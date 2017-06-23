Советские вожди общались с народом. Они делали это либо с трибуны, либо через передовицы газет – и все всех устраивало, кроме небольшой горстки несогласных, которых абсолютное большинство советских граждан считало отщепенцами и антисоветчиками. Потом, как-то неожиданно, в 1991 году эти "злостные антисоветчики" вдруг стали лучшими друзьями власти в России и оказались в депутатских креслах. Прошло всего 25 лет, и вот опять появились отщепенцы и враги народа! Это уже попахивает патологией: болезнь вернулась, начинаешь сомневаться в здравом рассудке народа и власти. Добавлю маленькую изюминку в кекс российской политики: еще немножко – и против нас, бывших советских политзаключенных, начнут возбуждать уголовные дела за "антироссийскую пропаганду", хотя ничего антироссийского в наших действиях нет, так же как в свое время не было в них ничего антисоветского. Так что мы можем вернуться туда, откуда убежали.

12 июня во многих городах России прошли демонстрации против коррупции, это случилось в День России. Праздник объявлен в связи с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР, и сразу возникает вопрос: независимость объявили от кого и от чего? Россия зависит практически на сто процентов от экономических связей с Западом и Востоком. Это не Советский Союз, который мог просуществовать хоть столетие, отгородившись высоким железным занавесом от Запада. Если сегодня Запад прекратит экономические связи с Россией, то страна схлопнется за считанные годы.

Сам протест выглядел как хорошо поставленный спектакль, где были зрители и актеры: полицейские скручивают демонстранта, а 20 человек стоят вокруг и делают фотосъемку. Вряд ли такой протест может что-либо изменить в России. Мала вероятность того, что в ближайшие годы мы станем свидетелями более масштабных акций гражданского неповиновения. Власть легко справится с 50 тысячами демонстрантов – а вот с миллионом справиться будет крайне трудно, если вообще возможно. Но для того, чтобы на улицы Москвы и Петербурга, где делается вся политика, вышел миллион рассерженных граждан, нужны какие-то сверхпотрясения: либо резкий скачок цен при неизменных зарплатах и пенсиях, либо тотальный запрет на выезд за границу, либо полное отключение интернета. Но ничего из перечисленного не случится – будет происходить вялотекущее ухудшение благосостояние народа и в первую очередь – на периферии, а не в Москве и Петербурге, и введение новых ограничений и запретов на политические протесты.

Власть и коррупция никуда уходить не собираются

Протест ради протеста бессмыслен. 12 июня главные требования протестующих сводились к уничтожению коррупции и смене власти (последнее, впрочем, прозвучало не очень убедительно). Что касается коррупции в России, то в ней заключается смысл и суть существования самой власти, поэтому борьба с ней должна вестись иными методами. Возникает вопрос к главному антикоррупционеру: после всех разоблачений Фонда борьбы с коррупцией хоть кого-то посадили или уволили? Хоть предупреждение кому-то вынесли? Можно бороться с течением реки Волги или с северными ветрами, но от этой борьбы никому не холодно и не жарко. Власть и коррупция никуда уходить не собираются. Поэтому у противников режима есть лишь два варианта: ужиться с властью либо уехать.

Существующая система власти в России может быть изменена только извне, как это случилось, например, с Третьим Рейхом. После чего вводится внешнее управление на определенное время, и страна приступает к процессу длительного и серьезного самолечения. Выборы в России – полнейший фарс, и смешно видеть потуги некоторых принять участие в президентской кампании-2018. В Советском Союзе тоже были выборы, но тогда все ходили на них не голосовать, а съесть бутерброд с колбасой в буфете избирательного участка. Тогда тоже были противники тоталитарного режима, но их активная деятельность приводила только в ГУЛАГ (а сегодня – к пуле на мосту) и не влияла почти ни на что. Советский Союз развалился не после протестов диссидентов, а после того, как он был объявлен на Западе "империей зла", и холодная война стала почти горячей.

У Запада – в первую очередь, у Соединенных Штатов –есть немало рычагов воздействия на Кремль. Американский Конгресс работает над новым пакетом санкций против России – в ответ на нежелание Кремля решить проблему с Крымом и прекратить войну на Донбассе. Это стратегия игры вдолгую, но понятно, что жить без денег и средств к привычному роскошному образу жизни никто за кремлевской стеной не сможет и не захочет. Есть множество других и не менее действенных путей воздействия на Кремль – от эмбарго на покупку нефти до сворачивания экономических связей с российским бизнесом. Все это – еще впереди.

Герман Обухов, основатель и координатор международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России!"

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