине и России следует искать пути урегулирования на Донбассе и вне Минска ‒ путем заключения иного соглашения. Но такой новый формат послужит «для реализации целей минских соглашений», добавил Тиллерсон.

В украинском МИД, в ответ на это заявили, что возможности минских соглашений действительно ограничены.

«Это, кстати, дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают», ‒ сказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По мнению эксперта по международным отношениям Олеси Яхно, Украина должна сделать выводы о позиции США именно на основе конкретных решений, а не заявлений. Не только Тиллерсон как представитель Соединенных Штатов высказывается о том, что нужно оставлять поле для дипломатических маневров и сотрудничества с Россией ‒ это регулярно делает и Европейский союз, говорит она. Однако США последовательно придерживаются политики экономического давления на Москву.

«Я воспринимаю это заявление как таковое: есть «минский формат», есть «нормандский формат», есть международные суды, есть международные санкции, которые никто не отменяет, поэтому можно говорить о консолидированной позиции. Но есть и заявления о том, что не исключены другие форматы, если будет инициироваться «женевский формат», который касается Крыма, или необходимость поиска новой переговорной площадки», ‒ замечает Яхно.

Устами Тиллерсона Соединенные Штаты стремятся несколько раздвинуть рамки переговоров между Украиной и Россией, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Одним из альтернативных форматов до сих пор остается Будапештский меморандум 1994 года о нераспространении ядерного оружия, говорит он. Но какую форму переговоров ни выбрали бы стороны, препятствием для разрешения конфликта является то, что Россия отказывается признавать себя агрессором.

Пока Россия не признает себя агрессором, ситуация вряд ли изменится

«Она является режиссером этого конфликта, но пытается выступать в роли миротворца. Пока Россия не признает (себя агрессором ‒ ред.) ‒ ситуация вряд ли изменится», ‒ говорит Сунгуровский.

Эксперт предполагает, что встреча Трампа с Порошенко может превратиться в «прощупывание» того, на какие уступки готова идти Украине в решении российского вопроса.

Сенат США расширил санкции в отношении России

Между тем, Сенат США 14 июня почти единогласно проголосовал за новые санкции против России. Соглашение, оформленное в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана, призвано наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Таким образом, если Белый дом решит смягчить, приостановить или отменить действующие санкции против России, он должен будет согласовывать это с Конгрессом. Президент Дональд Трамп еще может наложить вето на эту поправку, но в Сенате убеждены, что имеют достаточное количество голосов, чтобы преодолеть это вето.

Этот документ дает возможность применять санкции к основным секторам российской экономики

«Этот документ дает возможность администрации применять санкции к основным секторам российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морскому и железнодорожному транспорту, а также новые инвестиции в российские трубопроводы», ‒ прокомментировал один из инициаторов введения санкций сенатор Шеррод Браун.

Зато, государственный секретарь США Тиллерсон призвал сенаторов не ограничивать Белый дом в возможности наладить диалог с Кремлем. Он отметил, что Россия должна понести ответственность за возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году.

«Вместе с тем я призываю позволить президенту гибко регулировать санкции учитывая текущую дипломатическую ситуацию», ‒ добавил госсекретарь.

А вот Украина приветствовала такое решение Конгресса США. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который присутствовал в зале Сената во время голосования за расширение санкций, сказал: «Спасибо всем сенаторам, которые поддержали этот важный для Украины и всего свободного мира закон. Ранее введенные президентом США санкции теперь утверждены Сенатом как закон. А также этим законом предусмотрено и выделение 250 миллионов долларов на противодействие российскому деструктивному влиянию».

Такой сигнал от Сената США свидетельствует, что даже если Дональд Трамп и не хочет конфронтации с Россией ‒ американская система его подталкивает к этому, убежден экс-посол Юрий Щербак. Сейчас в Вашингтоне нет конкретного игрока, который бы держал в руках все геополитические рычаги, однако США уже приблизились к пониманию, что Москва является стратегическим врагом.

«Главное – что сейчас американские генералы и разведчики знают гораздо больше, чем администрация Трампа. И перетекание важной информации из Пентагона, из Агентства национальной безопасности США и сообщества разведывательного в Овальный кабинет ‒ этот процесс продолжается», ‒ резюмирует экс-посол Украины в США.

Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа уже анонсировалась ранее, однако была перенесена.