Читатели немецкого таблоида Bild, открыв очередной выпуск издания, увидели статью с сообщением: «Непостижимо: группа Scooter собирается выступить в Балаклаве, небольшом городке на аннексированном Россией Крымском полуострове». Речь идет о запланированном выступлении одного из известнейших немецких коллективов на фестивале ZBFest – 2017 («Золотая балка» – КР). Как следует из программы мероприятия, Scooter – единственный иностранный исполнитель на этом музыкальном празднике.

Статья в немецком таблоиде вызвала бурную реакцию не только фанов группы, но и обычных граждан. Ведь Scooter является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии.

Организатор выступления музыкантов на аннексированном полуострове Йенс Телле объяснил изданию Bild: «Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка совершенно аполитична, и мы хотим держаться в стороне от политических вопросов. Мы ездим в Украину и Россию с 1995 года. У нас там много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter».

Мы не хотим делать ситуацию взрывоопасной

На официальном сайте группы рядом с датой выступления в Балаклаве не указана страна, только город. Менеджер признал, что это неслучайно: «Мы специально это сделали. Мы не хотим делать ситуацию взрывоопасной, хотим оставаться нейтральными», – подчеркнул Телле.

Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер удивился интересу общественности к выступлению группы в Балаклаве: «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть что им показать».

Только музыка – никакой политики?

В планах турне Scooter на этот год есть и Украина – группа рассматривает возможность сыграть концерт в Киеве. Но отправившись в аннексированный Крым, музыканты нарушают украинское законодательство – и впоследствии им могут запретить въезд в Украину.

Мы играем для наших поклонников. Мы не хотим и не позволим политически себя использовать

Однако участники коллектива пытаются убеждать слушателей в своей аполитичности – мол, никакой политики, только музыка. «Мы видим в этом исключительно музыкальное событие, мы играем для наших поклонников. Мы не хотим и не позволим политически себя использовать», – заявил фронтмен Эйч Пи Бакстер в комментарии информагентству dpa.

Тем временем в Германии развернулась серьезная дискуссия по поводу крымских гастролей Scooter.

Немецкий политик Ребекка Хармс, которая представляет в Европарламенте Партию зеленых и активно защищает права крымских татар, отреагировала на эти планы группы с возмущением:

В Крыму сложилась непростая ситуация. Я не считаю выступление Scooter нейтральным

«Я не считаю выступление Scooter нейтральным. Они приезжают на территорию, где постоянно нарушаются права человека. Где, как сообщает Общество защиты угнетенных народов, происходит русификация, куда систематически переселяются российские граждане. И происходит милитаризация этого прекрасного полуострова. Крым может стать одной из важнейших военных баз российской армии», – сказала она Крым.Реалии.

«Группе, похоже, плевать на то, что Крым был незаконно оккупирован российскими войсками и что она, выступая там, встает на сторону Путина», – заявила она Bild.

Немецкий политик напомнила, что борцы за права человека в Крыму осуждены на десятки лет. Она считает, что выступление группы будет служить на руку российским властям – чтобы скрыть «все эти ужасные нарушения прав человека в Крыму, отвлечь от них внимание».

Ребекка Хармс также считает, что если музыканты хотели принимать участие в фестивале, они могли бы поставить собственные условия:

«Мы хотим, что бы крымские татары получили свои права, могли свободно принимать участие в выборах, были освобождены политические заключенные, как Олег Сенцов, который осужден на 20 лет работ в сибирских лагерях. Но всего этого мы не слышали от представителей группы. Поэтому они не могут утверждать, что их выступление – это взнос в понимание между народами».

Фанаты возмущены выступлением Scooter в Крыму

Рассуждения на эту тему Ребекка Хармс высказала и на своей странице в фейсбуке. Один из комментаторов написал под ее постом: «Если говорить о том, что речь идет только о музыке, то это не так. Дело не только в музыке – или певец не понял всей политической сложности ситуации в Крыму, войны на востоке Украины, которую ведет Россия в центре Европы. Он не понял или не хочет понимать…»

Авторитетное музыкальное издание Rolling Stones посвятило часть выпуска сообщению об участии Scooter на фестивале в Балаклаве:

Подумайте, кого вы поддерживаете своим выступлением и кто вам платит за это

«Фанаты возмущены запланированным выступлением группы в Крыму. Бекстер защищает решение о выступлении, но реакция фанатов не нейтральная, свое неудовольствие и разочарование они высказывают однозначно». Один из них пишет: «Scooter, вы хотите в августе выступать в аннексированном Крыму? А высказывание Бакстера, что музыка – выше политики, вроде бы правильное. Но подумайте о том, кого вы поддерживаете своим выступлением и кто вам платит за это. Европа и мир подвергают Россию санкциям, и они это делают не в шутку. Предстоящее ваше выступление – ерунда, плохое решение!».

Едете в Крым? Лучше вы там и оставайтесь

Rolling Stones считает, что, несмотря на возмущение фанов, отказа от выступления, скорее всего, не будет. Ведь Scooter по-прежнему защищает свое решение выступать в Крыму. На что фаны снова откликнулись с возмущением: «Это плохо, что некоторые могут делать за деньги. Даже выступать в Крыму, чтобы подлизаться к Путину. Отвратительно. Если даже не идет речь о погибших в конфликте». Один из осуждающих группу посоветовал: «Едете в Крым? Лучше вы там и оставайтесь. Ваши лучшие времена уже давно прошли, а Россия с удовольствием принимает стареющие личности».

Музыкальный интернет-портал laut.de также обнародовал мнение своих участников: «Техногруппа – единственный иностранный участник на фестивале в Балаклаве. А ее фанаты объявляют о бойкоте концерта в Гамбурге, который состоится уже вскоре».

А на фейсбук-странице вокалиста Scooter один из его почитателей пишет: «Концерт в Крыму считаю невозможным, поэтому мои три билета на представление в Гамбурге предлагаю другим желающим».

Музыканты должны осознавать, что они не помогают ни украинцам, ни людям, живущим в Крыму

Другой добавляет: «Если вы действительно не интересуетесь политикой, если у вас нет политики, и вы хотите порадовать фанов, тогда не отправляйтесь в Крым. Ведь очень вероятно, что ваши украинские фанаты вас долго не увидят, а чтобы порадовать российских – не обязательно ехать в Крым».

«Музыканты должны осознавать, что таким образом они не помогают ни украинцам, ни людям, которые живут в Крыму», – пишет еще один комментатор.

Наказать по всей строгости закона

В других немецких СМИ также продолжается скандал из-за предстоящего визита немецкой музыкальной группы Scooter в Крым. Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что посольство пытается выйти на менеджмент группы, чтобы выяснить ситуацию. Но, по его словам, до сих пор этого сделать не удалось. Чтобы достучаться к артистам, посольство обратилось в издание BILD.

Если они все-таки поедут, мы должны поступить с ними по всей строгости закона

«Я надеюсь, что после такой медийной атаки мы убедим менеджмент изменить планы и не нарушать законодательство Украины. Если они все-таки поедут, мы должны поступить с ними по всей строгости закона. Так, чтобы они почувствовали, что пренебрегать нашими законами и считать свои действия «просто музыкой, и никакой политики» – их ошибка. Да и чтобы отбить охоту у других таких «деятелей». Я надеюсь, что поскольку скандал получил такие большие обороты, возможно, будут еще какие-то другие решения», – рассказал Андрей Мельник Крым.Реалии.

А вот для самих музыкантов, как они утверждают, масштабы резонанса в Германии на крымские гастроли стали полной неожиданностью. Впрочем, они продолжают утверждать, что едут в Крым «не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников». И что якобы никто из организаторов поездки и подумать не мог, что она может завести их в политический конфликт.