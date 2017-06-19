Насколько нынешние отношения между Россией и Западом похожи на отношения времен Холодной войны? Аналитик американского Фонда Карнеги Юджин Румер считает, что современная Россия стремится распространить свое влияние не только на соседние страны, но и на другие регионы мира.

Внутренние цели внешней политики Кремля

В геополитическом исследовании для Carnegie Endowment for International Peace директор программ России и Евразии Фонда Карнеги Юджин Румер объясняет, что внешнеполитический и экономический курс России определяет небольшая группа представителей политической элиты. Они не разделяют таких западных ценностей, как демократия, уважение основных прав человека и принцип невмешательства в дела других стран, поскольку эти ценности могли бы стать началом значительных изменений в России, а значит ‒ концом олигархического правления.

Аналитик добавляет, что российская экономика давно нуждается в диверсификации и модернизации, и это могло бы подорвать влияние олигархов на экономическое развитие. То есть российские элиты крайне заинтересованы в ухудшении отношений с западными странами после аннексии Крыма, ведь это «укрепляет их позиции внутри страны даже в условиях экономических трудностей» и позволяет обвинять антироссийские санкции во всех экономических проблемах страны.

Юджин Румер считает, что после аннексии Крыма и начала необъявленной войны против Украины российские элиты все чаще используют тему угрозы со стороны Запада для еще большего утверждения своей легитимности.

Россия, очевидно, знала, какие риски будут связаны с аннексией Крыма и началом военных действий на востоке Украины ‒ учитывая риск конфронтации с НАТО, экономические последствия (санкции, падение цен на нефть и расходы, связанные с аннексией полуострова), и, судя по всему, объясняет Румер, все эти риски были бережно просчитаны. И это свидетельствует, что внешнеполитический курс Кремля будет продолжаться в течение длительного времени.

Холодная война 21 века

В исследовании говорится, что сейчас существует много аргументов, цель которых – опровергнуть мнение о том, что мир находится в состоянии второй холодной войны: ведь нет идеологического противостояния, а Россия не представляет собой такую же военную угрозу, как когда-то представлял СССР, и возвращение России на мировую арену в качестве ключевого игрока совпало с многочисленными проблемами в государствах Запада, как, например, европейский миграционный кризис или рост популизма и национализма. Россия же, в свою очередь, использовала проблемы Запада для возвращения на мировую арену, говорится в анализе.

В дополнение к военной агрессии против Украины, Россия постоянно пытается создать атмосферу международной напряженности теми же методами, которые Советский Союз использовал во время Холодной войны ‒ нарушает воздушное пространство соседних стран, развертывает военные силы на границах со странами Балтии и др. Более современные методы включают использование кибератак и кампаний по дезинформации.

Неограниченные амбиции Кремля

В анализе отмечается, что во время длительной холодной войны противостояние между Западом и Советским Союзом происходило в различных регионах мира. А деятельность России за последние несколько лет показала, что она не только пытается удержать соседние государства в орбите своих интересов, но и распространить свои амбиции на регионы, далекие от ее границ, отмечает автор.

Россия пытается распространить свои амбиции и на регионы, далекие от ее границ

Ранее Россия не присутствовала в странах Ближнего Востока, и в 2015 году ее военное появление в Сирии стало мощным сигналом о расширении амбиций Кремля в этом регионе, объясняет Румер. Недавний рост российского присутствия в Ливии также указывает на интересы Кремля ‒ ведь Россия активно поддерживает генерала Халифа Хафтара и имеет влияние на развитие военных событий в этой стране.

На западе балканского региона Кремль ‒ через дипломатические, экономические усилия и методы дезинформации ‒ делает все для того, чтобы уменьшить там влияние ЕС и подорвать европейские усилия по стабилизации региона. Автор добавляет, что сейчас российские экономические и дипломатические интересы распространяются на страны Южной Африки и Центральной Америки.

Выводы

Юджин Румер заключает, что мир имеет дело с новой Россией, которая не только поддерживает свое влияние в соседних странах, но и старается подорвать мировой либеральный порядок и лидерство Европы и США. Все это, по мнению аналитика, свидетельствует о готовности Кремля и в дальнейшем продолжать политику конфронтации с Западом. Румер также отмечает, что Кремль смог не только изменить курс гражданской войны в Сирии, но и вмешаться в избирательные процессы в демократических странах и даже посеять сомнения относительно дальнейшего существования таких организаций, как НАТО и ЕС. Все это говорит о том, что некоторые аспекты Холодной войны все же остаются неизменными, говорится в исследовании.