Новая мода – давать важные определения через отрицание, с известными казалось бы антонимами: нелюбовь – любовь, неправда – правда; неизвестность – ясность… На самом деле, слова опираются не на смыслы, а на текучую подлую реальность, которую трудно сфокусировать в одном понятии, легче иногда грубо маркировать жестом и запретительным знаком "кирпич": сюда нельзя, это что угодно, только не любовь. Не влезай, убьет. Посторонним вход запрещен. Слабонервных просим не беспокоиться.

Речь не о кино, а о мировоззрении современного россиянина, которое описывается на языке детского нарциссизма, отказа от изучения реальности, и утверждения своего Я как истины в последней инстанции. В наше время даже писатели и режиссеры стали отмахиваться от прямых ответов, что уж говорить о политиках, для которых и "прямая линия с президентом – флюгер на домике, движется прямо, но по ветру. Они ведь тоже говорят о нелюбви – Запад нас не любит, Трамп нас не любит, мы не любим Макрона. Не любит, и что? "К сердцу прижмет, к черту пошлет?"

Взрослые дяди и тети жалуются как в детском саду. "Она меня не любит, Мариванна! Не дает мне игрушку!», «Меня не любят!», «Никому я не нужна!» – это известные манипуляции с инфантильной стороной личности потенциальной жертвы. Когда пациент бросает вызов своему консультанту: «Вы просто меня не любите!» – это провокация на признание в любви, восторги, поклонение. Это претензия на власть над доктором, обесценивание его попыток помочь... "Что бы вы ни делали, доктор, вам никогда не дотянуться до моих высот! Это я тут определяю цену вам, а мне цены – нету!"

Политики – нарциссы с большим стажем самолюбования, сотнями радио- и телеэфиров, многообразным опытом поклонения и угодничества со стороны помощников и подчиненных. Особенность этой фазы застревания в том, что ребенок (у взрослых тоже есть внутренний ребенок, стяжатель самых важных его желаний и страхов) идентифицируется с сильным, грандиозным, как ему кажется, родителем (отцом народов, например) и преисполнен величия, за которое пока не заплатил жизнью. Восхищение, любовь, теплота, признание – все это психологическое изобилие даруется нарциссу в законе просто так.

Путин успел в доэкранную эпоху своей жизни детей родить. Они – его алиби на человечность

И это самый счастливый период в жизни, когда мы настолько еще неразвиты в своем поведении, сознании и эмоциях, что, кажется, тождественны сами себе. Психоаналитики предупреждают, насколько опасно застревание в нарциссизме. По законам проекции, нелюбовь – это не то, что испытывают к вам, это то, что испытываете вы к другим. Если вы живете с ощущением нелюбви – значит, вам нечего предложить, вы высохли или сдулись.

Если видеть себя только через призму экрана телевизора, компьютера, айфона, которые потакают первородному нарциссизму, можно застрять навеки на этой фазе, засахариться в нарциссических иллюзиях. И – а это уже предупреждение юным любителям селфи на митингах и в автозаках! – можно лишиться пола… Нарцисс привлекателен, но асексуален. Это на следующей фазе развития личности во внутреннем театре личности появляются Анима и Анимус, Мужчина и Женщина, чье напряженное борение дает жизнь. А нарциссизм – это нежизнь. Мерцание мертвых теней в лучах яркого света. Путин успел в доэкранную эпоху своей жизни детей родить. Они – его алиби на человечность. Видите, как внуками удобно прикрываться и оправдывается? Успеете ли вы, дети, познать другого как самого себя? А не подчинить других себе.

Нарциссизм – замкнутое на себя, со слабой способностью к различению реальности, одержимое собственным величием сознание, нетерпимое к любой критике, непроницаемое для новой информации, абсолютно холодное эмоционально. Ничто и никто не трогает нарцисса, кроме его собственной персоны. Одержимость нарциссов иногда поражает воображение. Например, выдержать 3-4 часа прямого общения с журналистами, то есть находиться в состоянии гиперпроекции на весь мир, по силам не каждому политику. Но заметьте, это удобно делать в присутствии отобранных лояльных журналистов, то есть перед зеркалом, которое тебя любит или очень хочет любить, поддакивает, как девушка Эхо, которая не нашла другого способа быть рядом с возлюбленным Нарциссом, кроме как вторить ему. Точно так в сети эхо- эффект проявляется в желании банить всех, кто против, оставлять только восторженных и лояльных.

Социальные сети придают любому, даже сомнительному с моральной точки зрения, действию, характер грандиозности. Теперь нас уже не называют пользователями, как в эпоху примитивной электронной почты, и даже не называют акторами, как в эпоху телеконференций и первых групповых видеоигр с ограниченным количеством участников. Теперь мы – потенциальные «звезды» с многомилионной аудиторией. Нарциссизм принял характер эпидемии, стал образом жизни.

Очень не хотелось бы, чтобы на смену одним нарциссам, лица которых раздражают ("Надоели!"), пришли новые – милые, юные, прекрасные и циничные в своей простоте. У реального политика должны быть более сложная оптика и понимание происходящего. Политик – не ребенок, а взрослый человек, он должен управлять реальностью, а не просто отмахиваться красивыми надменными жестами, не просто запрещать и отрицать. От затянувшейся паузы, нарочитой позы, устают организмы и режет глаза. Напряженное всматривание в даль и яростное молчание, как тишина в горах, когда хруст маленькой, брошенной, но еще живой, веточки под ногой может спровоцировать лавину неупорядоченных движений уставшей от простого лицезрения толпы.

Реальные акторы, действующие лица грандиозной драмы, придут позже. Пока они смотрят вперед, мимо ловко подставляемых экранов.

Ольга Маховская, психолог, автор бестселлеров для родителей

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