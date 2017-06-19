Акции крымских татар в Москве летом 1987 года стали весьма заметными явлениями перестроечной жизни Советского Союза. Они продемонстрировали властям мощь и организованность крымскотатарского национального движения, которое оказалось способным вывести на площади тысячи своих соотечественников…

Окончание. С первой частью материала можно ознакомиться здесь.

Эти события нашли отражение в ранее секретных архивных документах, которые проливают свет на реакцию властных инстанций на московские акции крымских татар.

Так, в надзорном деле Прокуратуры СССР Мустафы Джемилева (документ хранится в Государственном архиве Российской Федерации) обнаруживаем информацию «О проведении органами Прокуратуры предупредительно-профилактической работы среди крымских татар, проживающих в Узбекистане», в которой, в частности, говорится: «6 августа 1987 г. при Прокуратуре Узбекской ССР состоялось совещание, на которое были приглашены прокурор Ташкента, прокурор Ташкентской, Андижанской, Кашкадарьинской области, зампрокурора Узбекистана по Самаркандской области. Прокурор республики т. Бутурлин А. информировал о том, что 5 августа 1987 г. состоялось бюро ЦК КП Узбекистана, на котором обсуждался вопрос о положении в республике в связи с имевшими место в июле с.г. в Москве выступлениями крымских татар».

При этом, как говорится в документе далее: «Работники Прокуратуры должны настраиваться не на репрессии, а ежедневно ведя работу среди всего населения, в том числе и среди лиц крымскотатарской национальности, спокойно, тактично, без окриков, не вступая в дискуссию по историческому аспекту вопроса, разъяснить недопустимость неорганизованных выступлений и нарушений общественного порядка, дать комиссии возможность в спокойной обстановке решить этот сложный вопрос».

В документе указывалось на необходимость сменить установку во взаимоотношениях с активистами с жестко репрессивной на мягко сдерживающую

Как видим, в документе правоохранительного органа указывалось на необходимость сменить установку во взаимоотношениях с активистами национального движения с жестко репрессивной на мягко сдерживающую – хотя суть политики в целом осталась прежней…

Для обоснования и оправдания политики «Крым без крымских татар» власть зачастую прибегала к помощи «опекаемой» ею науки. Так что жанр «научных записок» о крымских татарах приобрел определенное бытование.

В ноябре 1987 года, вскоре после известных московских акций, руководством украинской исторической наукой был подготовлен многостраничный документ – очередная «Научная записка» под названием «О крымских татарах», адресованная ЦК Компартии Украины. Под документом (подлинник хранится в Центральном государственном архиве гражданских объединений в Киеве) стояли подписи Президента Академии Наук УССР Бориса Патона, директора Института истории АН УССР Юрия Кондуфора, директора Института партии при ЦК КПУ Василия Юрчука, директора института государства и права АН УССР Бориса Бабия, председателя Совета по определению производительных сил АН УССР Сергея Дорогунцова.

Уже в начале 1987 года крымско-татарские экстремисты, во главе с досрочно освобожденным из мест заключения М.Джемилевым заметно активизировали свою антиобщественную деятельность

И вот как трактуют московские акции крымских татар ведущие ученые советской украинской науки: «… Уже в начале 1987 года крымско-татарские экстремисты, во главе с досрочно освобожденным из мест заключения М. Джемилевым заметно активизировали свою антиобщественную деятельность. В начале апреля 1987 года они провели в Ташкенте сборище «автономистов» из разных регионов страны и приняли «обращение» к руководству страны с ультимативным требованием в течение нескольких недель «окончательно решить» вопрос о предоставлении крымским татарам «национальной автономии» и их «массовом возвращении на землю предков».

Дальнейшие события известны. В июне-июле с.г. большая группа татарских «автономистов» прибыла в Москву, где в нарушение общественного порядка, под подстрекательскими лозунгами провела ряд публичных демонстраций, организовала несколько «пресс-конференций» для иностранных журналистов и осуществила другие провокационные акции, рассчитанные на разжигание страстей вокруг так называемого крымско-татарского вопроса.

При этом М.Джамилев [так в тексте – Г.Б] и другие экстремисты с целью оказания давления на органы власти подталкивали своих сторонников к голодовкам и другим крайним методам манипулирования общественным мнением. Отдельные националистические вылазки были проведены экстремистами в Узбекистане, Крыму, в некоторых других районах расселения крымских татар. Стремясь привлечь к себе внимание Запада, самозванные главари татарских «автономистов» в подстрекательных целях направили т.н. «обращение» к правительствам зарубежных стран, а также установили прямые контакты с посольствами капиталистических государств в Москве, и в частности, с сотрудниками дипломатического представительства США. Отдельные американские дипломаты предпринимали попытки инспирировать националистические проявления, подтолкнуть некоторых находившихся в Москве крымских татар к антиобщественным выступлениям. Одновременно в начале июля с.г. западные радиостанции развернули массированную пропагандистскую кампанию по т.н. «татарскому вопросу», всячески фальсифицировали его историю и политическую сущность, подстрекали главарей «автономистов» к обострению подрывных акций, к выдвижению новых ультимативных требований перед правительственными органами».

Эта «научная записка» – продукт своего времени, когда большинство исторических сюжетов трактовались в традиционной системе координат, присущей историографии советского времени

Читаешь этот документ эпохи, подписанный виднейшими советскими учеными-гуманитариями, в котором активисты крымскотатарского национального движения во главе с Мустафой Джемилевым на полном серьезе, без всяких кавычек, названы экстремистами – и не верится, что это было всего лишь три десятка лет назад… Разумеется, эта «научная записка» – продукт своего времени – периода начала перестройки, когда большинство исторических сюжетов по-прежнему трактовались в традиционной системе координат, присущей историографии советского времени. Однако это еще и квинтэссенция представлений украинской власти о крымских татарах в прошлом, настоящем и будущем.

Увы, приходится констатировать, что долгие годы уже после репатриации крымских татар такие представления «ученых мужей» стали парадигматическими и для украинского политикума… Внедрялись они и в общественное сознание посредством СМИ и школьных учебников.

И, похоже, лишь крымская трагедия марта 2014 года заставила сегодняшнее украинское общество наконец (тридцать лет спустя!) обратить свой взор и начать пересмотр исторических мифов и стереотипов о крымских татарах.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции