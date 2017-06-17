Специально для Крым.Реалии

Ровно 30 лет назад в истории крымскотатарского национального движения – да и всего Советского Союза – происходили весьма значимые события…

C 20-го июня 1987 года началось прибытие активистов крымскотатарского национального движения в Москву. Их целью было добиться решения властей о возвращения репрессированного народа на историческую родину в Крым. Активисты предприняли попытки встретиться с высшим руководством страны, прежде всего с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Хотя встреча с Горбачевым так и не состоялась, а делегаты крымских татар были выдворены из Москвы – эти акции продемонстрировали организованность и массовость крымскотатарского движения, намерение крымских татар во что бы то ни стало достичь цели. Стало совершенно очевидно – национальное движение переживает новый подъем, народ намерен идти до конца – без каких бы то ни было компромиссов (подробнее читайте здесь).

Московские акции крымских татар 1987 года сделали крымскотатарскую проблему резонансной и известной во всем мире

​Еще одной целью крымских татар было максимально ознакомить общественность – как советскую, так и мировую – с проблемой крымских татар. Надо признать, что эта задача была в значительной степени решена. С первых же дней пребывания в столице активисты посещали редакции газет и журналов, Союз советских писателей и другие организации, куда ранее были отправлены многочисленные письма и обращения о национальном вопросе крымских татар.

Московские акции крымских татар 1987 года сделали крымскотатарскую проблему резонансной и известной во всем мире. И – что немаловажно – и в Советском Союзе тоже: на тот момент, в условиях информационной блокады, замалчивания и тотальной цензуры об этом знали немногие, а СМИ и вовсе обходили своим вниманием…

В этой статье мы познакомим читателей с ранее секретными архивными документами о событиях в Москве летом 1987 года, материалами самиздата и средств массовой информации.

На сегодняшний день имеется единственная работа, специально посвященная теме, – большой документальный очерк «Крымские татары в Москве. Лето 1987» Мустафы Джемилева. Джемилев не был непосредственным участником акций – на тот момент он отбывал свой условный срок и не мог отправиться в столицу вместе с соотечественниками. В основу его труда легли записи и письма непосредственных участников событий, информации и отчеты крымскотатарского движения. Таким образом, Джемилев выступил здесь в менее привычной для себя ипостаси – историка, летописца, и, надо признать, он сделал это весьма профессионально: в работе проанализирован и обобщен огромный документальный пласт.

Это хроникальное повествование сдержанно и не эмоционально по форме. Автор дает возможность заговорить фактам, зафиксированным свидетелями событий. И это как раз тот случай, когда факты более красноречивы, чем любые авторские интерпретации.

Весьма масштабным является массив материалов крымскотатарского национального движения – информации, отчеты, а также бюллетень «Вестник национального движения крымских татар». Так, в опубликованном в «Вестнике…» Отчетном докладе Центральной Инициативной группы Национального движения крымских татар на 4-ом Всесоюзном совещании 23 апреля 1988 года в поселке Пахта обнаруживаем оценку результатов московских событий 1987 года: «Основными положительными результатами работы представителей в Москве и вообще Национального движения летом 1987 года, очевидно, можно считать следующее:

Во-первых, власти официально признали существование крымскотатарской национальной проблемы и крымскотатарской нации как таковой.

Во-вторых, крымскотатарская проблема стала темой международного значения и этого нельзя недооценивать. Сейчас… большинство международных встреч или симпозиумов по правам человека не обходят стороной этот вопрос.

В-третьих, расширился круг сочувствующих нашему народу и поддерживающих его справедливые требования. Однако для того, чтобы число сочувствующих превзошло число недругов и равнодушных, предстоит огромная работа».

Московские акции крымских татар лета 1987 года подробно освещали демократические издания – советских правозащитников, в частности, выходивший за рубежом правозащитный бюллетень Кронида Любарского «Вести из СССР». В журнале «Гласность», который начал издаваться в июне 1987 года бывшим политзаключенным Сергеем Григорьянцем, появилась серия статей о последепортационной истории крымских татар. Второй номер «Гласности» открывала статья Григорьянца, в которой он отмечал: «В положении этого народа, потерявшего больше, чем другие народы СССР, – даже самую землю своих предков, – перед которым мы все в долгу, намечаются наконец какие-то изменения к лучшему».

Направленность статей, появившихся в официальной советской печати, была, напротив, однообразно негативная

​Направленность статей, появившихся в официальной советской печати, была, напротив, однообразно негативная. На борьбу с участниками московских протестов были брошены журналисты-пропагандисты центральных изданий; помощь им оказывали крымские татары, обласканные властями и лояльные по отношению к режиму. Так, в газете «Известия» была опубликована разгромная статья журналиста В.Пономарева «Волны без пены не бывает. По поводу пребывания в Москве группы крымских татар». В упомянутой статье в пропагандистских целях использовалось письмо «коммуниста, одного из признанных авторитетов среди крымских татар Тимура Дагджи», распространившего свое «открытое письмо» к крымскотатарскому народу – на сей раз против московских акций, назвав их не иначе как «провокацией».

«Известия» писали: «Тимур Дагджи, обращаясь к крымским татарам в своем открытом письме, напоминает: «Сегодня, когда в стране происходят поистине революционные процессы, нам нужно быть очень бдительными, не поддаваться на провокации… В этот ответственный момент пытаться придать нашей проблеме какой-то враждебный, антисоветский, исламский характер – значит бросить тень на крымских татар, поставить под угрозу положительное решение нашего вопроса».

Иначе трактовали эти события зарубежные средства массовой информации. Информативным источником являются тексты передач для западных радиостанций активистки национального движения Айше Сеитмуратовой, которая посвятила московским акциям 1987 года несколько передач. В книге «У микрофона Айше Сеитмуратова» опубликованы транскрипты некоторых из ее репортажей, посвященных событиям в Москве, сделанных журналисткой на Радио Свобода.

В одной из передач Сеитмуратова с горечью констатировала: «Несмотря на то, что создана Государственная комиссия во главе с Громыко – Председателем Президиума Верховного Совета СССР, национальная проблема крымских татар по сей день с места не сдвинулась. Наоборот, на страницах советских газет и журналов обливают активистов национального движения грязью. Кем только их не называют: «самозванные руководители», «экстремистские элементы», «подстрекатели» и т.д. А ведь 27 июля в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко принимал именно их – активистов национального движения крымских татар»…

(Окончание следует)

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