В некоторых регионах Крыма все острее ощущается дефицит пресной воды. Другая проблема, грозящая экологической катастрофой – засоление почв, как следствие выкачки пресных подземных вод. В социальных сетях бьют в набат.

Patsiora Alex

Крым - это полуостров, который "пуповиной" связан с материковой Украиной. Только дибил может попытаться отрезать его от Украины, сделать из него фактически остров, но при этом думать, что это никак не повлияет на экосистему. Кстати постройка моста тоже положительно не скажется на экосистеме. Об этом тоже стоит задуматься.

Степан Петренко

А хто сказав, що росії треба "квітучий" "авіаносець" ? ))...

Ну, засоляться грунти, ну роз'їдеться місцеве населення "во глубіну сібірскіх руд" -для росії це нормально.. військові бази залишаться.

Валентин Бойко

Людей можна обманути а природу ні. Без великих обсягів прісної води з Дніпра, Крим перетвориться на солоний степ:(((

Так Которая

...Поливное земледелие Крыма, можно сказать, умерло, от слова "почти"

...Поливное земледелие Крыма, можно сказать, умерло, от слова "почти"

​Конечно, кое-где у нас порой кто-то еще качает из еще не засоленных скважин воду для полива, но это остаточные радости крестьян, системного орошаемого земледелия в Крыму без Северо-Крымского канала быть не может.

То есть как не может.... Если потратить несколько десятков миллиардов долларов и построить необходимые опреснительные и энергетические мощности, а затем ежегодно еще на несколько миллиардов долларов дотировать производство нескольких сотен миллионов кубометров пресной воды для полива - то, конечно, можно возродить поливное земледелие до масштабов 2013 года. Сами решите - насколько подобный сценарий реализуем в нынешних условиях...

А как же капельное орошение, вскричит особо пытливый читатель, знакомый с этой заграничной фиговиной? Мы будем капельно орошать, и экономить, и выращивать..

Увы..

Капельно орошать пшеницу или подсолнечник невозможно. Но, в общем дело даже и не в этом... Забудте о капельном орошении кроме как на склонах Южного Берега или в предгорьях, там где, в силу естественных причин, испокон века были сады, виноградники и овощные плантации...

Сергей Попов

Изюминка в том, что СКК не перекрывали в рамках блокады Крыма. Украинская сторона просто предложила на условии совместного финансирования построить водоучетный узел, и оплачивать за воду (гоблинцы в 2014 г. согласны были это делать), но для этого московские собирателиземель, всего лишь, должны были вступить в переговоры с "хунтой", а потом вопрос перешел в принципиальную плоскость ......В итоге имеем по отчетам МЭР Крыма за 2015: соеводство, рисоводство, крупнорогатое скотоводство закончились + засоление земель из-за откачки подземных вод (снижение их уровня)

Виктор Пархомчик

воду из под земли брать нельзя...туда закачивали воду из канала...и делали это много лет...так что те 3 млрд которые присудил лондонский суд это так ...по сравнению с обраткой за этот ущерб...и далее по списку МН-17 и так далее…

Виктория Присич

Найгірше те, що Україні знов прийдеться всім гуртом відновлювати десятиріччями цю землю ....

Особенно тревожная ситуация с водой складывается в северном Крыму.

Елена Елена

нет питьевой воды, рано или поздно закроется Крымсода и ТИТАН и северному Крыму -труба. Уже сегодня снижение уровня доходов работников этих градообразующих предприятий чувствуют на себе мелкий бизнес. Я там выросла, бываю иногда в гостях , народ воет.

RoksolanaToday&Крым‏

В Армянске капец-воды нет совершенно,света-местами... Мэр Геническа,пора уже как то помочь людям... Вымрут же…

Istoryk‏

Северный Крым превращается в Сахару без сахара. Вода солёная.

МинПанд

Теперь, поливая в северном Крыму огурчики, они сразу будут вырастать малосольными.

Ситуацию теоретически могли бы спасти установки для опреснения морской воды, которой в Крыму вдоволь. Но некоторым участникам обсуждения этот вариант кажется несбыточным.

Сергей Макаревич

Тссссс! Мальчик, не мешай! Тут такой распил наметился, а ты со своим куркулятором))

Дмитрий Гаврилов

Хе-хе, ну да-да, реально, опреснители не могут заменять украинскую воду и не собирались их ставить собственно.

Ну правда, это невозможно в РФ.

Это очередные успокоительные заверения вслух и они работали и будут работать ещё долго.

Ну вообще, давайте признаем: проблема с радовавшимися приходу России крымчанами не в том, что они глупы и не увидели банального вранья про блестящие денежки, которые прорастут на Поле Чудес из закопанного золота.

Проблема с ними в том, что им похрен и на Украину и на Россию. Они же не мечтали о нашей системе медицины, налогообложения, сравнивая их с украинскими. Они не обсуждали себе то, на сколько лучше работает российский парламент чем украинский. ПДД их не интересовало и трудовое законодательство и миграционное тоже.

Они не думали об этом вообще, иначе десять раз ещё подумали радоваться.

Нет, они думали только о том, на сколько российский турист богаче украинского и на этой простой пропорции строили своё видение, как им бохато станет жить в России. Развесив уши они слушали Жириновского, который с крыльца кричал, что Россия им всё даст и это и то и всё бесплатно, просто о того, что они любимые и давно ожидаемые родственники.

Деньги, вот и всё, их поманили деньгами и они считать предполагаемые доходы и расходы даже не стали, их тупо манили озвучиваемые проценты увеличения зарплат и пенсий.

Даже на минуточку, стоило просто у любого туриста спросить, сколько стоит в Москве или Рязани еда и коммуналка, что бы прикинуть хвост к носу и начать ожидать сосем не роста благосостояния.

Какой тут нахрен считать производительность опреснителей, если они вообще "голосовали сердцем" вместо мозга?

"Осёл, гружёный золотом, берёт любую крепость", а тут хватило просто звона, что-бы они свою страну продали.

И да. Слыхал я, что свою страну там продали отнюдь не все.

Jean d'Ancourt

Выставить иконы на поля. Попросить дождя!

Сергей Кунец

Пройти вокруг Крыма " ходом" на коленях. Всем.

Eugene Byelyakov

Так там миротичить вже все наліво і направо. Скульптур і побільше та й усе.

Хотя есть мнение, что не все так однозначно. Опреснение морской воды – удовольствие дорогое, но вполне реальное, считают некоторые комментаторы.

Так Которая

...Опреснить можно любое количество, но сам процесс - крайне энергозатратен. Поэтому, совместно со строительством опреснительных заводов, необходимо будет построить дополнительные газовые ТЭС, именно это и предполагается, насколько мне известно.

Итак, опресненной воды+ собственной питьевой будет достаточно. Но.

...Опреснить можно любое количество, но сам процесс - крайне энергозатратен

​Процесс опреснения сам по себе недешев, в зависимости от ряда факторов, 1 кубометр опресненной воды стоит от пол-доллара до полутора долларов. Если же в себестоимость заложить амортизацию заводов-опреснителей, энергомощностей и водоводов, то себестоимость вполне может подскочить до 3-4 долларов, это как считать. Добавьте к этому естественные затраты распределительных сетей, водоканалов и т.д., и стоимость опресненной воды подскочит еще, как минимум, вдвое.

Понятно, что населению такие тарифы не потянуть, но если будет принято политическое решение дотировать производство опресненной воды (1млрд долларов в год, возможно - больше), то проект представляется абсолютно реальным...

Некоторые комментаторы считают, что одним из следствий нехватки воды станет сокращение населения Крыма.

Так Которая

...В состоянии ли будут власти Крыма дотировать водоснабжение промышленных предприятий так, чтобы эти самые предприятия смогли существовать? Здесь появляются серьезные сомнения. Одно дело - население, электорат, граждане своей страны. Другое дело - хозяйствующие субьекты, которые и так располагаются в экономически депрессивном регионе из-за его оторванности, удаленности и изолированности, а, следовательно и неконкурентоспособности, и , как следсвие - обречены быть заведомо неконкурентоспособными, за малым исключением.

Отсутствие дотирования поставок технической воды неизбежно приведет к прекращению деятельности почти всех предприятий, потребляющих в своем производственном цикле воду.

Теперь представим, например, моно-город Армянск, в котором перестал работать "Крымский Титан". Работники этого предприятия безальтернативно должны будут уехать из города, другой работы там просто нет. Но вслед за ними уедут и парикмахеры, которые их стригли, и нянечки детских садов, и учителя школ, и водители городских автобусов.... Останутся военные, немного чиновников и чуть-чуть обслуживающего их всех персонала.

Таким образом, мы приходим с вами к выводу о том, что дефицит пресной воды для технического, промышленного водоснабжения Крыма почти неизбежно в среднесрочной перспективе приведет к тектоническим сдвигам в промышленности, и, как следствие - в популяции и демографии Крыма.

Nikolay Malafeev

Крым просто вернется в состояние на момент передачи его на баланс УССР. Солончаки там всегда были. Что отдавали, то назад и получили. В чем проблема?

Ну и если честно, Крым сельскохозяйственный и даже туристический акционерам РФ не нужен, ни мажоритариям, ни миноритариям.

Екатерина Затовская-Игнатенко

Крым отжимали для создания военных баз на нем, на местное население России всегда наплевать. Солдатам воду они и на вертолетах привезут.

Владимир Гарначук

Удивляет позиция чиновников. Не видеть проблемы, пытаться замести их под ковер, притом что от воды зависит жизнь десятков если не сотен тысяч жителей Крыма а мой взгляд просто безотвественно…

Баланс нарушен и ситуация медленно но неотвратимо ухудшается. А потом будут крики начальников и брошенные поселки и города. Посрадают в конечном итоги простые люди.

Ludvika Papadopoulou

Не нужен Крым никому, только, как трофей и военная база, последствия будут очень плачевные (

Так Которая

...Никакое капельное орошение на солончаках невозможно.

Никто не будет жить в почти 800 сельских поселках степного Крыма, когда там не будет работы.

Никто не сможет жить в городах, в которых остановились предприятия без воды.

Никакое государство не будет обеспокаиваться проблемой водоснабжения умирающих поселков и городов.

Нас ждет вскоре драматическая, а, возможно, и трагическая страничка в истории Крыма, когда миллионы судеб будут изломаны и безвозвратно изменены…

Возврат Крыма к своему естественному состоянию пустынного засушливого острова, покрытого солончаками, предопределен. Искуственные факторы исчезли, природа возвращается.

Полагаю, что все специалисты-гидрогеологи, в том числе и местные, крымские, никаких иллюзий по поводу будущего не питают. Почему молчат?

Почему-почему... Потому.

Нас ждет вскоре драматическая, а, возможно, и трагическая страничка в истории Крыма, когда миллионы судеб будут изломаны и безвозвратно изменены…