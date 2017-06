Американский центр The Atlantic Council анализирует, как действия российского президента Владимира Путина ненароком помогли объединить украинский народ, а американское издание The Weekly Standard объясняет, почему война Путина в Украине не идет по его плану. Ссылаясь на исследование независимого австралийского аналитического центра Lowy Institute for International Policy, австралийский новостной портал News.com.au пишет о том, может ли Россия позволить себе быть сверхдержавой.

Украина обрела независимость еще в 1991 году, но возродилась как нация только в 2014 году, считает автор аналитического центра The Atlantic Council. Он объясняет, что национальная эволюция Украины очевидна: например, в распространенности украинских флагов, популярности товаров, произведенных в Украине, и энтузиазме празднования Дня вышиванки. Автор подчеркивает, что «растущее национальное сознание проявляется также в тысячах волонтеров и добровольцев по всей стране, которые отдали свое время, таланты, деньги, и иногда даже жизни ради лучшей Украины».

Автор напоминает, что началось все даже раньше, еще в 2004 году, с Оранжевой революции, хотя и не принесшей значительных политических изменений, но все же вдохновившей украинцев взглянуть на себя по-новому. Демографические изменения, по мнению автора, тоже сыграли значительную роль: в 2000-х зрелого возраста уже достигло новое поколение, у которого нет опыта жизни в советские времена.

С 2014 года российская агрессия заставила украинцев выбирать, на какой они стороне. Но, на удивление Кремля, большинство выбрало Украину. Ведь для них это не было вопросом геополитики – это было вопросом «фундаментального права Украины на существование», пишет издание.

Третий год подряд в стране продолжается украинизация, несмотря на экономические проблемы и политическую коррупцию. Неправительственные организации расширяют свою деятельность, также свое положительное влияние.

И куда приведет национальное пробуждение страны, – спрашивает автор, – если оно не влияет на улучшение стандартов жизни? Оно, например, не поспособствует стремительному росту зарплат. А это является крайне необходимой предпосылкой для Украины, чтобы стать современной европейской нацией, считает автор.

Как пишет американское консервативное издание The Weekly Standard, война президента России Владимира Путина в Украине происходит не по его плану. Пока продолжается противостояние на украинских землях, еще больше, на самом деле, оно проходит в Брюсселе.

Нидерланды в мае стали последней страной Евросоюза, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Издание ссылается на слова президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который отметил, что произошедшее стало «важным сигналом из Нидерландов и всего Европейского союза нашим украинским друзьям: место Украины – в Европе».

Более того, напоминает автор, уже вскоре вступит в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. К тому же, внутри страны происходят значительные изменения: с начала российской агрессии стремительно растет уровень украинизации, к украинцам уже причисляет себя часть тех, кто раньше назывался биэтническими. В стране запретили доступ к популярным российским сайтам вроде «ВКонтакте» или «Яндекса», что, по мнению автора, тоже имеет значение.

В самой России, между тем, дела не идут так хорошо, считает автор. В том числе и из-за санкций, введенных против нее Западом в 2014 году. Издание заключает, что «несмотря на все усилия Кремля и во многом – благодаря его недальновидности, Путин подтолкнул Украину и ЕС иметь еще большую связь». «Это плохо для Путина, хорошо для Европы и хорошо для нас».

Австралийский новостной портал News.com.au размышляет над тем, может ли Россия позволить себе быть сверхдержавой, анализируя недавно опубликованное исследование независимого австралийского аналитического центра Lowy Institute for International Policy.

Контроль России над ее сферами влияния ограничен, особенно если сравнить с советскими или царскими временами

Отмечается, что пока Россия борется с определенными экономическими проблемами, как то замедление экономического роста, санкции и падение цен на нефть, она также пытается сохранить свой статус сверхдержавы, но рискует проиграть в обоих случаях. Автор цитирует вышесказанное исследование: «Контроль России над ее сферами влияния ограничен, особенно если сравнить с советскими или царскими временами. Ее действия за рубежом также ограничены по масштабу и характеру».

Кроме того, сообщается, что Россия сейчас также имеет проблемы с неконкурентоспособными промышленными предприятиями, расположенными в отдаленных регионах и ростом стареющего населения. Все это привело к «комплексу сверхдержавы, даже если Россия не может этого себе позволить».

Принимая во внимание то, что ВВП России медленно растет, «Россия будет иметь ровно такую мощность сверхдержавы, которую она будет в состоянии себе позволить».

