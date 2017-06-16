The Globe and Mail рассказывает о расширении канадской военной миссии в Украине и предостережениях ее инициаторов. Guardian развивает тему возможных политических, экономических и экологических последствий реализации российского проекта строительства газотранспортной системы «Северный поток-2». Slate пытается разобраться, как может изменить Россию новая волна гражданского сопротивления.

Оттава ослабляет требования к канадской военной миссии в Украине, которая продлится до 2019 года, пишет канадская газета The Globe and Mail.

Впервые Канада отправила в Украину около двухсот своих военных летом 2015 года для того, чтобы помочь украинским правительственным силам в борьбе с сепаратистами, поддерживаемыми Россией на востоке. Но канадским военным тогда дали распоряжение: оставаться в западной части Украины ‒ подальше от эпицентра конфликта.

В марте этого года им разрешили проводить тренировки в любом регионе Украины за пределами поля боя, но не принимать непосредственного участия в войне.

«Мы здесь как наставники и тренеры. Мы здесь не для того, чтобы действовать на передовой. Поэтому удостовериться в том, что эта граница остается четкой, для нас очень важно», ‒ сказал в комментарии изданию подполковник Марк Любинецкий.

Канада в течение следующих нескольких месяцев собирается наращивать свое присутствие в Восточной Европе под эгидой НАТО. Около 450 военных отрядов прибудут в Латвию для предупреждения российской агрессии. Одно из опасений чиновников Канады и Латвии ‒ российская пропагандистская машина будет искажать информацию о задачах миссии, отмечает автор материала.

Он также добавляет, что Москва и сепаратисты на востоке страны ‒ не единственная угроза для Киева. «Значительное беспокойство вызывает то, что украинские чиновники обогащались путем хищения гособоронзаказов или перенаправляя оборудование, пожертвованное такими странами, как Канада (которая уже предоставила украинской армии 16 миллионов долларов для приобретения шлемов, бронежилетов и зимней одежды и пообещала предоставить еще 7,25 миллиона долларов в 2019 году)», ‒ говорится в статье.

«Правительство снимает ограничения с канадской военной миссии в Украине»

Строительство «Северного потока-2» для транспортировки газа из России в Европу через Балтийское море будет иметь серьезные экологические последствия и способствовать утверждению и обогащению первых лиц российского государства на протяжении десятилетий, говорится в материале российской активистки природозащитного движения Евгении Чириковой для Guardian Environment.

«Я только что приняла участие в публичных слушаниях по «Северному потоку-2» в эстонском министерстве окружающей среды. Представители компаний провели двухчасовую презентацию с большим количеством трогательных фото тюленей и рыбы, нам рассказывали о том, насколько безопасным и красивым является этот проект», ‒ пишет Чирикова и выражает подозрения по поводу того, что, несмотря на участие в нем пяти европейских энергетических компаний, 100% активов принадлежат российскому «Газпрому».

Таким образом европейский потребитель финансово будет поддерживать усиление режима, который в последние годы непрестанно демонстрировал свое пренебрежение к европейским ценностям (европейские санкции против Кремля на этот проект не распространяются), будет способствовать невыполнению Парижского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов и нарушению природоохранного режима Кургальського заказника, через который, собственно, собираются прокладывать трубу.

«Это решение является незаконным, поскольку эта территория является естественной зоной с особым статусом. Там водятся редкие виды, включая орлов, нерп и многих других, кого защищает законодательство Российской Федерации», ‒ объясняет Чирикова.

«Труба кормит Путина миллиардами... избегая санкций на своем пути»

Их нельзя назвать протестами среднего класса, ведь этот слой в России является немногочисленным, отмечает в интервью американскому изданию Slate известный критик действующего политического истеблишмента, журналистка Маша Гессен, комментируя массовые митинги в России, в результате которых задержали около тысячи человек, включая антикоррупционного активиста, российского оппозиционера Алексея Навального.

Она убеждена, что протест в России 12 июня был больше по своим масштабам, чем протесты 2011-2012 годов, и свидетельствует об эффективности Навального как интернет-коммуникатора.

Менее оптимистичным, по мнению Гессен, является то, что месседж Навального не направлен на Путина как такового. Навальный, замечает она, выступает сугубо против коррупции, не говоря о войне в Украине, о политических репрессиях и необходимости защиты демократии.

«Это отличный инструмент для мобилизации, но это также означает, что мы могли бы допустить хорошее управление, которое бы осуществлялось нелегитимным правительством. Навальный не говорит о том, что Путин не был избран законным путем. Он говорит, что «он крадет наши деньги, и мы хотим остановить это». Это и делает протесты более привлекательными для большего количества людей, но вместе с тем это делает их менее политическими и менее революционными», ‒ считает Гессен.

«Маша Гессен о том, что протесты, которые прокатились на этой неделе Россией, могут означать для Путина»