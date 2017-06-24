Впервые полиция Чешской Республики выдвинула обвинения чешскому гражданину за участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Как сообщают местные СМИ, бывший чешский военный «участвовал в подготовке террористического нападения на Донбассе». Сейчас суд рассматривает дело, на которое «наложено информационное эмбарго».

Чешские судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне пророссийских боевиков. Первым о чехе, который вошел в ряды группировок «ДНР» и «ЛНР» и участвовал в боевых действиях на Донбассе, отметил в материале в чешском еженедельнике Respekt известный чешский журналист-расследователь Ондржей Кундра.

В беседе с Радіо Свобода он подчеркнул, что речь идет о человеке, который уже бывал на Донбассе: «Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил на Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к «военным» акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду. Сам он аргументирует дело тем, что на Донбассе не воевал, а доказательства, которые есть против него, например, фото, где он держит в руках пулемет, это случайность, что он только хотел осмотреть военную технику, потому что просто этим интересуется».

Мне известно, что полиция занимается другими делами – об участии чехов в боях, а не только делом этого первого чеха, которому предъявили обвинение

На данный момент чешский суд продолжает рассмотрение дела. Нужно узнать, как гражданин Чехии присоединился к пророссийским группировкам боевиков на Донбассе и принимал ли он непосредственное участие в «подготовке террористического нападения», как об этом сообщают чешские СМИ. По мнению Ондржея Кундры, на стороне боевиков, вероятно, воюет больше чехов и граждан соседних стран: «Конечно, на Донбассе воюет как большее количество чехов, так и словаков. Каково это количество, точно неизвестно. Сегодня говорят о десятках чехов и словаков. Мне известно, что полиция занимается другими делами – об участии чехов в боях, а не только делом этого первого чеха, которому предъявили обвинение».

Сегодня многое зависит от того, насколько вескими доказательствами обладает суд, чтобы доказать гражданину Чехии, что он своими действиями нарушил действующее чешское законодательство, ведь пребывание в рядах группировок «ДНР» и «ЛНР» является нарушением закона, отметил Радіо Свобода представитель Министерства обороны Чешской Республики Петр Медек: «Граждане Чешской Республики могут служить в армии иностранного государства только с согласия главнокомандующего вооруженных сил, им является президент республики. Это не касается армий стран-членов НАТО. Если же говорить о так называемой луганской или донецкой «республиках», то речь не идет об официальной армии конкретной страны, а о вооруженной единице, то есть это решалось бы в соответствии со статьями Уголовного кодекса».

Как отметил Радіо Свобода посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, дипломатической миссии известно об участии чехов в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

В тех случаях, когда чешские правоохранители нуждаются в правовой помощи или какой-либо информации от украинской стороны, мы, безусловно, им это предоставляем

«Украинские правоохранительные органы поддерживают тесный контакт с чешскими правоохранительными органами, обмениваются информацией по этому поводу. Конечно, это дело Чешской Республики ‒ выполнять свое собственное законодательство, поэтому мы не можем в это вмешиваться. Но в тех случаях, когда чешские правоохранительные органы нуждаются в правовой помощи или какой-либо информации от украинской стороны, мы, безусловно, им это предоставляем. И мы приветствуем любые меры, то ли это касается Чешской Республики, то ли других государств, которые бы привели к преследованию и наказанию людей, участвующих в террористических действиях на стороне бандформирований, действующих на Донбассе», ‒ сказал Перебийнис.

На сегодняшний день трудно предполагать, каким будет решение суда, считает Павел Бужга, представитель краевой прокуратуры города Градец Кралове, где рассматривается дело: «Могу подтвердить, что краевой суд этим занимается, однако в соответствии с решением представителя прокуратуры, на это дело наложено информационное эмбарго. Это означает, что больше информации, касающейся этого дела, его продолжительности, хода расследования и правового статуса предоставляться не будет вплоть до снятия эмбарго. То есть сейчас я, к сожалению, не могу высказываться подробнее по этому делу».

Как отметил Павел Бужга, сегодня пока нельзя точно определить, когда будет оглашен приговор. Рассмотрение дела в суде может продолжаться несколько месяцев.