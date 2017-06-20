Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США. Белый дом подтвердил, что во вторник в 18:00 по Киеву он встретится с президентом США Дональдом Трампом, а до этого проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Трамп, как ожидается, присоединится к Пенсу и Порошенко, как только они закончат разговор.

Белый дом не стал сообщать о том, какие вопросы Порошенко будет обсуждать с Трампом. Однако Порошенко перед отъездом заявил, что "у нас фантастическая программа", и "очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина".

Эксперты полагают, что обсуждаться в первую очередь будет ситуация на Донбассе и в Крыму, а точнее – новый формат переговоров на замену Минским соглашениям, о чем ранее уже говорил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Политолог Тарас Березовец предполагает, что Трамп предложит Порошенко перейти от минского к будапештскому или женевскому формату урегулирования на Донбассе с участием США, а не только Германии, Франции и России. Вероятно, также будут обсуждаться новые санкции в отношении России и проблемы допуска международных наблюдателей в Крым: Вашингтон ждет он Киева четких предложений по этим темам, говорит политтехнолог.

Не исключено также, что Порошенко с Трампом будут говорить "как бизнесмен с бизнесменом": Украина в настоящее время активно развивает IT-сектор и стремится привлечь в него крупные американские компании.

Эксперт замечает, что намерение Трампа встретиться с Порошенко стало сюрпризом для Госдепартамента США. Однако ранее в США уже неожиданно приезжал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и встречу с ним Трамп провел сразу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где, вероятно, Россия представила США новый мирный план по Сирии.

Кроме переговоров с Пенсом и Трампом, у президента Украины состоятся также встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром обороны США Джеймсом Мэттисом, а также с несколькими американскими министрами. Накануне визита президент Украины также заметил, что поездка в США необходима ему для того, "чтобы все были вооружены информацией, и никому не осталось ни шанса на несправедливость".

Накануне вечером, сразу по прилету в США, Порошенко встретился в Вашингтоне с украинской диаспорой и провел церемонию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине (памятник жертвам этих событий некоторое время назад был установлен в столице США).

"Большинство в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сегодня не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу", – заявил во время этой встречи Порошенко. Он также выразил признательность представителям диаспоры и сказал, что "нам не нужно обращаться за помощью – диаспора и так делает все, что может".