Указ президента Петра Порошенко о санкциях в отношении российских соцсетей, порталов и вещателей действует в Украине уже две недели. 1 июня – дедлайн, к которому провайдеры должны закрыть доступ. Часть пользователей, которые привыкли общаться в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», перешли на «Фейсбук» или же пользуются анонимайзерами. Сложнее перестроиться бизнесу, который работал с запрещенными теперь российскими ресурсами. Smm-специалисты признают, что пока информационный рынок не оправился и только учится работать в новых реалиях. Между тем, Высший административный суд Украины будет рассматривать иск, поданный студентом, о возможном признании такого решения Петра Порошенко недействительным.

Юрист-третьекурсник Киево-Могилянской академии Никита Евстифеев подал иск в Высший административный суд Украины о признании неправомерным и отмене указа президента Украины Петра Порошенко по расширению санкций, связанных с агрессией Россией против Украины.

В жалобе, поданной в ВАСУ, Евстифеев требует признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, которое ввел в действие своим указом Порошенко, в частности, касающихся запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Я против запрета доступа в полном объеме. Тем не менее, я считаю, что допустимым является запрет доступа к отдельному контенту. Который государство объективно считает незаконным, или тому, который противоречит его интересам, национальной безопасности, суверенитету», – сказал Евстифеев под залом суда.

Первичная ответственность лежит на пользователях – они сами должны выбирать, чем пользоваться, считает он. А дело государства – информировать и предупреждать об опасностях, добавляет истец.

Рассмотрение этого вопроса суд перенес на 14 июня, так как в деле появилась третья сторона – Служба безопасности Украины, которой нужно время, чтобы ознакомиться с материалами.

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Куда «перетекают» пользователи российских ресурсов?

Только за последние две недели аудитория «Фейсбука» выросла на полтора миллиона и на 30 мая составляет 8,3 миллиона пользователей. Это значительный рост, ведь до запрета российских ресурсов «Фейсбук» набирал такое же количество «новичков» примерно за год, сообщает ресурс «Watcher».

А вот количество украинских посетителей запрещенных российских сайтов снизилось более чем в два раза – с 25 до 12 миллионов и продолжает падать дальше. Эта аналитика сервиса LiveInternet уже учитывает рост на 2 миллиона заходов из Нидерландов, США и Германии, что может объясняться использованием VPN-сервисов, которые перенаправляют трафик с Украины в Россию через эти страны.

Кто-то использует Tor, кто-то – другие VPN, кто-то – проблемные VPN, которые распространяются со стороны России

​Однако, по мнению руководителя программ новых медиа ОО «Интерньюз Украина» Виталия Мороза, еще слишком рано делать выводы о том, как интернет-пространство отреагировало на запрет ряда российских ресурсов. Две недели – слишком малый срок:

«Пользователи, конечно, меняют свое поведение. Кто-то использует Tor (система для анонимности в сети), кто-то – другие VPN (виртуальная частная сеть), кто-то – проблемные VPN, которые распространяются со стороны России», – говорит Мороз.

Подводные камни VPN-сервисов

Последний раз украинцы так много говорили о VPN-сервисах и Tor-клиентах в период Революции достоинства, когда экс-президент Виктор Янукович размышлял над введением военного положения. Тогда в «Фейсбуке» распространялись инструкции, как, в случае чего, пользоваться анонимайзером, однако в 2013 году и в начале 2014-го это не понадобилось.

А вот в 2017 году после президентского указа о санкциях в отношении российских ресурсов программы для сокрытия трафика стали самыми популярными среди украинских мобильных абонентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter. По разным оценкам, их установили себе 20-30% пользователей.

«Очевиден рост мессенджеров и соцсетей: Viber, Facebook, Telegram и даже немного Snapchat. При этом рост Twitter стал возможным в основном благодаря горячим обсуждениям данной темы. Сервисы Yandex были также популярны, что связано с тем, что пользователи бросились проверять, работают ли еще они. Параллельно происходит апробация сервисов карт 2GIS и Google maps. Почтовый и браузерный «ландшафты» меняются, но пока не сформировались окончательно», – говорится в исследовании.

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Однако неосторожное использование пользователями технологий VPN может угрожать персональной кибербезопасности граждан, а также кибербезопасности всей страны, заявляют в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Российская Федерация и ее спецслужбы сознательно делают браузеры, VPN-серверы и получают весь трафик и возможность попасть во внутреннюю украинскую корпоративную сеть

​«Российская Федерация и ее спецслужбы сознательно делают браузеры, VPN-серверы и вместо части трафика украинских пользователей российских соцсетей получают весь трафик и возможность попасть во внутреннюю украинскую корпоративную сеть», – заявил на тематической пресс-конференции член правления ИнАУ Максим Тульев.

По словам Тульева, наиболее опасными являются бесплатные VPN-клиенты, ведь, по сути, разработка таких программ достаточно дорога. А также те, которые появились совсем недавно, вроде созданного Mail.Ru браузера FreeU. Его активно рекламируют в «ВКонтакте», используя для привлечения внимания лозунги о свободе слова и сине-желтые цвета.

«После блокирования «Яндекса» трафик упал примерно на 60%»

К блокированию «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» пытаются приспособиться и те, для кого эти сети были бизнесом, а не отдыхом. Юлия Майок рассказывает, что после блокировки российских ресурсов генерировать трафик для сайтов заказчиков стало значительно сложнее.

После блокировки «Яндекса» трафик упал примерно на 60% – это поисковая система была легкой и доступной для работы, объясняет она. А вот вывести сайт в топ в Google очень сложно.

«Они требуют очень качественного контента, «Яндекс» этого не требует. Поэтому в «Яндексе» гораздо легче быть в топе. И теперь, когда «Яндекса» нет, люди из него ушли, а к Google еще не пришли», – говорит Юлия Майок.

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Пострадают, в первую очередь, интернет-магазины, не приспособленные к работе с Google, рассказывает Майок.

Интернет-магазины, в которых нет разнообразного описания товара, будут страдать. Но если они умные люди – перепишут все и через месяц-два выйдут на нормальный уровень

​«Например, ты продаешь ноутбуки. Есть ноутбук определенной модели, и такой же, но красный, черный, фиолетовый. Описания одинаковые, потому что у них одинаковые мощности, цвета только разные. Но поскольку описания одинаковые – Google посчитает это склейкой контента и будет банить страницу, ее невозможно будет найти в Google. С «Яндексом» таких проблем не было. Поэтому эти интернет-магазины, в которых нет разнообразного описания товара, будут страдать. Но если они умные люди – перепишут все и через месяц-два выйдут на нормальный уровень», – объясняет она.

Аналогичная ситуация с социальными сетями, где Майок ведет группы того или иного бренда – аудитории «ВКонтакте» и «Фейсбук» часто не пересекаются. Поэтому значительная часть пользователей российских соцсетей сейчас «потерялись». Это же касается подписчиков на рассылку новостей – если они не настроили автоответчик с информацией о новом почтовом адресе – письма с рекламой новых услуг им больше не будут поступать. И только самые лояльные клиенты целенаправленно и повторно подпишутся на рассылку, говорит она.

Нужно объяснять, в чем заключаются эти санкции – эксперт

А вот на украинское медиапространство запрет ряда российских ресурсов не слишком повлиял, считает руководитель Мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб.

На те ресурсы, которые запретили – «Одноклассники» и «ВКонтакте» – украинские СМИ почти никогда не ссылались

​«На те ресурсы, которые запретили – «Одноклассники» и «ВКонтакте» – украинские СМИ почти никогда не ссылались. Они не использовали эти ресурсы как источники информации. Преимущественно используют Фейсбук и Твиттер», – комментирует Голуб.

Некоторые отрасли адаптируются сложнее, другие – легче, однако и тем, и другим важно объяснять на уровне государства, почему же президент ввел в действие решение СНБО о запрете целого ряда российских ресурсов. Так считает управляющий партнер группы компаний PlusOne, которая специализируется на разработке и реализации стратегических коммуникаций для бизнеса, Максим Саваневский.

«Очень многие до сих пор считают, что у нас запретили соцсети, потому что там распространялась пропаганда или запрещенная информация. Для многих все то, что касается российских интернет-ресурсов, связано с какими-то притеснениями доступа к информации. Хотя же основная цель вообще не касается этого вопроса», – говорит он.

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Крымские СМИ сообщают, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисам «Яндекс» и Mail.Ru.

29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. Правоохранители сообщили, что обнаружили, что сервис собирал и передавал в Россию персональные данные украинцев.

15 мая президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности сайты группы Mail.Ru, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Также в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что через российские соцсети ведется информационная агрессия против Украины.