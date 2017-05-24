Общий интерес в борьбе с терроризмом может предоставить уникальную возможность для достижения израильско-палестинского урегулирования. Таков основной тезис заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом в первый день его двухдневного визита в Израиль. Американские наблюдатели отмечают оптимистичный тон заявлений, сделанных президентом США и премьер-министром Израиля.

Президент Трамп, прибывший в понедельник в Иерусалим из Саудовской Аравии, где он встретился с лидерами нескольких арабских стран, объявил, что теперь "могут произойти множество вещей, которые не могли произойти прежде".

Президент убежден, что совместная цель – противостояние "иранской агрессии" и борьба с радикальным исламским терроризмом – впервые создает реальные предпосылки для достижения мира между Израилем, палестинцами и арабскими странами. Израильская газета Haaretz со ссылкой на людей из окружения премьер-министра Нетаньяху пишет, что президент Трамп сообщил израильским лидерам о том, что руководители Саудовской Аравии и других стран готовы сотрудничать с Израилем, если будет дан ход израильско-палестинскому мирному процессу.

Хотя о перспективах мирного процесса говорить рано, визит Дональда Трампа несет важный символический посыл, считает американский специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Катц:

Израиль твердо отвергал давление со стороны предыдущих американских администраций с требованиями пойти на уступки по отношению к палестинцам

– Самое главное заключается в том, что Израиль оказался среди стран, которые президент Трамп посещает во время своего первого заграничного турне, что свидетельствует об особом акценте, который новый президент делает на отношениях с Израилем. Это заметно отличается от внешнеполитических приоритетов администрации Обамы. Но пока, на мой взгляд, нет никаких оснований ожидать прогресса в израильско-палестинском мирном процессе. Израиль достаточно твердо отвергал давление со стороны предыдущих американских администраций с требованиями пойти на уступки по отношению к палестинцам. Пока не видно причин для изменения такой позиции. Со своей стороны, палестинцы надеются на то, что Трампу удастся добиться уступок от израильтян, например, убедить их воздержаться от расширения поселений. Мне кажется, этот оптимизм появился после визита главы палестинской администрации Махмуда Аббаса в Вашингтон. Интересно, что даже во время нынешнего визита президент Трамп пока воздерживается от публичной поддержки позиции Израиля, скажем, по вопросу статуса Иерусалима, он отказался от приглашения Нетаньяху совместно побывать у Стены Плача. Насколько затянется этот оптимизм палестинцев, сказать трудно.

– Бросается в глаза, насколько поведение президента Трампа не соответствует обещаниям, данным кандидатом Трампом, который говорил о переводе американского посольства в Иерусалим или об однозначной поддержке позиции Израиля в том, что касается отношений с палестинцами.

Не думаю, что Израиль откровенно захочет пренебречь призывом Дональда Трампа

– Я думаю, что Трамп сейчас прислушивается к советникам по внешней политике. Но, честно говоря, я не думаю, что израильское руководство рассчитывало на перевод американского посольства в Иерусалим. Ему гораздо более важно продолжение экономической помощи и военного сотрудничества с США. А в том, что касается мягкой критики политики расширения поселений, прозвучавшей из Белого дома еще в феврале, то администрация Трампа, думаю, пришла к выводу, что публичная поддержка расширения поселений лишь ухудшит отношения США с арабскими странами. Думаю, Трамп был бы крайне доволен, если бы ему удалось убедить израильтян, по крайней мере, приостановить этот процесс. Пока непонятно, удастся ему этого добиться или нет. Но трудно представить, что в США будет президент более произраильски настроенный, чем Трамп. Поэтому я не думаю, что Израиль откровенно захочет пренебречь призывом Дональда Трампа.

– Может ли идея противостояния Ирану и терроризму в самом деле сблизить Израиль, как говорят, дать шанс миру? Некоторые обозреватели считают, что предложение Саудовской Аравии и стран Персидского залива об установлении коммерческих связей с Израилем и разрешении полетов израильских самолетов над их территорией в обмен на отказ от расширения поселений, о котором стало известно из сообщения газеты The Wall Street Journal, может быть очень привлекательным для Израиля?

– Сотрудничество с Израилем с целью противостояния Ирану важно для стран Персидского залива. Объективно говоря, это для них гораздо важнее, чем поддержка права палестинцев на создание своего государства. У этих стран есть большой интерес к сближению с Израилем в целях обеспечения своей собственной безопасности. Это предложение, если оно в самом деле обсуждается, может быть привлекательно и для Израиля. Но, с другой стороны, они не могут пойти на сближение с Израилем без очевидных уступок со стороны израильтян по отношению к палестинцам, чего трудно ожидать в данный момент. Я могу ошибаться, но мне кажется, что эти надежды не осуществятся по простой причине. Ни израильские, ни палестинские политики не решатся пойти на уступки, потому что эта идея не имеет подавляющей поддержки в обществе. Можно с большой долей уверенности предположить, что если Нетаньяху решит пойти на уступки в обмен на улучшение отношений с арабскими странами, то это приведет к потере им поддержки в парламенте и к его падению.