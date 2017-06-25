Информационная аннексия Крыма

Информационная война против Украины – ​сейчас не менее мощное оружие России, силу и опасность которого нельзя недооценивать, ведь оно нацелено на завоевание «умов людей»​, тем самым дискредитируя украинское государство и пропагандируя «законность»​ оккупации наших территорий, в частности Крымского полуострова. На этот раз Россия взяла курс на молодежь.

16 июня завершилась регистрация на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который организовывает Российская Федерация 14-22 октября 2017 года в Сочи, приглашая к участию молодежь из 180 стран мира.

Соответствующий указ о старте проведения фестиваля еще в январе 2017 года подписал президент России Владимир Путин.

Задекларированной целью Всемирного фестиваля молодежи и студентов значится сохранение ценностей мира и демократических принципов.

В программе запланировано посещение иностранными делегатами Севастополя и Симферополя

Однако они резко отличаются от действий организаторов этого мероприятия. Поскольку в программе запланировано посещение иностранными делегатами временно оккупированной в результате вооруженной агрессии России территории Украины – городов Севастополя и Симферополя. Более того, в официальных сообщениях организаторов фестиваля эти украинские города указываются как части регионов России.

Адвокаты и правозащитники отмечают, что запланированное в рамках мероприятия пересечение украинской границы и посещение аннексированной Россией части территории Украины является грубым нарушением государственного суверенитета и законодательства Украины, а также общепризнанных норм международного права.

В частности речь идет о нарушении Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A / Res / 68/262 от 27 марта 2014 и «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь» A / Res / 71 / 205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской декларации и резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и других многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

Въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению

В то же время, согласно ст. 10 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению через соответствующие контрольные пункты. Нарушение указанного порядка влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины (запрет въезда в Украину на несколько лет и штраф).

Правозащитники, волонтеры «Евромайдан SOS» также выступили с призывом воздержаться от участия в указанных мероприятиях

На запланированный в России молодежный фестиваль уже отреагировал министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов, направив соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, МИД (которое должно обратиться в министерства иностранных дел зарубежных стран), Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Службу внешней разведки Украины, областные госадминистрации и Киевскую городскую госадминистрацию.

Правозащитники, волонтеры «Евромайдан SOS» также выступили с призывом воздержаться от участия в указанных мероприятиях на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины и Всемирном фестивале молодежи и студентов на территории страны-агрессора, организаторы которого грубо игнорируют государственный суверенитет Украины, общепризнанные нормы международного права и законодательство Украины.

Разоблачить такую русскую пропаганду трудно, ведь под лозунгами молодежного фестиваля, экскурсий и ненавязчивой атмосферы страна-агрессор замаскировано насаждает легитимность аннексии Крыма. Нашего Крыма …

Виктория Рощина, журналист

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