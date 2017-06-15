Поправка на санкции

Верхняя палата Конгресса США подавляющим большинством одобрила в среду законопроект об усилении и расширении санкций в отношении России. Его внесла группа сенаторов от обеих партий в виде поправки к закону о противодействии дестабилизующим усилиям Ирана, голосование по которому состоится в четверг.

Принятию поправки предшествовали напряженные переговоры фракций. В понедельник поздно вечером было объявлено, что их участники согласовали окончательную редакцию. Однако во вторник, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, государственный секретарь Рекс Тиллерсон призвал законодателей к осторожности. Он заявил, что администрация хотела бы более гибко применять этот инструмент и "повышать температуру лишь тогда, когда попытки Вашингтона наладить с Россией более эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом и сирийском урегулировании будут терпеть неудачу".

В этих словах несложно увидеть возражение против параграфа поправки, лишающего президента права отменять, смягчать или модифицировать режим санкций в целом или в отношении конкретных физических и юридических лиц. Если поправка станет законом, президент сможет делать это только с согласия Конгресса.

Однако председатель комитета республиканец Боб Коркер (его имя значилось в коротком списке кандидатов на пост, который сегодня занимает Тиллерсон) отклонил довод госсекретаря. По его словам, он не поддержал бы законопроект, если бы не был уверен в том, что он "очень хорошо сбалансирован" и дает возможность администрации проявлять необходимую гибкость.

Помимо законодательного закрепления санкций, поправка вводит новые критерии и поводы включения в санкционные списки. Теперь это не только причастность к событиям на юго-востоке Украины и захвату Крыма, но и коррупция, попытки обойти режим санкций, серьезные нарушения прав человека, поставка вооружений режиму Башара Асада, участие в коррупционных схемах приватизации государственной собственности, деловые отношения с российской разведкой и оборонной промышленностью и, наконец, "вредоносная каберактивность в пользу российского правительства".

Поправка также предусматривает поддержку институтов демократии и мер противодействия российской дезинформации в странах Центральной и Восточной Европы.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн говорит, что эта поправка обязывает министра финансов создать рабочую группу высокого уровня, которая будет работать в рамках министерской сети расследования финансовых преступлений.

Рабочая группа будет расследовать нелегальные финансовые потоки, связанные с Россией

"Эта группа будет работать над выявлением и преследованием нелегальных финансовых потоков, связанных с Россией, если эти потоки касаются или взаимодействуют с американской финансовой системе", – отмечает Маккейн.

По словам сенатора-демократа Шеррода Брауна, этот документ дает возможность администрации вводить санкции на основные сектора российской экономики: горнодобывающую промышленность, металлургию, морской и железнодорожный транспорт, а также новые инвестиции в российские трубопроводы.

Ограничения коснутся и российской энергетики.

"Поправка также усиливает санкции против российской энергетической отрасли, коррупционных российских чиновников и тех, кто поставляет оружие режиму Асада", – говорит сенатор-демократ Эйми Клобучар.

Мы хотим, чтобы россияне могли жить в демократии. Поэтому эти санкции настолько важны

При этом она обращает внимание, что санкции касаются только государственного аппарата, а не народа России. "Мы хотим, чтобы россияне могли жить в демократии. В демократии, которая не совершает таких вещей, как сбивание самолета над Украиной, не пытается повлиять на выборы в других странах. Поэтому эти санкции настолько важны", – отметила Клобучар.

Сенатор-демократ Бенджамин Кардин отметил, что этот образец должен быть таким, которому могли бы следовать европейские партнеры США. "Если бы мы были изолированы, эта поправка не имела бы такого влияния, которое, по моему мнению, будут иметь эти санкции в случае сотрудничества с европейскими партнерами", – отметил Кардин.

Многие законодатели вех обеих партий чувствуют, что ответ США должен быть значительно сильнее

Сенатор Майк Крейпо обращает внимание, что Путин должен почувствовать убытки от санкций, тогда они заработают. "По расчетам Путина, стоимость санкций не превышает выгоду от оккупации Крыма, содействие боевым действиям в Восточной Украине, поддержки атак режима Асада против мирных жителей в Сирии и осуществления кибератак на людей, компании, учреждения вокруг света. Многие законодатели вех обеих партий чувствуют, что ответ США должен быть значительно сильнее", – говорит Крейпо.

Законопроект одобрен 97 голосами против двух. Теперь его должна рассмотреть нижняя палата, где его шансы отнюдь не бесспорны. Как заявил Шеррод Браун, "люди в Белом Доме, как мы слышим, звонят конгрессменам и пытаются остановить процедуру, замедлить ее, ослабить или выхолостить поправку".

Если Палата представителей примет поправку в более мягком варианте, вопрос поступит в согласительную комиссию, которая должна привести две версии к общему знаменателю. До летних каникул комиссия может и не успеть, и тогда вопрос будет отложен до сентября.

Кроме того, президент может применить свое право вето и не подписать закон. Дональду Трампу, что называется, морально тяжело придавать статус закона указу Барака Обамы. Искушение будет велико, но законодатели, поддержавшие поправку, считают, что в сложившейся вокруг российского расследования ситуации президент просто не может себе позволить еще больше осложнить свое положение. Для преодоления президентского вето квалифицированным большинством в две трети Сенату голосов хватит, а нижней палате – вряд ли.