Специально для Крым.Реалии

Недавние масштабные протесты в Москве и других российских городах вновь актуализировали вопрос об украинском интересе к оппозиционным выступлениям в соседней стране. Многие россияне искренне недоумевают: как же так, когда украинцы стояли на Майдане, либеральная общественность соседней страны им сочувствовала, а когда россияне выходят на свои проспекты – никакого особого интереса и понимания не наблюдается.

Но это легко понять. Главный лозунг российского протеста – смена власти в стране, «Путин – вор». Трудно представить себе многотысячную демонстрацию, участники которой выходят под лозунгами «Крым – украинский» или «Путин – вон из Донбасса».

Но на самом деле главные вопросы российской государственности – именно вопросы оккупации земель соседних стран. Да, и до нападения на Украину, до нападения на Грузию путинский режим был отнюдь не образчиком демократии. Но после демонстративного нарушения международного права и миропорядка, сложившегося после Ялты, после превращения гибридной войны в смысл российской политики у Российского государства не осталось никаких резервов для развития. Кстати, Путин и сам это прекрасно понимает. Не случайно он перенес «свои» президентские выборы на день оккупации Крыма. Потому что для него это – та самая «красная линия», которую он перешел. И возврата нет.

Может ли быть свободен народ, который угнетает другие народы?

Может ли Российское государство быть демократическим? Может ли оно победить коррупцию? Может ли обеспечить свободу своим гражданам? На все эти вопросы можно искать ответы только после того, как будет дан ответ на самый главный вопрос, сформулированный столь почитаемым еще совсем недавно в России Карлом Марксом, – может ли быть свободен народ, который угнетает другие народы? Может ли быть свободен народ, который развивается благодаря войне, оккупации, убийству, пропаганде ненависти?

Любой россиянин должен знать ответ на этот вопрос: нет, не может. Если жители России действительно хотят перемен, они должны начать с освобождения оккупированных территорий. Они должны уйти из Абхазии. Они должны уйти из Южной Осетии. Они должны уйти из Приднестровья. Они должны уйти из Донбасса. Они должны уйти из Крыма. Я бы даже начал с Крыма. Потому что без безоговорочного отказа от этой территории Россия никогда – повторяю, никогда – не вернется в семью цивилизованных народов. Ее ожидает судьба изгоя – что при Путине, что при Навальном.

Если россияне действительно хотят перемен, они должны начать с освобождения оккупированных территорий

Украинский интерес прост. Демократия в России, борьба с коррупцией, свобода прессы – это, конечно важно. Но это – внутреннее дело россиян. Для Украины важно восстановление ее территориальной целостности. Конец войны. Украинцы должны поддерживать тех российских политиков и общественных деятелей, кто понимает, что без излечения от агрессивности Россия никогда не изменится к лучшему.

И то же самое, кстати, должно быть самым главным для тех россиян, кто сочувствует Украине. Украинские реформы, борьба с коррупцией, «безвиз» или названия улиц в украинских городах – внутреннее дело самих украинцев. Даже украинская демократия – внутреннее дело самих украинцев. Для россиянина самое важное – то, что его страна оккупирует часть территории соседнего государства. И не очень существенно – демократического или авторитарного, успешного или не очень. Оккупировать чужие территории нельзя. Это главное, о чем мы должны договориться. Главное, чем должны интересоваться.

А о успехах и неудачах демократии в России или Украине поговорим после войны.

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