Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Бжезинский о России: анализ и рекомендации», – подборку актуальных цитат Збигнева Бжезинского опубликовали на портале «мозгового центра» Russia Matters Гарвардской школы Кеннеди.

«Российские военные добились разделения Крыма и утвердили свой односторонний контроль над большей частью Черноморского флота, за который идет спор. Обстоятельством, еще более усугубляющим дело, явилось открытое заявление претензий на часть территории Украины» (Foreign Affairs, март/апрель 1994).

Шовинистический фанатизм – это не лучшая отправная точка для решения сложных вопросов

«Его [Путина] первоначальный успех [в Крыму] может подтолкнуть его к повторению подобных действий уже в восточных областях. А в случае успеха окончательная третья фаза агрессии, с помощью комбинации политической нестабильности и при все более явном использовании российских войск, будет преследовать цель свергнуть правительство в Киеве. Односторонние враждебные действия России означают, что Запад должен незамедлительно признать новое правительство Украины легитимным. Неопределенность в отношении его правового статуса может подтолкнуть Путина к повторению крымского спектакля» (The Washington Post, 03.03.14).

«Наконец, заглядывая далеко вперед, я считаю, что, так или иначе, при условии компромиссного решения или в его отсутствие, Крым станет тяжелым экономическим бременем для России» (выступление в Центре Уилсона, 06.16.14).

«Вопрос Крыма пока останется нерешенным, но он будет постоянно напоминать о том, что шовинистический фанатизм – это не лучшая отправная точка для решения сложных вопросов» (The Washington Post, 07.08.14)».

«Передышка для Кремля», – колонку российского политолога Лилии Шевцовой с таким заголовком опубликовал американский журнал The American Interest.

«Сегодня, не сумев найти приемлемого решения для пост-крымской ситуации и завалившись под своими собственными проблемами, Запад, кажется, готов отбросить свои мантры о «либеральном мировом порядке». По иронии судьбы, это президент США Трамп, который сейчас играет в Терминатора, и нанес либеральному мировому порядку сокрушительный удар. Конечно, президентство Трампа подрывает некоторые политические механизмы, которые успешно использовались в Кремле до настоящего времени. Путин больше не может наслаждаться своей ролью «царя непредсказуемости», которая ограничивает количество инструментов в распоряжении Кремля. Кремль может быть непредсказуемым только в том случае, если он уверен, что он знает правила игры, и то, как будут реагировать его западные партнеры/конкуренты. Путин всегда пытался определить точное расположение «красной линии», пересечение которой, повлечет неприятные последствия для России. Правда, он совершил ошибку в отношении аннексии Крыма, с которой, как он, очевидно, считал, Запад согласится с той же беспечностью, продемонстрированной во время российско-грузинской войны. Однако на этот раз Запад был вынужден отреагировать, хотя и таким образом, чтобы не загнать в Россию в угол».

«Украина запретила въезд немецкому политику, посетившему контролируемый Россией Крым», – сообщает египетский портал Youm7.

«Служба безопасности Украины в субботу запретила въезд в страну Вилли Виммеру, бывшему государственному секретарю немецкого Министерства обороны и экс-депутату парламента от Христианско-демократического союза, из-за его визита в Крым, аннексированный Россией у Украины. Согласно сообщению российского информационного агентства «ТАСС», опубликованному в первый день расследования этого дела, решение о запрете въезд в страну немецкому политику будет действовать в течение пяти лет. Немецкая делегация посетила Крым 26 апреля в рамках проекта народной дипломатии «Гражданам Европы – истина о Крыме. Реальность против мифов». Тогда на полуостров прибыли около 15 политиков, журналистов, блогеров и бизнесменов».

«Премьер-министр Норвегии считает, что Россия «стала более непредсказуемой», – цитирует Эрну Сульберг немецкое информагентство Deutsche Welle.

Мы не считаем, что Россия может нарушать международное право, оккупировав другую страну

«Мы не считаем, что Россия является прямой угрозой для Норвегии, но мы считаем, что Россия стала более непредсказуемой в своей политике», – сказала в интервью Жанне Немцовой премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. «И, конечно, мы присоединяемся к санкциям остальной части Европы, потому что мы не считаем, что вы можете нарушать международное право, оккупировав другую страну», – добавила Сульберг, ссылаясь на санкции, введенные ЕС после российской аннексии Крыма в марте 2014 года».