Содержание крымского правительства ежегодно обходится российским налогоплательщикам в сотни миллионов рублей. Но при этом информация о том, на что тратятся эти средства, остается закрытой. Крым.Реалии удалось получить документы об автопарке аппарата Совмина. В нем – шесть десятков наименований автомобилей. Мы также выяснили, кто их обслуживает.

После назначения главой крымского правительства Сергей Аксенов неоднократно призывал подчиненных к экономии бюджетных средств в условиях западных санкций. В качестве наглядного примера в 2015 году он урезал себе вдвое зарплату и премиальные. Но уже через год, судя по его декларации о доходах, ограничивать себя в средствах он перестал.

На какие цели потратили сэкономленные за год средства Аксенова и придерживаются ли его примера другие члены Совмина, неизвестно. Остается закрытой и информация о том, на что тратят средства нынешние крымские чиновники. Найти общие цифры можно только в бюджете, который ежегодно обнародуют после утверждения в парламенте Крыма. К примеру, в этом году на обеспечение деятельности аппарата Совмина предусмотрели 767 миллионов рублей, что больше прошлогодних показателей на 132 миллиона рублей. Но в бюджетных росписях не уточняют, на какие цели тратят эти средства.

Крым.Реалии стало известно о транспортных ресурсах аппарата Совмина и затратах на их обслуживание.

Форды, Тойоты, Мерседесы

Недавно бюджетное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров Крыма и его аппарата» заключило два контракта о закупке услуг по техобслуживанию автомобилей на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Согласно тендерной документации, услуги техобслуживания закуплены для 61 автомобиля бельгийского, японского и немецкого производителей.

Из информации торгов следует, что в автопарке аппарата Совмина есть 31 автомобиль: Ford Mondeo, два Ford Transit, 27 автомобилей Toyota Camry и три Mersedes Vito. Все автомобили – 2015 и 2016 годов выпуска, их общая стоимость по рыночным ценам России составляет более 90 миллионов рублей.

Стоимость услуг по обслуживанию этих автомобилей, согласно контракту, составляет более 3,5 миллионов рублей. Услуги закуплены в апреле и рассчитаны до конца года.

«В цену договора входит стоимость услуг, расходных материалов, необходимых для оказания услуг, все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания срока действия договора в связи с его исполнением, уплату налогов и других обязательных платежей, которые исполнитель должен будет выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в тендерной документации.

Стоимость услуг по обслуживанию автомобилей составляет более 3,5 миллионов рублей

В договоре о предоставлении услуг по обслуживанию трех автомобилей Мersedes Vito указано, что стороны обязуются сохранять информацию о сделке в тайне от третьих лиц, назвав ее конфиденциальной.

«Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц. <...> Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон», – говорится в документе.

Таким образом, чиновники Совмина пытаются засекретить информацию о бюджетных расходах на обслуживание своего автопарка.



Действующие лица

Однако в этом договоре интерес представляет не только его стоимость, но и участники. Самый крупный бюджетный заказ – на обслуживание 58 Фордов и Тойот автопарка Совмина, – согласно решению тендерной комиссии, отдан частному предпринимателю Алексею Волоснову.

Какой-либо информации о нем в открытом доступе найти не удалось, кроме того, что бизнесмен является владельцем симферопольского ООО «Крымметангаз», которое занимается автообслуживанием. Эта фирма учреждена еще в 2007 году и в украинском реестре до сих пор значится как действующая с тем же владельцем – Алексеем Волосновым.

Победителем торгов по второму тендеру – предоставлению услуг техобслуживания трех автомобилей Мersedes Vito – стало ООО «Авто-Профи».

По данным российского реестра юрлиц, фирма зарегистрирована в Симферополе по улице Киевской, 187-в. В этом же здании размещаются дилерские автоцентры, в том числе Peugeot и Hyundai.

Владелицей фирмы является Юлия Смолянова – супруга депутата нынешнего крымского парламента от «Единой России», президента группы компаний «Автодель» Михаила Смолянова.

До аннексии полуострова Смолянов представлял Партию регионов в Верховной Раде Крыма. В то время «Авто-Профи» тоже получало аналогичные бюджетные подряды – обслуживало автомобили Совмина и крымского главка МВД. ЧП «Авто-Профи» до сих пор значится в украинское реестре как действующее предприятие – субъект свободной экономической зоны «Крым».

Михаила Смолянова называют одним из бизнес-партнеров семьи Сергея Аксенова.