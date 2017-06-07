Изоляция Катара: причины и последствия

Страны Персидского залива оказались на пороге беспрецедентного кризиса – с понедельника Катар находится в дипломатической и транспортной изоляции. Что произошло и какие могут быть последствия, разбиралось Радiо Свобода.



Что случилось?



5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Египет, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.



Страны сообщили, что отзывают дипломатов и разрывают все контакты с Катаром, а также прекращают транспортное сообщение. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн дали катарцам две недели на то, чтобы уехать со своей территории, и запретили поездки в Катар своим гражданам. Саудовская Аравия также заявила, что закроет свою сухопутную границу с Катаром, чем отрежет его от остального Аравийского полуострова.



Доху также исключили из коалиции, ведущей войну в Йемене.



Причиной такого решения страны назвали, как утверждают, поддержку Катаром исламистских группировок («Мусульманского братства», «Исламского государства», «Аль-Каиды») и близкие отношения с Ираном. Последнего страны-подписанты считают спонсором терроризма, в частности в Йемене.



Как это повлияло на Катар?



Власти Катара заявили, что решение четырех арабских стран о разрыве дипломатических отношений основано на «голословных утверждениях» и является неоправданным.



Авиакомпании Etihad, Emirates, Fly Dubai and Gulf Air сообщили в понедельник, что с утра вторника остановят рейсы в и из столицы Дохи. Как сообщает американская телесеть CNN, катарские граждане пытались успеть на последние рейсы домой.

Поскольку большинство продовольствия богатый нефтью Катар получает из Саудовской Аравии, в понедельник в соцсетях появились сообщения об очередях и пустых полках в супермаркетах. Люди спешили также в киоски обмена валюты, а основной фондовый индекс упал более чем на 7%, передает Al Jazeera, общеарабский телеканал, получающий государственное финансирование именно в Катаре.



Почему кризис разгорелся именно сейчас?



23 мая в государственных СМИ Катара со ссылкой на сайт государственного агентства появились сообщения о том, что правитель Катара эмир шейх Тамим бин Хамад Ат-Тани якобы раскритиковал Саудовскую Аравию, а также якобы выступил с одобрительными комментариями в адрес Ирана и шиитской группировки «Хезболла».



Эту информацию растиражировали СМИ стран залива, несмотря на заявление МИД Катара о том, что она появилась в результате хакерской атаки на сайт агентства и не соответствовала действительности.



Но еще в апреле информационные агентства сообщали о закрытых переговорах между Катаром и Тегераном. Позже британское деловое издание Financial Times опубликовало материал, согласно которому Катар выплатил около миллиарда долларов террористической организации, связанной с «Аль-Каидой», а также спецслужбам Ирана. Средства перевели как выкуп за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке, отмечает Financial Times.



Именно таким образом, утверждают в публикации, средства из Катара чаще всего попадают в различные группировки, среди которых бывают и поддерживаемые Ираном радикальные шиитские организации.



Первый ли это конфликт?



Отношения между Катаром и странами-соседями в регионе давно напряжены. Страны Персидского залива считают Катар слишком близким к Ирану и исламским группировкам и движениям, таким, как «Мусульманское братство». Катар также является одной из стран, которые наиболее активно поддерживают исламистских боевиков в Сирии и Ливии.



В 2014 году Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн отозвали своих послов из Катара в знак протеста против его поддержки «Мусульманского братства». Тогда, однако, границы остались открытыми, а граждан Катара не выдворяли.



При чем здесь Дональд Трамп?



Обострение произошло через две недели после того, как президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию и призвал к объединению мусульманского фронта против экстремизма, выделив Иран и его союзников как источник напряженности в регионе.



Американский президент опубликовал 6 июня два твита, в которых связал свое выступление с изоляцией Катара. «Во время моей последней поездки на Ближний Восток я заявил, что финансирование радикальной идеологии не может продолжаться. Лидеры указали на Катар – смотрите!»

Впоследствии он приписал: «Хорошо видеть, как визит в Саудовскую Аравию с королем и 50 странами уже приносит плоды. Они сказали, что займут решительную позицию против финансирования... экстремизма, и все имели в виду Катар. Возможно, это начало конца ужасов терроризма».

Другие реакции



Власти Катара заявили, что решение соседей разорвать отношения не отразятся на нормальной жизни граждан страны. В интервью СNN министр иностранных дел страны Мухаммад бин Абдаррахман Ат-Тани сказал, что Катар готов к переговорам. Роль посредника в конфликте взял на себя эмир Кувейта. Во вторник он отправился на переговоры в Саудовскую Аравию.



Турция, Соединенные Штаты Америки и Иран выступили с призывами ко всем сторонам уладить разногласия. Иран пообещал за 12 часов наладить поставки продовольствия морем в случае необходимости.



В Министерстве иностранных дел Судана заявили, что готовы приложить усилия для достижения примирения.



Министр обороны Израиля сказал, что раскол между странами залива открывает возможности для сотрудничества в борьбе с терроризмом.



Как это повлияет на энергетику?



Пока цены на нефть поднялись на 1,6%, а затем опустились. Об этом пишет исполнительный директор Qamar Energy Робин Майлз на страницах агентства Bloomberg. Он отмечает, что страна является одним из самых маленьких производителей нефти среди стран ОПЕК. А вот катарский газ играет роль в регионе, пишет Майлз.



Однако он сомневается, что дипломатический конфликт повлияет на поставки: в результате могут пострадать такие крупные игроки, как Япония, Северная Корея, Китай и Индия. Тогда эти страны будут вынуждены дать ответ.



Еще две причины, почему конфликт не повлияет на энергетический рынок, приведены в статье на сайте телесети СBS News.



Во-первых, Катар все равно пойдет на компромисс, ведь он сейчас находится в уязвимом положении, окруженный по суше большей и более сильной Саудовской Аравией. В дополнение, страна является второй самой богатой после Люксембурга per capita, а это значит, что ее жителям есть что терять. Государственные инвестиционные фонды составляют 30 миллиардов американских долларов, поэтому Катар является значительным игроком и в международных финансах тоже.