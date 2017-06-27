Матиос: В деле об убийстве офицера разведки может быть российский след

Основная версия следствия по делу об убийстве в результате взрыва полковника ГРУ Максима Шаповала – российский след, заявил 27 июня на брифинге после закрытого совещания под председательством президента Украины главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, в частности, будет рассматриваться возможность существования связи между этим убийством и убийством экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

«На территории Украины с начала года было совершено 10 преступлений с использованием взрывчатки. Мы их все будем отрабатывать. У нас есть достаточно немного времени – я считаю, что это не более 10 дней – для максимально быстрой возможности раскрытия этого преступления, будет все равно трудно», – сказал Матиос.

Прокурор обещает привлечь к расследованию лучших специалистов.

Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева произошел около восьми утра 27 июня. По данным Министерства обороны Украины, в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

Как отметил Анатолий Матиос на брифинге, Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт.

В МВД Украины сообщили, что квалифицировали взрыв как теракт. Расследовать дело будет военная прокуратура.