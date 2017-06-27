Мнимое фламенко для Крыма

В середине апреля российские СМИ сообщали о том, что в Крым прибыла «делегация испанских бизнесменов и политиков». МИД Украины тогда заявил, что несанкционированный визит испанцев в Крым является «составляющей гибридной войны России против Украины с целью продемонстрировать мнимую поддержку Испанией незаконной аннексии полуострова». Спикер Марьяна Беца подчеркнула, что этот вопрос МИД Украины «держит на контроле и уточняет более подробную информацию о составе делегации». Она особо добавила, что «позиция Испании в отношении незаконного захвата Крыма остается абсолютно неизменной».

Российский городской информационный ресурс Евпатории, рассказав о программе визита испанских миссионеров, сообщил о том, что в июне пройдут «Дни испанской культуры в Крыму». Испанцы обещали подготовить выставку своих художников, которая будет экспонироваться в Ялте, Симферополе и Севастополе, и в октябре снова приехать в Крым на «Форум мира», который будет проходить в Ливадийском дворце.

В соседней России стали уделять повышенное внимание проблеме Гибралтара. Телеканалы RT и «Звезда» связывают Brexit с перспективой обострения британско-испанских споров о принадлежности полуострова, находящегося под юрисдикцией Короны Ее Величества. В 1713 году по Утрехтскому мирному договору Гибралтар отошел Великобритании, а в 1830 году эта территория на юге Пиренейского полуострова площадью чуть более 6,5 квадратных километров получила официальный статус британской колонии.

На территории Гибралтара расположена военно-морская база Великобритании и НАТО, а также аэродром. Альянс стоит на страже кордонов и спокойствия в Гибралтарском проливе, находящемся между южной автономной областью Испании – Андалусией, и северным Марокко в Африке и имеющем стратегическое значение: это морской путь из Средиземного моря в Атлантический океан и обратно, на который ориентируются торгово-транспортные коммуникации Суэцкого канала и Босфора.

С другой стороны пролива есть порт Сеута, имеющий статус автономного города и испанского анклава. В порт для дозаправки и пополнения припасов заходят российские подводные лодки и другие военные суда. Это неоднократно вызывало негодование со стороны европейских депутатов и дополнительные вопросы к верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Российские СМИ называют порт Сеута «неофициальной базой ВМФ России в Гибралтарском проливе».

На форуме Quora провели открытую дискуссию: «Что будет, если Россия поможет Испании занять Гибралтар в обмен на признание официальным Мадридом Крыма?». Участники усомнились в реалистичности таких предположений, назвав два фактора риска: военный контингент охраны объекта НАТО очень мал; существует сомнение в том, что территории колоний могут быть субъектами Статьи 5 Североатлантического договора, предполагающей коллективную защиту страны-члена Альянса в случае открытой военной агрессии в ее отношении.

В культуре Андалусии есть «своя изюминка» – фламенко – песни и танцы под гитару

Южная автономная область Испании – Андалусия, граничащая с британским Гибралтаром, известна не только пляжами высшего класса, но и популистскими сепаратистским движениями, выступающими за расширение полномочий и создание отдельной одноименной государственности на основе своей собственной культуры – андалусийской.

Уставные цели и задачи Национальной ассамблеи Андалусии со штаб-квартирой в городе Малага – общественной структуры, чьи представители в апреле незаконно посетили Крым, занимают исключительно культурный сегмент. В культуре Андалусии есть «своя изюминка» – фламенко – южно-испанская (андалусийская) народная музыка – песни и танцы под гитару.

На сайте Организации подтверждает членство в активе Ассамблеи всех трех гостей из Испании: Педро Алтамирано (Pedro Ignacio Altamirano Macarron) – президент; Сальвадор Гарсия Урбано (Salvador Garcìa Urbano) – вице-президент; Юрий Чугуев – член постоянного совета, отвечает за «вокальную культуру».

Российские СМИ рассказали о Юрии Чугуеве – уроженце Москвы, окончившем Академию имени Гнесиных по классу ударных инструментов. В 1985-1990 годах он в качестве солиста выступал в Москве с разными симфоническими оркестрами. В 1991 году вошел в состав Филармонического оркестра города Малага (Андалусия). На ресурсе частной инициативы «100 городов за МИР» Малага Юрий Чугуев также числится вице-президентом.

Подтвердить наличие у Педро Алтамирано и Сальвадора Гарсия легального бизнеса или коммерческих структур в Испании не удалось. Информация об их работе в «винной» и «строительной» сферах (об этом сообщали в Крыму – КР) отсутствует.

Крым.Реалии направили обращение президенту Испано-Украинской торговой палаты для развития Михаилу Петруняку с просьбой прокомментировать визит «представителей деловых испанских кругов в Крым» и ожидают ответ.

В испанской Википедии в мае 2009 года появилась статья о Педро Алтамирано – музыканте, писателе, поэте и драматурге. Там же есть и фото героя, внешне идентичного одному из «крымских гостей».

И Педро Алтамирано, и Юрия Чугуева можно также найти в списке актива обновленной структуры – «Партии националистов Андалусии. Мы – андалусийцы». Ведь Андалусистская партия, существовавшая в период с 1965 по 2015 год, на своем 17-ом съезде 12 сентября 2015 года самораспустилась в связи с резким снижением популярности, системными проигрышами на местных и республиканских выборах, отсутствием средств для продолжения деятельности.

Сальвадор Гарсия Урбано 14 марта 2017 года, в интервью каналу La hora de Málaga перед выездом в Крым, ссылаясь на «трехлетний опыт» аннексированного полуострова, рассказал о том, что Национальная ассамблея Андалусии провела свое первое мероприятие, посвященное информированию общественности о «вариантах государственной модели в Испании под названием «Республика федеральная или конфедеративная?».

Устав Ассамблеи Андалусии говорит, что членом этой организации регионального уровня может стать любой гражданин, уплачивающий ежемесячные взносы в размере 5 евро или иные приватные взносы, размер которых не ограничен.

Педро Алтамирано, находясь в Крыму в апреле этого года, опубликовал в твиттере Ассамблеи и в своем личном аккаунте фото с представителями Крыма и текст: «Владимир Болтунов – делегат Ассамблеи в Крыму. Новая форма международного сотрудничества Андалусии». ​

Факт проведения официальной встречи актива крымской ячейки ЛДПР в Крыму с испанцами подтверждает и публикация на партийном ресурсе.

Владимир Болтунов избран депутатом от российских либеральных демократов в подконтрольном Кремлю горсовете города Судака. Он является заместителем директора коммерческой компании «Союз Шоу», которая, перерегистрировавшись в соответствии с законами оккупационных властей, продолжает использовать украинский домен как интернет-платформу.

Знают ли в ЛДПР, что их депутат в незаконно аннексированном Россией Крыму стал делегатом иностранной общественной организации и, возможно, передает взносы в копилку Ассамблеи?

Известный блогер и научный сотрудник Австрийского гуманитарного университета Антон Шеховцов ранее идентифицировал в составе так называемой «делегации» международных наблюдателей на непризнанном крымском референдуме в марте 2014 года еще двоих представителей Королевства Испания. Это Педро Маурино (Pedro Mouriño) – член правоцентристской Народной Партии Испании (Partido Popular) и президент Mediasiete Corporation – PR-компании с фокусом на рынке русскоязычных продуктов; Энрике Равелло (Enrique Ravello) – приверженец фашизма из Валенсии, когда-то отвечавший за международные отношения в крайне-правой испанской партии.

Платформа Каталонии (Plataforma per Catalunya). Партия 17 марта 2014 года в отдельном пресс-релизе открестилась от трансляции из Симферополя высказываний по поводу параллелей между «крымской» ситуацией и перспективой отделения Каталонии от Испании.​

Испанцы являются одной из наиболее приверженных Украине наций. Российская пропаганда здесь не очень хорошо достигает цели

Испанская Корона негативно относится к вопросу нарушения территориальной целостности монарших владений и воинствующему сепаратизму, уделяя широкое внимание наполнению реальным смыслом автономных и культурных прав для своих регионов. Об этом говорит текст Его Величества Хуана Карлоса І в преамбуле к Органическому закону №1 от 22 марта 2002 года об объединениях граждан. Конституция страны также исключает объединение автономных сообществ на основе федеративного устройства.

Отсутствие механизмов выхода из федеративных отношений с центром и неадекватность введенной в 2014 году жесткой уголовной ответственности за публичное обсуждение такой возможности – предметы продолжающегося соперничества правозащитников и правоохранителей в России, в том числе в преломлении на факты нарушения прав человека в незаконно аннексированном Крыму.

Журналист шведского издания Expressen Карл Фрид Клеберг (Carl Fridh Kleberg) в своем материале отметил: «Россия принимает сепаратистов с распростертыми объятиями – если только они сами не россияне и не хотят выйти из состава страны – в этом случае им грозит тюремное заключение».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне в интервью Укринформу заявил: «…Мы знаем, что существует очень мощная машина российской пропаганды, которая влияет на общественное мнение не только испанцев. …В Испании она не очень хорошо достигает своей цели. …Испанцы являются одной из наиболее приверженных Украине наций среди европейцев».