Кроткий крымский протест

Специально для Крым.Реалии

В России ширится протестное движение – акции против коррумпированной власти, против очередного президентского срока Путина, против системы «Платон», против московской реновации. И хотя все эти протесты сложно объединить под одним знаменателем, российская оппозиция все же не оставляет надежды, что «Россия вспрянет ото сна».

В Крыму, который совсем недавно стал «российским», ситуация совсем иная: крымчане тоже протестуют, но исключительно против местных властей, а решения всех проблем они ждут от российского президента Владимира Путина.

Недовольство крымчан

Ростки недовольства крымчан российской властью начали появляться уже в 2015 году, когда эйфория от «исторического воссоединения» стала ослабевать под влиянием суровой российской действительности. Вместо желанного российского порядка и стабильности, за которую столько лет голосовали при Украине, они получили чиновничий произвол и узаконенное рейдерство – вследствие этого жители полуострова теряют свою собственность. Социальная справедливость, о которой мечтали под звуки советско-российского гимна, торжествует исключительно на стороне власть имущих, доходы которых растут в геометрической прогрессии. Простых смертных лишают рабочих мест и месяцами не выплачивают зарплаты.

Одними из первых на акции протеста против власти вышли владельцы торговых павильонов на крымских рынках, которые стали демонтировать под разными предлогами. Но спасти рабочие места им не удалось – демонтаж никто не остановил, а торговцам в качестве отступного предложили торговые места на городских окраинах.

Почувствовав вкус, российские власти пошли еще дальше – они уже претендуют не только на торговые места, но и на земельные участки крымчан, зачастую вместе с недвижимостью. К примеру, жителей Гурзуфа соседний «Артек» лишил пляжа, кладбища и жилья, воспользовавшись его ведомственным статусом. Они протестовали два года, но безрезультатно – «самый гуманный» крымский суд встал на сторону руководства «Артека».

Крымский протест направлен не против кремлевской власти, а лишь против местных чиновников

Теперь настал черед и севастопольцев, у которых под предлогом принятия нового генплана собираются изъять тысячи земельных участков в прибрежной зоне. Все доводы собственников разбиваются о жесткий ответ новых хозяев о незаконном характере выделения земель украинской властью. Возмущенные горожане выходят на митинг и пикеты, городская власть в преддверии губернаторских выборов даже идет на уступки, приостанавливая принятие генплана. Но кто помешает «врио» губернатора Дмитрию Овсянникову как единственному реальному претенденту на кресло «городского головы» решить этот вопрос в нужном ключе уже после выборов?...

Проанализировав социально-политическую ситуацию на полуострове в 2016 году, эксперты российского Комитета гражданских инициатив назвали Крым и Севастополь регионами с очень высоким уровнем напряженности. А в июне 2017 года, по оценкам российских экспертов, в рейтинге конфликтности регионов Крым и Севастополя заняли, соответственно, пятую и седьмую позиции, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и Дагестан. При этом главные причины роста конфликтного потенциала на полуострове – это земельные вопросы. Безусловно, имущественные вопросы могут стать катализатором народного гнева и вывести крымчан на улицы городов. Однако уникальность крымского протеста на данном этапе в том, что он направлен не против кремлевской власти, а лишь против местных чиновников, в которых крымчане видят корень всех своих бед

Вера в «мессию»

Отличительная черта протестного движения в Крыму – его исключительная направленность против местной власти и ожидание помощи от Путина.

Первоначально крымчане были уверены, что во всех их проблемах виноваты местные чиновники – быстро перекрасившиеся в цвета российского триколора бюрократы украинских времен. По мере роста числа российских варягов во властных кабинетах полуострова, гнев крымчан начал распространяться и на заезжих чиновников, которых обвиняют в незнании специфики региона, игнорировании интересов местного населения и корыстолюбии. Особенно ярко этот конфликт проявляется в Севастополе, где число российских «колонистов» в руководстве города превысило 60%, а среди топ-менеджмента (губернатор и его замы) достигло уже 100%.

Практически ни одна акция протеста на полуострове не обходится без плаката с надписью «Путин, помоги!»

Кто же поможет жителям Крыма в этой ситуации? Кто спасет их? Догадаться не трудно – тот, кто уже однажды спас их от «киевской хунты». Тот, чей сильной руки они так жаждали. Тот, за кого многие из них готовы отдать свой голос на выборах 2018 года. А посему практически ни одна акция протеста на полуострове не обходится без плаката с надписью «Путин, помоги!».

Российского президента просили сохранить рабочие места и выплатить зарплаты, остановить передел собственности и варварскую добычу песка по всему полуострову, прекратить застройку заповедников и вырубку краснокнижных деревьев. Они пишут коллективные жалобы, записывают видеообращения и даже надписи из камней выкладывают, чтобы пролетая над Богом забытым полуостровом, российский вождь увидел мольбу о помощи. Но Путин остается глух к стонам крымчан, которые регулярно получают отписки из президентской администрации о передаче жалобы на рассмотрение местных властей. Круг замкнулся.

Путин как оберег

Опасаясь роста протестной активности крымчан, местные власти под разными предлогами все чаще отказывают им в проведении митингов и акций протеста. По данным Крымской правозащитной миссии, если в 2014 году было отказано в проведении двух митингов с критикой в адрес власти, то в 2016 году – таких отказов было уже десять.

Поэтому довольно часто крымчане стали проводить» митинги в поддержку политики Путина», на которых высказывают полную преданность российскому президенту и клеймят позором местные власти. Уникальная картинка получается – вроде протестуют, но кротко, раболепствуя перед Путиным, который, собственно, и возглавляет российскую машину властного беспредела и коррупции.​

Крымчане вроде протестуют, но кротко, раболепствуя перед Путиным, который и возглавляет российскую машину беспредела

И невдомек бедным крымчанам, что местные «бояре» без санкции кремлевского «царя» и шагу не сделают. А уж если им отдали Крымскую вотчину на разграбление, то делать они могут все, что угодно и с «холопами», и с их имуществом. И если в 2014 году «отжимали» собственность Украинского государства и крупного украинского бизнеса, то сейчас настал черед и простых смертных, у которых будут отбирать наиболее приглянувшиеся россиянам территории. Главная задача крымских сатрапов российского барина – не задевать интересы федеральной власти на полуострове и мзду вовремя в Москву отправлять.

Хотя, честно говоря, путинский оберег срабатывает далеко не всегда: предпринимателям Евпатории не удалось с помощью портретов вождя защитить свои палатки – демонтировали вместе с Путиным. Некоторые симферопольские общественники хотели использовать портрет российского президента для защиты городских лип от варварской вырубки во время реконструкции центра – аналогичная акция с фото Януковича-президента имела место в 2011 году. Но умудренные опытом «старшие товарищи» отговорили молодых коллег от таких действий, памятуя, что «неосторожное обращение» с ликом вождя во времена «эффективного менеджера» Сталина приводило к реальным тюремным срокам.

Но даже если не трогать путинского лика, а просто выйти на улицу Симферополя с плакатом в поддержку Навального, то можно оказаться за решеткой на 15 суток. Можно даже российского оппозиционера не трогать – просто выйти на пикет против дерибана профсоюзной собственности и попасть в отделение полиции, даже не успев развернуть подготовленные плакаты. Поэтому не стоит ожидать от крымчан жесткого протеста – они на него и ранее не были способны, а в условиях произвола силовиков и подавно.

Рано или поздно вера в «доброго царя» умрет, а вместе с ней умрет и любовь к России

«Спасенные» в 2014 году Путиным крымчане продолжают уповать на него как на «мессию» в решении проблем полуострова. Но одно дело – захватить чужую территорию под благовидным предлогом «защиты местного населения» и совсем другое – это защищать права крымчан. Ожидать законности и соблюдения прав от лидера, который грубо попирает нормы международного и внутреннего права, – это нонсенс. Но крымчане этого не понимают, или не хотят понимать, опасаясь потерять последнюю надежду.

Рано или поздно вера в «доброго царя» умрет, похоронив с собой надежды крымчан на сытую жизнь, стабильность и порядок. А вместе с ними умрет и любовь к России. Но последовавшее за этим разочарование вряд ли станет стартовой площадкой для формирования реального протестного движения в Крыму.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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