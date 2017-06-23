В начале июня семь арабских стран (Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также Египет, Мальдивские острова, Йемен и Ливия) разорвали дипотношения с Катаром и по сути объявили ему блокаду. Они прекратили наземное, морское и воздушное сообщение с соседом, предписали своим гражданам вернуться на родину, выслали катарских дипломатов, заблокировали трансляцию катарского панарабского телеканала Аль-Джазира, а Саудовская Аравия пошла дальше всех и даже выслала из страны катарских верблюдов.

Официальной причиной конфликта было названо то, что Катар поддерживает терроризм и дестабилизирует положение в арабских странах. Неформальной причиной эксперты называли:

желание Катара поддерживать отношения с шиитским Ираном, которому резко противостоят суннитская Саудовская Аравия и ее партнеры

отношения с Израилем

слишком большое влияние телеканала Аль-Джазира

Спустя почти две недели арабские страны (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет) наконец-то смогли формализовать список своих требований к Катару. Список был вручен правящей семье Катара представителями Кувейта, которые в этом конфликте выступили посредниками.

Вот чего требуют от наиболее "прозападной" и самой богатой страны Персидского залива по ВВП на душу населения:

1) Полностью "обрубить" отношения с Ираном. Это означает, что Катар должен:

закрыть посольство в Иране

выслать из страны Стражей исламской революции (солдаты элитных военных подразделений, которые выполняют роль Нацгвардии и отчасти спецслужб

прекратить всякое военное сотрудничество с Ираном

торговые отношения возможны, но только такие, которые не выходят за рамки санкций, наложенных на Иран со стороны США и международного сообщества

2) "Обрубить" все связи с "террористическими организациями".

Конкретно с:

"Братьями мусульманами"

"Исламским государством"

Аль-Каедовй

ливанской "Хезболлой"

Также от Катара требуют официальное признание всех этих организаций "террористическими группами".

3) Закрыть телеканал "Аль-Джазира" и его аффилированные телестанции.

На данный момент это самый популярный телеканал арабского мира, обладающий огромным влиянием. Его смотрят порядка 35 млн человек, а у телеканала есть бюро в 80 странах мира. Телеканал сотрудничает с западными телеканалами, в частности CNN и ВВС

4) Закрыть новостные ресурсы, деньги на которые выделяются напрямую из Катарских инвестфондов, контролируемых правящей семьей (то есть по сути из госбюджета).

Это Arabi21, Rassd, Al Araby Al-Jadeed и Middle East Eye.

5) Немедленно прекратить военное сотрудничество с Турцией.

Это касается военной базы Турции на территории Катара, также Катар обязан разорвать договор о присутствии на территории страны турецких военных.

6) Прекратить в любом виде выделять средства "террористам".

Это касается переводов физическим лицам, группам или целым организациям, которые определены как "террористические" в таких странах как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, в США и в "других странах". Что это за страны, в документе не уточняется.

7) Выдать Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну и Египту "террористов" и других людей, которые разыскивают эти страны.

Помимо физической выдачи от Катара также требуют заморозить активы этих людей и предоставить всю запрашиваемую информацию о месте жительства, передвижениях и финансах этих разыскиваемых.

8) Прекратить вмешательство во "внутренние дела" других стран.

В первую очередь это означает, что Катар должен прекратить выдавать гражданство людям, которых разыскивают власти Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ. Также от него требуют отобрать гражданство у тех людей, кому оно уже было выдано, если выяснится, что наличие второго гражданства нарушает законы той страны, откуда человек уехал.

9) Прекратить любые контакты с представителями политической оппозиции в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Бахрейне.

Катар, согласно ультиматуму, должен передать перечисленным странам всю документацию о уже проведенных встречах с оппозицией в этих странах и о том, какая поддержка была оказана этим структурам.

10) Выплатить репарации и компенсации.

Деньги от Катара требуют за "политику, которую Катар проводил в предыдущие годы в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Бахрейне – то есть за те самые контакты с оппозицией. Размер репараций в ультиматуме не указан: сумма будет определена совместно с Катаром.

11) Присоединиться к странам Персидского залива и арабским странам во всех "значимых" вопросах.

Это подразумевает, что Катар должен участвовать в общих военных программах, проводить общую с Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном внешнюю и социальную политику. Также он должен согласовывать экономические вопросы, как того требует соглашение, подписанное в 2014 году в Саудовской Аравии.

12) Согласиться со всеми требованиями в течение 10 дней.

Иначе предложения будут считаться недействительными. Что именно тогда произойдет – в ультиматуме не сказано.

13) Согласиться на "аудит" того, как выполняется соглашение.

Если предложения будут приняты, Катар должен будет согласиться на ежемесячный "аудит" – инспекционные поездки в эту страну представителей других арабских стран, которые будут наблюдать за тем, как выполняется соглашение. В первый год "аудит" будет проводиться каждый месяц, в течение второго года – раз в квартал, а далее – раз в год в течение 10 лет.

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Официальная реакция Катара на эти требования пока не была озвучена, однако эксперты предполагают, что с большой долей вероятности ультиматум будет отвергнут.

Турция со своей стороны уже заявила, что не намерена прекращать военное сотрудничество с Катаром и не собирается убирать с его территории свою военную базу.

Особенные разногласия у Катара есть с четырьмя странами по пунктам 7 и 11.

Катар является крупным самостоятельным игроком на рынке сжиженного газа и крупным экспортером нефти, и, будучи членом OPEC, не желает согласовывать свою торговую политику в этой области с другими странами. Помимо этого, в Катаре более либеральное законодательство в области прав женщин. Они свободно учатся в школах университетах (хотя и на отдельных от мужчин факультетах и в отдельных классах), им разрешено заниматься спортом и посещать спортивные соревнования, а также работать (большинство заняты в госсекторе), голосовать на выборах и избираться в органы власти. Все это резко контрастирует с положением женщин в Саудовской Аравии.