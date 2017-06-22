Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацию, что в фильме-интервью режиссера из США Оливера Стоуна Владимир Путин показывал видеозапись воздушного удара США под видом российского.

Как сказал спикер журналистам, та видеозапись является материалом Министерства обороны России и частью доклада министра обороны президенту России.

Накануне Песков уже называл «полной чушью» разоблачения интернет-активистов относительно того, что Путин показывал Стоуну видеозапись якобы российского воздушного удара по экстремистским группировках «Исламское государство» в Сирии, но это было видео американского удара по талибам в Афганистане.

К такому выводу активисты пришли, просмотрев опубликованную на днях в США одну из серий фильма «Интервью с Путиным», который несколько лет снимал Стоун, сторонник российского руководителя. В эту среду его должны показать на телевидении и в России.

В частности, как написало издание «Медуза», кадры видеозаписи совпадают с обнародованными в США еще много лет назад, задолго до вступления России в войну в Сирии. Те кадры показывают воздушный удар боевого вертолета США по боевикам экстремистской группировки «Талибан» в Афганистане в 2009 году.

Русскоязычные же голоса пилотов, наложенные на видео, которое в кадре кинофильма Путин показывает Стоуну, взяты очевидно из записи с лета 2014 года, также до начала сирийской кампании России. Скорее всего, это запись переговоров пилотов украинских боевых вертолетов в ходе их удара по захваченному тогда боевиками Донецкому аэропорту в конце мая 2014-го.

В интернете нашли и сам тот монтаж ‒ американское видео и голоса на русском, ‒ который Путин показывал Стоуну с экрана мобильного телефона.

Исследовательская организация Conflict Intelligence Team сделала видеоролик, доказывающий идентичность видеоряда обеих записей ‒ на телефоне у Путина как якобы российский удар в Сирии и на американском сайте как удар США в Афганистане.

Это уже не первый раз в России прибегли к фальшивой идентификации видеозаписей российских воздушных ударов в ходе сирийской кампании Кремля. Россия, вступив в 2015 году в гражданскую войну в Сирии в поддержку режима президента Башара аль-Асада, утверждает, что наносит там удары по боевикам «Исламского государства» и еще одной экстремистской группировки, известной ранее как «Джабгат ан-Нусра». В то же время видеозаписи, которые публиковало Министерство обороны России как свидетельство российских ударов по объектам экстремистов, вроде нефтебаз и т.п., как выяснялось, во многих случаях показывали удары по гражданским объектам, например, зернохранилищам, других противников власти Асада за десятки километров от ближайших позиций экстремистов.