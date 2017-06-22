Итоги парламентских выборов во Франции позволили с облегчением выдохнуть не только гражданам ЕС, но и украинцам, европейские перспективы которых зависят от настроений в ключевых странах Евросоюза. Уверенная победа на президентских и триумф на парламентских выборах открывают перед Макроном широкие возможности для быстрых и решительных реформ, о которых, впрочем, говорить еще рано. Сейчас мы, украинцы, можем только с завистью следить за новостями из Франции, перефразируя известное стихотворение Шевченко: дождемся ли мы Макрона с новым и праведным законом?

Еще месяц назад ситуация выглядела иначе ‒ многие наблюдатели и эксперты опасались победы праворадикалов, которая не предвещала Европе ничего хорошего. Мир, казалось, переворачивается с ног на голову: Трамп, «брекзит», скатывание Польши в самоизоляцию, рост националистических потуг в Нидерландах и Австрии. К счастью, сейчас ситуация стабилизировалась, а приход Эммануэля Макрона к власти даже дает основания для оптимизма. Теперь осталось дождаться победы Ангелы Меркель на немецких выборах ‒ и можно будет возвращаться к разговору о развитии, реформировании и даже расширении Европейского Союза.

В этой ситуации привлекает к себе внимание «неформатность» персоны Макрона, который появился «как черт из табакерки». Коррупционные разоблачения и скандалы изрядно перетряхнули политическую элиту Франции, кардинальным образом повлияли на ход выборов, но у Эммануэля Макрона не было бы шансов на победу, если бы он не отличался от остальных. Нет, он не эксцентричный, просто является самим собой: живет с женщиной, которую любит, хоть это и стало поводом для многочисленных шуток и даже обвинений в извращениях; имеет смелость отстаивать свои взгляды в ситуации, когда, казалось бы, эпоха либерализма и еврооптимизма уже в прошлом; в политику пришел из философии (помощник самого Поля Рикера!); молодой, но самоуверенный и успешный.

Где наш Макрон?

Когда смотришь на президента Франции, невольно возникает вопрос: где наш Макрон? Почему украинская политика не только воровская и примитивная, но и банально скучная? Почему украинский политик может жениться только на губастой и на 30 лет младшей модели, а не на женщине, которую любит? Почему наши перспективные реформаторы вроде Омеляна в какой-то момент не стесняются взять Мартыненко на поруки, вместо честной и решительной борьбы с коррупцией? Почему в политику у нас идут не из кабинета философа, а с винницкого рынка? Чем мы провинились перед Богом, что соцопросы уже столько лет подряд выводят во второй тур как не Тимошенко, то Бойко с Ляшко?

Почему в политику у нас идут не из кабинета философа, а с винницкого рынка?

Даже наши популисты – скучные и никакие. Они выступают за снижение тарифов и повышение зарплат, условно говоря ‒ «за все хорошее против всего плохого». Почему в Украине до сих пор нет настоящей антисистемной партии, активного политического движения в защиту прав интернет-пиратов (а мы ‒ одна из самых пиратских стран!), и простых политических троллей? Вот даже в Сербии есть «Бели Прелетачевич» (Лука Максимович) ‒ общественный активист и критик системы, который надел белый костюм и троллил весь политический класс страны, а на президентских выборах весной этого года занял третье место с 9,5% голосов!

В нашей политике нет ярких, сильных, харизматичных личностей, есть лишь раздутые телевизором симулякры, липкие на руку и идейно бедные. Не из кого выбирать – все на одно лицо. И совет людям, которые еще только размышляют над идеей пойти в политику, один: будьте собой, отстаивайте свои принципы, а не прогибайтесь перед общественным мнением. Возможно, вы станете украинским Макроном. Ведь мир подчиняется сильным. И настоящим.

Андрей Любка, писатель

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода