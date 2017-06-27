Подконтрольные России крымские власти на всех публичных площадках заявляют о готовности иностранных инвесторов вкладывать средства в экономику полуострова. Тем не менее изучение утвержденных инвестпроектов свидетельствует о тенденции: львиная доля земли и имущества Крыма раздается под проекты бизнес-структур ближайшего окружения нынешних властей. В начале года под видом инвестпроектов в Симферополе раздали под застройку 4 гектара земли. Кем являются эти инвесторы, выясняли Крым.Реалии.

В реестре крымских инвестпроектов наше внимание привлекли три контракта, предполагающие коммерческую застройку в Симферополе. Таким образом, двум бизнес-структурам отходят в общей сложности около 4 гектаров городской земли. На их месте в скором времени должны появиться три жилых комплекса.

Высотки депутата

Два крупных земельных участка в Симферополе общей площадью 2 гектара, согласно реестру инвестпроектов, выделены под строительство двух жилых комплексов по улице 51-й Армии.

Стоимость первого проекта составляет 475,7 миллионов рублей.

Второй жилой комплекс стоит 670 миллионов рублей.

Оба договора о реализации проектов были подписаны в марте этого года и рассчитаны до конца 2027 года.

Инвестором в обоих случаях выступает ООО «Интерстрой». Эта фирма не впервые попадает в поле зрения журналистов. Крым.Реалии также писали о ней, поскольку в последние годы она активно застраивает полуостров, получая не только землю, но и бюджетные подряды. «Интерстрой», в частности, участвует в застройке двух парков в Ялте, возводя там жилой комплекс.

Кроме того, в прошлом году фирма получила в аренду на 10 лет земельный участок площадью 1,6 гектара по улице Маяковского в Симферополе под строительство многофункционального гостиничного, торгово-офисного и жилого комплекса.

А в 2015 году «Интерстрой» возводил в городе многоэтажку c торгово-офисными помещениями в центре города – на бульваре Ленина.

​ООО «Интерстрой» зарегистрировано в Симферополе, принадлежит депутату подконтрольного России крымского парламента от ЛДПР Евгению Кабанову и одноименной компании из Севастополя. Эта цепочка фирм также имеет еще одного владельца из офшорной зоны – Маршаловых островов – государства в Тихом океане.

«Гармония» Константиновых

Еще один жилой комплекс под названием «Гармония» будет возведен на 1,9 гектарах земли в Симферополе. Стоимость проекта составляет 933 миллиона рублей. Договор о реализации инвестпроекта был заключен в апреле и рассчитан до конца 2026 года.

​Инвестором в этом договоре выступает ООО «Крым-Инвестстрой». Фирма зарегистрирована в Симферополе и принадлежит Елене Константиновой – жене спикера подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова. Возглавляет фирму их многолетний бизнес-партнер, депутат крымского парламента от «Единой России» Владимир Ясинский.

Следует отметить, что бизнес-структуры Константинова, которые до российской аннексии Крыма имели крупные долги перед украинскими банками, сейчас процветают и становятся многопрофильными. Теперь кроме строительства они занимаются аграрным бизнесом и производством тротуарной плитки на мощностях «Крымжелезобетона» – предприятия экс-нардепа Украины, общественника Андрея Сенченко, которое было «национализировано» после российской аннексии полуострова.

В последние два года для строительных компаний семьи Константинова приоритетной стала Керчь. В конце прошлого года ими в городе был построен семиэтажный четырехподъездный жилой дом по улице Комарова, на данный момент завершается строительство многоквартирного дома у моря – на пересечении улиц Войкова и Славы, многофункционного комплекса «Адмиралтейский», а также началось возведение двух жилых домов в рамках проекта «У двух морей».

Вероятно, коммерческие структуры семьи Константинова активизировались в регионе в предвкушении строительства Керченского моста.

Однако все эти примеры доказывают, что раздача земли в Крыму производится не под инвестпроекты, способные развивать экономику полуострова, а под бизнес-интересы людей, наделенных властью.