Центр по исследованиям безопасности при Федеральной высшей технической школе Цюриха опубликовал исследование «Кибернетическая и информационная война в украинском конфликте». В нем авторы Мари Безнер и Патрис Робин изучают природу российской агрессии против Украины и ее последствия.

Исследователи отмечают, что Россия постоянно наращивала и совершенствовала свой потенциал в этой сфере в течение последних десяти лет. Они обращают внимание, в частности, на четыре основных внутренних и внешних последствия этой войны.

1. Социальные последствия

В результате российской кибернетической и информационной войны жители оккупированной части восточной Украины и аннексированного Россией украинского Крыма стали «полностью изолированными от информации, поступающей из внешнего мира» – ведь у них есть доступ только к российскому радио и телевидению.

Поддержание изоляции – важная часть российской информационной войны

«Поддержание изоляции – важная часть российской информационной войны. Ее цель – контролировать мнение общественности и влиять на его решения в пользу России», – говорится в исследовании.

Авторы также отмечают, что российская пропаганда является очень эффективной и действует через много различных каналов от традиционного телевидения до социальных сетей и чатов, что позволяет донести пропаганду до большего количества людей. В отличие от СМИ, объясняют авторы, в социальных сетях не проверяют правдивость информации, из-за чего дезинформация быстро распространяется в интернете. Также для повышения достоверности российской пропаганды СМИ приглашают известных людей, таких как, например, американский журналист Ларри Кинг.

Авторы исследования объясняют, что информационные атаки могут привести к ощущению уязвимости в украинском обществе, которое будет считать себя беззащитным со стороны государства перед внешними информационными угрозами.

2. Экономические последствия

Российская киберагрессия в форме взлома веб-страниц бизнес-предприятий обычно имеет негативные последствия для их доходов или производительности, отмечается в исследовании, ведь «средние экономические убытки составляют 22 тысячи долларов США за каждую минуту недоступности веб-страницы, в то время как подобная атака в среднем длится примерно 54 минуты». Косвенные последствия кибератак против предприятий также включают негативное влияние на репутацию компаний. Также в исследовании обращают внимание на то, что в Украине жертвами российских кибератак обычно являются сайты СМИ, банков и правительственных организаций. Авторы объясняют, что именно взлом правительственных веб-страниц может привести к сомнениям в обществе относительно возможностей украинского правительства защитить своих граждан.

3. Технологические последствия

В контексте конфликта вокруг Украины Россия сочетает физические атаки на важные телекоммуникационные и инфраструктурные объекты с кибератаками, а также широко использует вредоносное программное обеспечение. Положительным, в свою очередь, по мнению авторов, является то, что изобретение этих методов позволяет разработать план по противодействию российской компьютеризованной войне, пишут авторы исследования.

4. Международные последствия

Во время аннексии Крыма и развертывания боевых действий на востоке Украины Россия приняла все необходимые меры, чтобы изолировать эти территории и не допустить иностранные СМИ, которые бы объективно освещали события, говорится в исследовании.

«Тот факт, что западные СМИ не могли подтвердить присутствие российских военных в Украине на протяжении почти всего 2014 года», в свою очередь, указывает на значительный прогресс в российской информационной тактике. Как отмечают авторы, Москва использует тактику «загрязнения информационных каналов», чтобы ввести внешний мир в заблуждение.

Несмотря на то, что санкции в отношении России существенно ослабили ее экономику, общая помощь Запада Украине в противодействии российской военной и информационной агрессии довольно ограничена, отмечают исследователи.

Меры по ограничению влияния российской компьютеризированной агрессии

Бензер и Робин отмечают, что необходимо сделать все возможное для большей осведомленности населения Украины – рассказывать о том, что такое информационная война и как она работает. Крайне важно для украинцев, по мнению авторов, не пользоваться электронной почтой российских провайдеров, исключить социальные сети и другие интернет-ресурсы, позволяющие российским властям «перехватывать и читать ‒ или слушать ‒ все диалоги, которые ведутся на этих платформах».

Не менее важно, по мнению авторов исследования, на международном уровне отслеживать киберактивность России в Украине, чтобы оценить риски и противодействовать информационной агрессии Кремля.