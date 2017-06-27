Под надзором КГБ (окончание)

Специально для Крым.Реалии

В 1970-х в крымскотатарском национальном движении наметился определенный спад. Немаловажную роль в этом сыграло то, что правоохранительные органы, КГБ выработали небезуспешную стратегию борьбы с национальным движением (начало материала читайте здесь).

Наряду с регулярным проведением судебных процессов по отношению к наиболее активным участникам движения, применялись и более мягкие меры воздействия, целью которых было разрушить единство движения, создать слой лояльных по отношению к власти крымских татар, равнодушных к идее репатриации и способствующих проведению в жизнь «политики партии и правительства в национальном вопросе». Постоянно велась работа и по пополнению осведомителей о различных шагах и акциях движения.

Действительно, как показывают недавно рассекреченные документы, «компетентные органы» были неплохо осведомлены об акциях движения и использовали эти знания в своих целях. Так, в информации заместителя председателя КГБ СССР Захарова в ЦК КПСС от 3 марта 1970 года говорилось: «В конце января 1970 года в Андижане Узбекской ССР состоялось «Республиканское совещание» крымскотатарских «автономистов», на котором были одобрены тексты «обращений», подготовленные к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина: от всего крымскотатарского народа, молодежи, от имени женщин и участников Отечественной войны. Комитетом Госбезопасности принимаются меры по предотвращению возможных нежелательных проявлений со стороны крымскотатарских «автономистов» в дни празднования юбилея В.И. Ленина и групповых выездов их в Москву».

Такое сообщение далеко не единственное. В информации Комитета Госбезопасности Узбекской ССР в ЦК КП Узбекистана накануне тридцатой годовщины депортации (1974 год) весьма подробно, в обычной агрессивной стилистике чекистской документации, излагались готовившиеся мероприятия «инициативников»:

Осведомленность «компетентных органов» позволяла им предпринимать превентивные меры для нейтрализации лидеров крымскотатарского движения

«Комитет Госбезопасности республики располагает данными о том, что националистически настроенная часть крымских татар, проживающих в Узбекистане и других районах страны, предпринимает меры к активизации своей антиобщественной деятельности, для чего «автономисты» хотят использовать 18 мая 1974 года – 30-ю годовщину со дня их выселения из Крыма. В порядке подготовки к т.н. своему юбилею «автономисты» уже во время работы сессии Верховного Совета Союза ССР восьмого созыва пытались осуществить дерзкую акцию по распространению в Москве 500 листовок националистического содержания. Стремясь расширить в текущем году провокационную деятельность, крымскотатарские экстремисты не прекращают связь с оставшимися на свободе «демократами», укрепляют контакты со своими единомышленниками в Москве, Крыму, причерноморских областях Украины и в Краснодарском крае.

Главари «движения» Османовы Бекир, Юрий и Муксим из Ферганы, Меметов Сейдамет из Маргилана, Мухтеремов Шевки из Самарканда, Аблаев Амза из Янгиюля и Халилов Мустафа из Ташкента на конспиративных сборищах узкого круга решили продолжить работу по изготовлению и распространению клеветнических документов с последующей их передачей инстанциям, различным советским учреждениям, а также Международному трибуналу и другим зарубежным «комитетам», надеясь этим привлечь внимание противника к так называемой «крымской проблеме» и в какой-то мере опереться на поддержку Запада. В этой связи экстремисты продолжают внушать политически неустойчивым и националистически настроенным крымским татарам идею о том, что в Крым они могут возвратиться только при условии поддержки их со стороны «прогрессивной общественности за рубежом и внутри страны».

В настоящее время мы проводим работу по выявлению лиц, причастных к изготовлению и распространению антисоветских клеветнических документов и пресечению преступной антиобщественной деятельности главарей «движения». В целях активного противодействия подстрекательским усилиям экстремистов, привития сознательной части татар отрицательного отношения к их провокационной деятельности, считали бы целесообразным поручить партийным организациям в областях усилить воспитательную работу среди крымскотатарского населения».

Понятно, что такая осведомленность «компетентных органов» позволяла им предпринимать превентивные меры для нейтрализации лидеров крымскотатарского движения и пресекать наиболее опасные, в понимании власти, акции.

Под руководством КГБ вырабатывались и распространялись среди крымских татар анонимные документы, в которых осуждалась позиция активистов движения. Печально известным и до сих пор наиболее памятным в народе стало так называемое «обращение семнадцати».

В марте 1968 года многие крымские татары в своих почтовых ящиках обнаружили запечатанные конверты без обратного адреса, в которых находились отпечатанные на машинке обращения. Вот как начиналось одно из них: «Наши дорогие соотечественники! Четверть века наш народ проживает на благодатной земле Узбекистана. За это время мы прочно приобщились к экономической и культурной жизни Узбекской республики, завязали крепкие узы с узбекским народом и другими национальностями, населяющими этот цветущий край. Нередко наши отношения с представителями этих национальностей перерастают из дружеских в родственные не только в переносном, но и в буквальном смысле. Можно привести множество примеров, когда узбек женится на крымской татарке и узбечка выходит замуж за татарина. Очень много общего в народных традициях, обычаях узбеков и крымских татар».

И далее в том же духе еще на нескольких страницах. Эта петиция вызвала гневный протест соотечественников, после ее обнародования в высшие органы власти было направлено обращение «Отповедь 17 национал-предателям», которое подписали 6947 крымских татар.

В дальнейшем попытки расколоть единство национального движения, а крымских татар поделить на «своих» и «чужих» предпринимались постоянно. Как рассказывала в своей передаче на Радио Свобода Айше Сеитмуратова: «Борясь с крымскотатарским национальным движением, правительство стремится создать «национальную аристократию», привлекая отдельных крымских татар в штаты административного, партийного и хозяйственного управления. Например, в «Информационном бюллетене» № 2 Инициативной группы крымских татар имени Мусы Мамута сказано: «В последние несколько месяцев власти Узбекской ССР стали предпринимать активные меры, направленные на то, чтобы отправить в два новообразованных степных района Кашкадарьинской области как можно больше крымских татар».

Сводятся эти инструктажи к тому, продолжает Сеитмуратова, что этим людям предписывается вести агитацию среди крымских татар за переселение в Мубарек и Бахористан, где власти планировали создать своеобразные автономии для крымских татар, описывая какие блага их там ожидают и как там, дескать, расцветет крымскотатарская культура...

Свою передачу на Радио Свобода Айше Сеитмуратова заканчивала словами: «Более 40 лет крымскотатарский народ обращается к советскому правительству с письмами, заявлениями, обращениями и протестами, но ни один всенародный документ не был опубликован в советской печати. Однако для того, чтобы очернить крымскотатарский народ или активиста национального движения, тут на помощь КГБ приходит вся советская печать – от центральных до районных газет и издательств… Я уже не говорю о погромных выселениях семей крымских татар из Крыма, которые осуществляются под непосредственным руководством КГБ Крыма. Даже похороны крымских татар проходят под наблюдением карателей. Таким образом, 40 лет крымскотатарский народ живет под надзором КГБ».

Прошли годы, значительная часть крымскотатарского народа вернулась на родину в Крым… Как казалось, времена, когда крымские татары постоянно находились «под надзором», «под колпаком» у бдительных чекистов остались в прошлом. Но нет, сегодняшние новости из Крыма никак не дают забыть об этой печальной традиции, мрачной преемственности, которая сегодня описывается новой формулой: «Крымские татары под надзором НКВД-КГБ-ФСБ»…

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