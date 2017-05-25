Британское издание Times опубликовало статью о представленной в Государственной Думе России идее развивать туризм на неподконтрольных Украине территориях. Washington Examiner анализирует тезис директора американской разведки о том, что решение Украины под давлением других государств отказаться от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности было ошибочным. Издание The American Interest доказывает, что агрессивная внешняя политика современной России является продолжением старой политики, а не ответом на расширение НАТО.

Пророссийские сепаратисты хотят развивать туризм на захваченных территориях востока Украины и демонстрировать туристам военные мемориалы, церкви и угольные шахты, в основном расположенные в местах жестоких вооруженных противостояний. Статью об этом 24 мая опубликовала британская Times.

Идея проекта появилась в российской Государственной Думе и была поддержана российскими политическими деятелями, говорится в публикации.

Автор статьи цитирует российского певца и политика Иосифа Кобзона, который уверяет, что «есть категория туристов, которые заинтересованы в посещении мест, таких как освобожденные части Сирии, чтобы увидеть, что произошло в результате боевых действий. То же самое касается и Донбасса».

Маршрутный лист, разработанный для таких туристических целей, включает, в частности, такие места как Иловайск, где в 2014 году украинские военные были коварно перебиты в окружении, а также некоторые из угольных шахт, из-за закрытия которых более 15 тысяч человек потеряли рабочие места.

В публикации напоминают, что во время конфликта на Донбассе уже погибли более 10 тысяч человек, и отмечают, что эта идея уже вызвала скептическую реакцию общественности.

Сам автор статьи не дает никаких комментариев о ситуации.

Американское издание Washington Examiner цитирует директора национальной разведки США Дэна Коутса, который заявил, что опыт Украины показал, что идея об отказе от ядерного оружия под давлением других стран в обмен на гарантии безопасности была ошибочной.

В своей речи перед Комитетом Сената США по вооруженным силам, Коутс заявил, что «к сожалению, урок заключается в том, что если у вас есть ядерное оружие, никогда не отдавайте его, так как оно является сдерживающим фактором для других актеров, которые могут захотеть вторгнуться в вашу страну». Он также добавил, что «то, что произошло в Украине, вероятно, не произошло бы, если бы эта страна сохранила свой ядерный потенциал».

Также статья цитирует тезис о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын «верит, что выживание режима зависит исключительно от обладания ядерным оружием».

Коутс также отметил, что пока большинство стран расценивают ядерное оружие как гарантию безопасности, к сожалению, существует возможность, что оно может быть использовано и в целях агрессии.

Американское издание The American Interest пишет о дискуссии, которая идет в американском политикуме, относительно того, какие именно ошибки Запада привели к серьезному ухудшению отношений с официальной Москвой, разрушению российской демократии и агрессивной внешней политике России.

В частности, в статье приводятся мнения о том, что у США было относительно мало вариантов, «чтобы предотвратить реваншистский курс Кремля», и ошибок, как таковых, не было. Автор считает, что «до тех пор, пока мы не примем это как истину, мы будем продолжать воспринимать российскую политику неправильно».

Издание напоминает, что экспансионизм был всегда неотъемлемой частью политики России – со времен Ивана Грозного, Екатерины Великой (которая захватила Крым в 18 веке), до времен Сталина (который расширил свое влияние на страны Европы в 20-м веке). Кроме того, «внешний антагонизм имеет решающее значение для поддержания автократии внутри страны, помогая обеспечить поддержку режима, отвернув внимание от репрессивной политики и отсталой экономики».

Учитывая эти исторические обстоятельства, нынешняя политика Путина не является чем-то новым, и распространенное утверждение, что именно расширение НАТО стало причиной агрессивной российской политики, является ошибочным. «На самом деле, это очень хорошо, что мы расширили НАТО», – отмечает автор, поскольку это дает возможность сдерживать Россию.

Динамика развития внутренней и внешней политики России в основном находится за пределами западного контроля, а «расширение НАТО, в конце концов, послужило противовесом российскому экспансионизму», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что неудивительно, что российская агрессия была направлена против двух государств, не являющихся членами НАТО (Украина, Грузия) в то время, как Польша и страны Балтии находятся в безопасности.

Поэтому, по мнению автора, мысль о том, что «в действиях России виноват Запад», является контрпродуктивной. Вместо этого надо разработать и проводить последовательную и уравновешенную политику сдерживания в отношении России.