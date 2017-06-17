Дело Януковича: дойдет ли до приговора?

Оболонский районный суд завершил подготовительные заседания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, бежавшего в Россию, и поддержал обвинительный акт военной прокуратуры. Рассмотрение вопроса по существу начнется 26 июня. Защита заявила, что довольна тем, что суд не поддержал требование о заочном заседании. Прокуратура же заявляет, что соответствующего решения еще нет. И в случае чего обещает повторно ходатайствовать о таком механизме. Заочное правосудие, по мнению стороны обвинения, не единственная возможность наказать Януковича.

«Суд постановил отказать Генеральной прокуратуре в применении заочной процедуры судебного рассмотрения в отношении Виктора Януковича. Защитой вполне это решение поддерживается», ‒ заявил один из адвокатов Виктора Януковича Виталий Сердюк по итогам последнего подготовительного заседания.

Однако прокуратура другого мнения: по решению суда этот вопрос будут решать уже при рассмотрении дела по существу. Но если обвиняемый Янукович не приедет в зал суда 26 июня ‒ сторона обвинения будет настаивать на назначении заочного механизма, сказал прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. Адвокаты ответили, что также заинтересованы, чтобы подозреваемый вышел на связь во время следующего заседания.

Заочное правосудие активно лоббировал генеральный прокурор Юрий Луценко и президент Петр Порошенко как механизм, который позволит наказать виновных из окружения Януковича, которые бежали из Украины.

Последнее заседание перед рассмотрением по существу

Защита Януковича пыталась любыми методами предотвратить рассмотрение уголовного производства по существу. Своей стратегии адвокаты не меняли и еще раз призвали украинский суд обратиться в МИД России в рамках международной правовой помощи. Коллегия судей ответила, что экс-президента, собственно, и обвиняют в подыгрывании российской агрессии. Речь идет о письмах Януковича к российскому президенту Владимиру Путину и Совету федерации России с призывом ввести войска в Украину.

Еще один аргумент адвокатов Януковича ‒ мол, повестку в руки ему до сих пор не вручили. А приехать в Украину и свидетельствовать бывший президент не может, хотя и хочет ‒ находиться в Киеве ему опасно. Поэтому защита просила допросить свидетелей из числа охраны бывшего президента, которые «видели, как происходило покушение на Януковича» накануне его бегства в Ростов.

Прокуроры утверждали, что организовали бы для экс-президента сопровождение, если бы тот приехал на родину свидетельствовать. Однако адвокат Сердюк заявил, что смерть Олега Нетребко (подозреваемого в организации нападения на депутата Татьяну Черновол) в изоляторе временного содержания и экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева свидетельствуют: Украина не способна «гарантировать безопасность подозреваемым».

Каковы перспективы дела Януковича?

Генеральная прокуратура Украины не очень готова работать в процессах, которые широко освещаются, считает директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

«Вы сами представляете, чтобы дело слушалось в суде, и Янукович проиграл?», ‒ сказал Шеченко.

Нельзя оценивать перспективы этого процесса только с юридической логики, качественная доказательная база ‒ еще не гарантия приговора в реалиях украинского судопроизводства, говорит адвокат Виталий Титыч.

«Оценивать просто как юрист эти перспективы ‒ это просто себя не уважать. Будет так, как сложится договоренность между авторами этого шоу», ‒ говорит Титыч.

По мнению Титыча, Луценко и Янукович играют в своеобразную игру: бывший президент от нее получает очень призрачные шансы на приговор, а генеральный прокурор ‒ пиар на резонансном деле.

Но если Виктор Янукович в очередной раз не появится в зале, нет правовых препятствий для того, чтобы перейти на заочное рассмотрение, считает адвокат Валентина Теличенко.

«Его выдумки об угрозах ему, об опасности в Украине ‒ лишь выдумки. Если бы он приехал в Украину, не испугался, я убеждена, было бы сделано все возможное, чтобы его не убили. Поэтому нечем прикрываться», ‒ говорит она.

Хотя подозрение ему не вручили в руки, ему было о нем сообщено несколькими путями ‒ публикацией на сайте суда, письмами по всем известным адресам прописки и проживания, говорит адвокат.

В конце концов, если же дело будет двигаться так, как его видит сторона обвинения, и Януковичу в конце концов объявят приговор ‒ защита будет иметь право на апелляционное и кассационное обжалование, говорит Теличенко.

«Если вы хотите спросить, будет ли Янукович взят под стражу ‒ мы можем только гадать. Если изменится геополитическая ситуация или он уедет из Российской Федерации, то шансы, что он попадет в руки украинского правосудия или украинской пенитенциарной службы, достаточно высокие», ‒ добавила адвокат.

Виктора Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастников преступления), частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), частью 1 статьи 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем из США поступили украденные «режимом Януковича» полмиллиона долларов, незаконно выведенные из Украины Минюстом во времена Виктора Януковича. Они уже поступили на счет украинского Министерства юстиции.