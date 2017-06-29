По случаю Дня Конституции президент Украины Петр Порошенко заявил, что следует внести изменения в Основной закон, чтобы убрать депутатскую неприкосновенность. Кроме этой инициативы, Конституцию стремятся менять и в вопросах децентрализации, названий областей Украины и в области судопроизводства. Как видоизменяется Основной закон Украины и полезны ли предложенные преобразования?

Иногда реформы требуют изменений в Конституцию, заявил президент Украины Петр Порошенко. Поэтому время «избавиться от анахронизма» ‒ депутатской неприкосновенности, которая мешает работать антикоррупционным ведомствам, добавил он.

«Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов: раз и навсегда уравнять себя с гражданами Украины. Так, как мы сняли неприкосновенность с судей», ‒ сказал Порошенко.

Со стороны президента это напоминает, скорее, заигрывание с избирателями, чем реальное предложение, считает директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко. Эксперт добавляет, что подобные инициативы принимаются «на ура» в первом чтении, а затем к ним никогда не возвращаются.

Свое видение того, что необходимо изменить в Конституции, высказал на своей странице в фейсбуке и экс-премьер Украины Арсений Яценюк: нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности и системой сдержек и противовесов.

А спикер Верховной Рады Андрей Парубий накануне заявил, что парламент готовится менять Конституцию, чтобы переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Это необходимо исправить в рамках декоммунизации, пояснил он: перечень названий областей указан в 133-й статье.

«Уже инициированы эти изменения, насколько мне известно, уже есть законопроект», ‒ сказал Парубий во время пресс-конференции.

Пока «завис» процесс внесения изменений в Конституцию в вопросе децентрализации власти. Летом 2015 года, когда законопроект приняли в первом чтении, большой резонанс вызвали нормы переходных положений, предусматривающих особый порядок местного самоуправления неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей. Рассмотрение вопросов закончилось столкновениями у стен парламента, где погибли четыре военных Национальной гвардии и более 120 человек были травмированы. Конституционный суд предложенные изменения согласовал. Однако во втором чтении их еще не рассматривали.

Изменения в Конституцию требуют сложного процесса обсуждения и, наконец, две трети голосов парламента. И именно эти инициативы в Основной закон по децентрализации «практически застряли», ведь к ним присоединили контраверсионные нормы в отношении регионов Донбасса, говорит эксперт Тарас Шевченко.

«Из-за этого голосов за эти изменения в Конституцию фактически в парламенте нет», ‒ считает эксперт.

А вот инициированная Порошенко реформа правосудия, имевшая целью перезапуск судебной системы и очистки судейского корпуса от коррупционеров, успешно прошла в парламенте. Летом 2016 года Верховная Рада внесла необходимые изменения в Конституцию: Украина вернулась к трехуровневой судебной системе, основала Высший совет правосудия, обязательную переаттестацию всех судей Украины, двойную декларацию (свою и членов семьи), а также лишение неприкосновенности судей.

Что происходит с конституционным процессом?

Конституционный процесс в Украине за последние два десятилетия в большей степени был связан с желаниями тех или иных политических партий и игроков сделать модель государства, которая была бы выгодна их политическим интересам, убежден эксперт Тарас Шевченко.

«Очень мало среди украинских политиков тех, кто стремится сделать Конституцию, которая была бы выгодна гражданам и вела к успеху», ‒ добавляет Тарас Шевченко.

Безусловно, каждая политическая сила – даже та, которая еще не пришла к власти, – нарабатывает свою концепцию изменений в Конституцию, говорит эксперт-юрист Украинского института будущего Денис Монастырский. Однако даже если определенная инициатива удобна влиятельным политическим силам ‒ ее еще нужно «протащить» через парламент, добавляет он.

Предохранителем от того, чтобы Основным законом крутили в удобном порядке, и является сложный механизм принятия изменений, требующий двух третей голосов ‒ солидарности, которую не всегда демонстрирует украинский парламент, говорит эксперт.

А вот что действительно стоило бы доработать в Конституции ‒ баланс сил между тремя ветвями власти и роль президента в управлении, продолжает Монастырский. Сейчас Петр Порошенко как президент имеет достаточно большие полномочия, говорит эксперт.

«Даже посмотрев изменения в последние законы. Ну, например, закон «О государственном бюро расследований», «О Национальном антикоррупционном бюро» ‒ назначает всех руководителей этих ведомств именно президент. Хотя, согласно Конституции, он не наделен таким правом, и это противоречит Конституции. Но отражает сегодняшнюю действительность», ‒ говорит эксперт.

В то же время и парламент пытается «перетягивать одеяло» и контролировать ключевые назначения. И такой дисбаланс вредит, в первую очередь, проведению реформ, говорит Денис Монастырский.

А периодические изменения формы правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму и обратно ‒ смещают ответственность и часто вредят последовательному руководству государством.

Верховная Рада Украины приняла Конституцию 21 год назад, 28 июня 1996 года, хотя в то время она считалась компромиссной. Документ с годами постоянно меняли.