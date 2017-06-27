Нацполиция Украины: кибератака отразилась на мобильной связи и работе госучреждений

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины располагает 22 обращениями о вмешательстве в работу персональных компьютеров, по состоянию на 16:10, от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора. Об этом 27 июня написал в Facebook представитель Нацполии Ярослав Тракало.

«По предварительной информации, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB. Киберполиция советует, в случае выявления нарушений в работе компьютеров, работающих в компьютерных сетях, немедленно отсоединить их от сетей (как сети Интернет, так и внутренней сети)», – отметил он.

Кроме того, пишет Тракало, нужно убедиться, что на всех компьютерных системах «установленное антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур», и не открывать приложения в письмах, которые пришли с неизвестных адресов.

Исполняющий обязанности директора международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин сообщил 27 июня о возможных задержках рейсов из-за спам-атаки.​

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в НБУ. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаках на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове.

По предварительной информации, речь идет о вирусе-вымогателе, который шифрует информацию на компьютере и требует у пользователей деньги за расшифровку.

О вирусе «Petya» в своих обзорах сообщали представители разработчика антивируса «Zillya» в 2016-м. Вероятно, сейчас речь идет о какой-то модификации данной программы.