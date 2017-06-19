Против дискриминации и за «страну для всех» ‒ несколько тысяч людей под радужными флагами прошли по центру Киева в воскресенье. Марш равенства ‒ это завершающая акция международного форума «КиевПрайд-2017», который здесь происходит ежегодно с 2012-го. По словам организаторов, в этом году шествие прошло относительно спокойно, даже удалось увеличить длину маршрута, который составил более километра. Между тем, некоторые противники проведения ЛГБТ-акций в украинской столице, которые также параллельно проводили свой митинг в парке Шевченко, заявили, что своей цели достигли, а организаторы марша «загнали себя в гетто».

Рамки-металлоискатели, полицейский «кордон» и полная открытость информации для потенциальных участников ‒ таким Марш равенства и «КиевПрайд» был только второй раз с момента основания в 2012 году. Раньше все сообщалось в последний момент, но, как отметил Радіо Свобода один из организаторов форума Зорян Кись, такие меры безопасности себя не оправдывали.

Между тем, в прошлом году при содействии полиции удалось обеспечить возможность участия в акции около 1500 человек. В этом году анонсировали 5 тысяч, но правоохранители по состоянию на десять утра насчитали 2,5 тысячи.

В общем, как отметили организаторы в конце маршрута, ходом акции они довольны.

«Ощущение ‒ как после пробежки марафона: эмоций никаких. Это был для нас марафон продолжительностью полгода, подготовка была сложной, но сотрудничество с полицией, надо отметить, становится все лучше с каждым годом, люди становятся более организованными, все больше людей приходит», ‒ сказал Зорян Кись.

Некоторые иностранные участники и участницы Марша равенства вышли также под флагами своих стран, к шествию присоединились также иностранные дипломаты, в частности, из Канады и Великобритании.

«Это очень важно для Украины. Это о ценностях, это о равенстве, это о гораздо большем, чем о сексуальной ориентации, это показывает, что Украина принимает людей и относится к людям как к равным. И вы можете почувствовать здешнюю атмосферу. Здесь маршируют не только ЛГБТ-люди, но также люди, которые поддерживают равенство ‒ и это самое важное сообщение сегодняшнего дня», ‒ отметила в комментарии Радiо Свобода посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева рассказала, что пришла на Марш равенства уже второй раз.

«Я очень довольна тем, как работают правоохранители, я очень довольна атмосферой, потому что действительно люди чувствуют гармонию, я бы сказала. Мы здесь за права человека, мы здесь за равенство ‒ и это прекрасно на самом деле», ‒ сказала она.

В парке Шевченко сожгли радужный флаг

Перед началом марша противники акции ‒ около сотни представителей преимущественно националистических организаций ‒ возле парка Шевченко образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Кроме того, несколько человек сожгли символический флаг ЛГБТ-сообщества.

По информации полиции, с ними провели профилактическую беседу. У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы, газовые баллончики, куриные яйца и зеленку.

Позже, уже во время шествия, полицейские сообщили о шести задержанных за попытку прорваться через «кордон» силовиков. Их также после профилактической беседы впоследствии отпустили.

О том, что полиция забирала в автозаки нескольких активистов, но потом отпустила, сообщал и председатель «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский.

В целом значительная часть митингующих против проведения ЛГБТ-акций сосредоточилась в киевском парке Шевченко, где проводила свой митинг, включала музыку и выступала на сцене с интерпретациями библейских текстов. Позже пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский написал в Facebook, что организаторы марша «сами загнали себя в гетто, откуда им не выбраться».

«Кучка людей прошла по центру Киева около километра ‒ вот весь «парад гордости», ‒ заявил он.

Между тем, после завершения Марша равенства полиция зафиксировала нападения на участников в Киеве. В частности, как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик, на Контрактовой площади через несколько часов после завершения шествия напали на двух активистов: одному брызнули в лицо из газового баллончика, другого избили ‒ пострадавших доставили в больницу,

Перед этим она сообщила о конфликте из-за браслета с ЛГБТ-символикой возле станции метро «Площадь Льва Толстого».

В общем, как сообщалось, охраной правопорядка 18 июня в Киеве занимались более 5 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии.