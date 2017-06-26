После аннексии в правительстве Крыма учредили многочисленные награды и поощрения за заслуги в различных сферах и защиту государственных интересов. Наивысшей наградой считаются наручные часы «от главы Республики Крым». Как стало известно Крым.Реалии, в этом году чиновники заказали более двухсот таких часов на общую сумму около двух миллионов рублей.



В апреле чиновники аппарата крымского Совмина заключили три договора о закупке товаров для награждения знаками отличия. Среди них авторучки с гравировкой «Совет министров РК», нагрудные знаки, а также наручные часы.

Тендерная документация, которой располагает Крым.Реалии, дает возможность узнать, что собой представляют эти награды и сколько бюджетных средств тратят на их изготовление.

Часы для Поклонской и казаков

По результатам торгов аппарат Совмина закупил три вида наручных часов с крымской символикой в футлярах. Большинство закупленных часов – мужские (192 единицы). Согласно условиям, эти часы должны быть с кожаным ремешком и позолотой. В техническом задании приводится ориентировочное визуальное описание этих часов.

«Мужские часы производятся из нержавеющей стали с позолоченным покрытием, стекло – минеральное. Ремешок – из натуральной кожи с антиаллергенным покрытием. Крышка – нержавеющая сталь. На крышке – нанесение лазерной гравировки с текстом. Циферблат – эмаль с позолоченными накладными знаками. На циферблате над стрелками –нанесение металлизированного золотого стикера «Герб Республики Крым», под стрелками нанесение металлизированного золотого стикера надпись «Республика Крым». Механизм – механический с автоматическим заводом», – говорится в описании.

В полмиллиона рублей аппарату крымского Совмина обошлись 84 экземпляра женских часов с крымской символикой. Их производят из таких же материалов, что и мужские, но двух видов: кварцевые и кварцевые с мультифункцией. У первых корпус инкрустирован стразами Svarovski, а у вторых циферблат украшен позолоченными накладными знаками, а под знаками «декорирован узор из тонких линий, что создает впечатление объемного живого рисунка».

Такие же часы в 2015 году Сергей Аксенов вручал Наталье Поклонской, когда она занимала должность прокурора Крыма, – за «образцовое выполнение служебных обязанностей и безупречную службу».

В прошлом году часы от российского главы Крыма достались казакам Кубанского войска за помощь в аннексии полуострова.

«Тысячи казаков прибыли в Крым в 2014 году и оказали нам неоценимую помощь в обороне нашей республики от бандеровцев. Тогда мы чувствовали помощь друзей и соратников и понимали, что нам ничего не страшно», – заявлял Аксенов, вручая награду.

«Изготовление и поставка часов осуществляется по предварительным заявкам заказчика, ежеквартально, равными партиями с даты заключения контракта, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом», – сказано в договоре.

При этом стороны обязуются сохранять информацию о сделке в тайне от третьих лиц и принимать все необходимые меры для ее защиты.

Заказ на производство часов по результатам торгов достался ООО «Часовое производство «Полет-хронос», заявка которого оказалась на аукционе единственной.

По данным российской налоговой службы, фирма «Полет-хронос» зарегистрирована в Москве и принадлежит структурам Сергея Ксенофонтова – совладельца торгового дома «Полет» (известного также как «Первый московский часовой завод»). Одним из учредителей фирмы «Полет-хронос» является гендиректор «Полета» Галина Невзорова.

Недавно торговый дом выпустил коллекцию часов, оформленных в цвета российского флага и «георгиевской ленты».

В часах из этой коллекции депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко призывал в соцсетях бойкотировать швейцарские бренды.

«Полированные грифоны» за 250 тысяч

На 250 тысяч рублей в аппарате Совмина Крыма закупили нагрудных знаков, которые полагаются к почетной грамоте подконтрольного России крымского правительства.

«Знак изготовлен из цветного сплава серебристого цвета. <...> На лицевой стороне – медальон с матовой фактурой, в центре которого изображен полированный серебряный грифон. Медальон наложен на рельефный серебряный пальмовый венок с 21 листком, увенчанный серебряной лентой достоинства. В нижней части нагрудного знака колодка украшена серебряным рельефом из листьев лавра», – говорится в тендерной документации.

Таких медалей в аппарате Совмина заказали 500 штук. Договор об их производстве заключили с ООО «РубинХолл».

Фирма зарегистрирована в 2014 году в Москве на улице Гиляровского. Она занимается полиграфической деятельностью, чеканкой монет, производством и торговлей ювелирными изделиями. Принадлежит «РубинХолл» предпринимателю Нине Дрябе. Какой-либо информации о ней в открытом доступе найти не удалось.

Тысяча гравированных ручек

Еще 100 тысяч рублей в аппарате правительства Крыма потратили на производство 1 тысячи шариковых авторучек с гравировкой «Совет министров РК».

«Авторучка шариковая с нанесением гравировки надписи «Совет министров РК» на верхней части ручки в одну строку, начертание шрифта – прямой. Цвет гравировки – под золото. Материал ручки – металл, цвет ручки – бордо, корпус – глянцевый, с поворотным механизмом, стержень синего цвета», – описаны требования к заказу.

Поставщиком таких ручек для Совмина определено ООО «Канцелярский сервис».

По данным российской налоговой службы, эта фирма зарегистрирована в Симферополе по улице Киевской. Она принадлежит двум местным предпринимателям: Андрею Микенбергу и Алле Трошиной. Предприятие занимается полиграфической деятельностью и торговлей.

Общая сумма закупок в рамках наградной деятельности подконтрольного России крымского правительства составила более 2 миллионов рублей.