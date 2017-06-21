Примерно за полгода до старта курортного сезона в крымском городе Саки начали масштабную реконструкцию. На средства, выделенные в рамках федеральной целевой программы, планировали отремонтировать несколько улиц, набережных, идущих вдоль местных лиманов, а также дамбу, связывающую город с отдаленными жилыми массивами.

Сакский химический завод долгое время был градообразующим предприятием, в результате чего вокруг него появились небольшие районы с частными и многоквартирными домами. Дамба, разделяющая два городских озера, Чок-рак и Ковш, является связующим звеном между центральной частью города и условными поселками, а автомобильная дорога, проложенная через дамбу – одна из наиболее оживленных в масштабах населенного пункта, число жителей которого едва дотягивает до 30 тысяч человек.

Начать и не закончить

«В прежние годы в пик курортного сезона движение по дороге было затруднено. Как у нас обычно – ямы, колдобины. Поток автомобилей резко возрос. В связи с этим, как объясняли в местной газете, было принято решение начать реконструкцию, чтобы к началу лета проезжая часть заработала», – говорит Крым.Реалии местный житель Антон.

По его словам, местные власти обещали положить новое дорожное покрытие, установить ночное освещение и оборудовать пешеходные зоны, но в какой-то момент работа остановилась.

Техника куда-то подевалась, и ремонт из срочного превратился в вялотекущий

«Несколько месяцев работа, что называется, кипела. Но потом техника куда-то подевалась, остались одна-две «дежурные» бригады, и ремонт из срочного превратился в вялотекущий. С чем это связано, никто не пояснял», – продолжает Антон.

К моменту начала курортного сезона «пейзаж» не изменился: сорванный с проезжей части асфальт так и не заменили на новый, разбитая тротуарная плитка, несколько глубоких ям с торчащими коммуникациями и горы земли. Местная власть отказывается официально комментировать эту ситуацию. Чиновники не говорят ни о сроках окончания ремонта, ни о причинах, обуславливающих его фактическую заморозку.

«Евпаторийская трасса летом полностью загружена. Люди ездят в Саки, Евпаторию и прибрежные поселки на море, там постоянное движение. Если по ней еще дополнительно будут ездить сакчане на личном транспорте, а также городские сакские маршрутки – будет абсолютный коллапс. Власти, вероятно, осознав это, открыли движение по дамбе. Никакого асфальта не положили, никак дорогу не обработали, просто открыли шлагбаум и пустили машины», – делится впечатлениями с корреспондентом Крым.Реалии городской водитель Евгений.

Город Саки окружает большое количество пресноводных озер, что, наряду с обильными осадками, в разные годы становилось причиной небольшое затопления дамбы. Но серьезной проблемой для городских властей это не являлось и последствия стихии достаточно быстро ликвидировали.

Ошибка ценою в год

Чтобы не допустить в будущем повышения допустимого уровня воды в озерах, была необходима установка шлюзов, однако этот сегмент работ не внесли в проектную документацию. Об этом Крым.Реалии сообщил один из чиновников местной администрации на условиях анонимности.

«Этот огрех даже обнаружили не сразу, насколько я понимаю. Работы велись активно, а когда поняли, что шлюзы не предусмотрены, а без них никак, работы прекратили. Все оказались в патовой ситуации. Я не готов давать оценок, но полагаю, что вина обоюдная тут – и у подрядчика, и у людей, которые должны были контролировать ход разработки проектно-счетной документации. Не усмотрели», – сказал источник.

В связи с тем, что средства на ремонт городской инфраструктуры выделяются по федеральной целевой программе, возобновление ремонта потребует прохождения дополнительных бюрократических процедур, что, в свою очередь, существенно влияет на сроки окончания реконструкции, говорит чиновник:

Точных сроков не знает никто. Есть мнение, что все это продлится до зимы

«Точных сроков не знает никто, потому что все согласовывается наверху. Необходимо вносить коррективы в проектные документы, согласовывать, чтобы на это выделяли дополнительные средства, и только тогда можно будет говорить о каких-то конкретных датах. Есть мнение, что все это продлится вплоть до зимы».

Чиновник отрицает обвинения в прекращении ремонта городской инфраструктуры, заявляя, что сейчас усиленными темпами идет реконструкция других улиц и набережных города:

«В городе-то не один проект в стадии ремонта пребывает. Набережная вдоль лимана, например, ремонтируется, идут берегоукрепительные работы, будут оборудоваться специальные пешеходные зоны, в том числе и для движения электромобилей. Бригады, которые работали на одном объекте, сейчас переброшены на другой. Поэтому нельзя говорить, что все – ремонт провален. Нет, он идет и идет достаточно интенсивно».