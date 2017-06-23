Правила выживания в Северной Корее

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Американского студента Отто Уормбира арестовали за то, что он якобы сорвал в гостиничном номере агитационный плакат с Ким Чен Иром. За это преступление его приговорили к 15 годам тюрьмы. В заключении студент провел 17 с лишним месяцев. По неизвестным причинам американец впал в кому. Через неделю после освобождения он скончался в больнице в США, не приходя в сознание.
Российский режиссер Виталий Манский около года провел в Северной Корее, где снимал документальный фильм "В лучах солнца". Он объяснил Настоящему Времени, чего категорически, ни в коем случае нельзя делать, если вы путешествуете по КНДР.
– Украсть что-либо достаточно сложно, особенно когда речь идет о пропагандистском материале, о плакате с вождем. Они испытывают особый трепет к этим изображениям. Я слабо себе представляю, как можно было его украсть
Как снимать кино в Северной Корее: там кругом такие очень длинные лозунги с бесконечными надписями, и нельзя снимать пейзаж города или какую-нибудь сцену, если лозунг не весь входит в кадр. Фрагмент лозунга не может быть в кадре! И поэтому он, конечно, совершил не очень разумный поступок.
– С точки зрения северокорейского человека, он какой-то прямо уж чудовищный?
– Ну, в общем, да.
– А что еще бы вызвало такую же реакцию?
– Все что угодно, что связано с каким-то их прочтением неуважения к их вождям. Все будет вызывать самую негативную реакцию. Вплоть до ареста и так далее.
– Это спецслужбы так работают или любой человек на улице такие испытывает эмоции?
Неуважением к их вождям будет вызывать самую негативную реакцию – вплоть до ареста
– Я думаю, что любой человек. У них не только лик вождя – у них есть два цветка, изображения этих цветков приравнены к лику вождя, считается, что они выведены в честь этих вождей или вожди их вывели, я точно не помню.
– Кимченирия – есть такой цветок, Кимирсения.
– У меня даже мысли не было нигде там плакаты эти снимать со стены. В их табеле о рангах это полное безумие. Но даже [на фото и видео] нельзя снимать плакаты, на которые падает тень от солнца. Вот это уже считается – тень, падающая на лик вождя, – неестественной, незаконной.
– А в чем же тогда удовольствие для людей, которые живут в мире без таких запретов, приезжать в Северную Корею туристами?
Туристов крайне мало – даже Россия в год получает всего 500 виз в КНДР
– Это хороший вопрос. Прежде всего, развеем некий миф о туристической Мекке в Северной Корее. Туристов крайне мало, и те "так сказать туристы" – это люди, которые точечно понимают, зачем они туда едут. Туда очень сложно попасть, сервиса никакого нет, стоимость огромная не только для тех услуг, которые они предоставляют, но вообще очень большая. И даже Россия, как один из двух основных внешнеполитических партнеров Северной Кореи, в год получает 500 виз в КНДР.
– Чего уж говорить про Америку.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: