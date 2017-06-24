Россияне больше не хотят ехать на отдых в аннексированный Крым. Такие данные озвучили российские социологи. Российский союз туриндустрии в свою очередь фиксирует 30% падение объемов продаж туров в Крым. Среди причин разочарования отдыхом на полуострове называют и трудности с транспортным сообщением, и дороговизну в Крыму после российской оккупации, и даже просто банально холодную воду в Черном море. А еще – открытие для россиян Турции с ее современными и сравнительно недорогими отелями. Впрочем, крымским чиновникам это не мешает рапортовать о неслыханных успехах. И предлагать новые забавы. Как долго и дорого добраться до Крыма круизным лайнером, переделанным из автомобильного парома – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».