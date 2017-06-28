Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, чем запомнится российский президент Владимир Путин в истории, а также усилится ли российская агрессия на востоке Украины. В британской газете Express говорится об обеспокоенности главного генерала НАТО военной модернизацией России.
Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, чем запомнится российский президент Владимир Путин в истории. Автор анализа Стивен Бленк отмечает, что Путин является «Сталиным настоящего», который «сковал» Россию репрессиями и «закрепил официальное мышление, прославляющее автократию и российский государственный национализм». После смерти Сталина еще никто не достигал такого уровня долгой «бесспорной власти» в России, как это удалось Путину, говорится в аналитической статье.
Бленк обращает внимание на то, что каждый из деспотов ‒ будь то Александр III, Сталин или Брежнев ‒ все были против любых реформ, которые могли бы хоть как-то ослабить их правление, что всегда приводило к крайне негативным последствиям для страны. Путин сегодня повторяет те же ошибки, отмечает автор.
В дополнение к существенным проблемам с растущей эмиграцией россиян, демографическим и экономическим кризисами, также усиливается недовольство путинским режимом среди молодого поколения страны, что может стать настоящим вызовом для власти.
Путин, в свою очередь, чувствует, что «земля уходит из-под его ног», о чем свидетельствует, например, недавнее решение о подчинении российской армии силам Национальной гвардии, основной функцией которой является защита путинского режима. Отмечается, что это свидетельствует о том, как сильно режим «боится своего народа и насколько готов потопить любое сопротивление в крови».
При этом «Путин не только готов вести агрессивную войну против соседей России и потенциальных членов НАТО, он также готовится вести войну против своего народа. Путин и его окружение не намерены имитировать Горбачева и сдаваться без боя, вместо этого они будут защищать свою клептократию силой».
Автор заключает, что историки пришли к выводу, что режим Николая I был ошибкой, а режим Сталина ‒ катастрофой для людей. Но каким же тогда будет вердикт «для будущего царя, который показал, что он готов к стратегии насилия против своих граждан», и что же может произойти в случае «неизбежного краха путинизма?» ‒ завершает статью риторическим вопросом аналитик.
В другой статье Atlantic Council автор анализа Андреас Умланд размышляет над тем, усилится ли российская агрессия на востоке Украины, или же останется в таком состоянии, как сейчас. По его мнению, «Россия целенаправленно совершенствует свою военную мощь и установки, учитывая строительство железнодорожной линии вдоль российско-украинской границы от Журавки до Миллерово», что позволит российским войскам значительно быстрее передвигаться в регионе. По мнению некоторых экспертов, это делается именно для подготовки широкомасштабной открытой войны России против Украины, говорится в статье.
Захват восточных украинских земель облегчит выход в оккупированный Крым, пишет автор, особенно если возникнут какие-либо проблемы с построением моста через Керченский пролив. Отмечается, что Владимир Путин также может решить, что открытое вторжение повысит уровень его поддержки среди населения.
Как объясняет автор, страны Восточной и Центральной Европы очень заинтересованы в деэскалации конфликта в Украине, а потому должны дать России четкий сигнал о том, что ее агрессия приведет к определенным последствиям, учитывая усиление санкций и эмбарго на российский экспорт.
Также отмечается, что Запад должен найти новые подходы к вопросу безопасности в таких странах, как Украина, Молдова и Грузия, ведь ухудшение безопасности и экономического положения в этих странах может иметь негативные последствия для стран ЕС. Автор считает, что несмотря на то, что ЕС и НАТО вряд ли будут расширяться в ближайшие годы, западным странам все же надо найти пути для включения вышеуказанных стран в европейскую систему безопасности.
Умланд заключает, что это «в основных национальных интересах всех западных государств давать более громкие, четкие и смелые сигналы как пострадавшим странам Центральной и Восточной Европы, так и Москве».
Как сообщает британская газета Express, главный генерал НАТО Петр Павел заявил о своей обеспокоенности военной модернизацией России. Ссылаясь на слова Павела, издание объясняет, что военные альянсы обычно оценивают уровень угрозы, принимая во внимание два основных фактора ‒ возможности и намерения агрессоров. Но если военная мощь и возможности России очевидны, то же самое нельзя сказать о ее целях и намерениях ‒ ведь они довольно нечетки, и теперь «невозможно однозначно сказать, что Россия имеет агрессивные намерения относительно НАТО», говорится в статье.
Но, как указано в статье, существуют определенные проблемы, которые все же заставляют альянс беспокоиться. По мнению генерала Павела, НАТО «серьезно относится к потенциальным угрозам». «Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения готовности» к любым ситуациям, похожим на ту, которая сложилась в Крыму или на востоке Украины, цитируют в статье генерала.
Петр Павел также считает, что сейчас Россия постоянно наращивает свой военный потенциал, который заслуживает внимания, ведь Кремль может представлять серьезную опасность для стран, расположенных далеко от России.
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